Доля російського підсанкційного майна: які активи отримав ФДМУ і що він буде з ними робити

Олександр Федоришин, заступник Голови ФДМУ

Всі, хто підтримує війну рф проти України, мають понести за це відповідальність. Наша країна вже наклала санкції або готується це зробити стосовно приблизно 100 росіян та білорусів. Ще потенційно 300 підпадають під них.

Головні кейси

Вищий антикорупційний суд вже виніс понад 20 рішень про конфіскацію підсанкційних активів. Після того, як рішення суду вступає в силу, Кабінет Міністрів вирішує, якому державному органу передавати вилучені активи в управління – наприклад, Фонду держмайна або військовим адміністраціям.

Станом на 24 серпня Кабінет Міністрів передав до сфери управління ФДМУ 107 активів, стягнених у дохід держави. Серед них 61 об’єкт нерухомості, 27 транспортних засобів, 3 земельні ділянки та корпоративні права (акції/частки) у статутному капіталі 16 господарських товариств.

Першими потрапили до ФДМУ активи російського мільярдера Володимира Євтушенкова. У вересні 2022 року ВАКС конфіскував його частки у ТОВ «Смарт Діджитал Солюшинс», ТОВ «ІТМ-Україна», ТОВ «ЗТЗ-СЕРВІС», ТОВ «Електрозавод-ВІТ» та АТ «Український науково-дослідний проєктно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування». Окрім цього, майже два десятка житлових та нежитлових приміщень, цехів, гаражів та інших об'єктів нерухомості площею майже 100 тис. кв. метрів.

Серед клієнтів українських компаній Володимира Євтушенкова були такі відомі компанії як Hyundai та Siemens. Вони замовляли спеціалізовані трансформатори.

Другий кейс стосується іншого російського мільярдера Михайла Шелкова. Він відомий тим, що постачав титанову сировину з українського Демурінського гірничо-збагачувального комбінату до росії. За інформацією Служби безпеки України, там її використовували для випуску бойових літаків МіГ-35, СУ-35, вертольотів Ка-52, ракет типу «Калібр».

Взимку Антикорупційний суд стягнув в дохід держави частки Михайла Шелкова у ТОВ «Тай-Мінералс», ТОВ «Інвестагро», ТОВ «ВСМПО Титан Україна», ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат», а також довгий перелік іншого майна. В лютому Кабмін передав ФДМУ ці активи для приватизації або передачі в оренду.

Крім того, в червні Кабмін передав в управління ФДМУ державну частку (66,65%) київського ТРЦ Ocean Plaza. До рішення українського суду про її вилучення вона належала російським олігархам Аркадію та Ігорю Ротенбергам.

Після аудиту цього майна ФДМУ замовить оцінку ринкової вартості та вживатиме дії для проведення приватизаційного аукціону.

Окрім цих кейсів, ФДМУ готується прийняти в управління приблизно ще 500 активів російських олігархів або українських колаборантів. Наша ціль – щоб усе це майно працювало на перемогу та зміцнювало нашу економіку.

Наприклад, найближчим часом очікується передача активів колаборантів Володимира Сальдо та Сергія Цекова. Їх кейси налічують 25 одиниць активів, щоправда, значна частина з них – на тимчасово окупованій території.

Також на стадії законодавчого врегулювання моменту передачі перебуває кейс Олега Дерипаски, який налічує 309 активів, серед яких 251 одиниця рухомого майна, 47 об'єктів нерухомого майна та корпоративні права (акції/частки) у статутному капіталі 11 господарських товариств (ТОВ «Глухівський кар’єр кварцитів», ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» та інші).

З метою систематизації відомостей про ці активи Фонд держмайна готується сформувати відповідний Реєстр. Плануємо у подальшому перетворити його у єдину електронну базу даних для зручності та прозорості діяльності органів влади.

Швидкість проти якості

Підготовка та сам судовий процес, передача підприємства державі, його аудит, організація та проведення аукціону – процес довготривалий. При чому Україна розробляє його однією з перших у світі.

Спочатку Міністерство юстиції працює над збором даних й обґрунтуванням позовів до ВАКСу, а масиви інформації – величезні. Після судового процесу, тривалість якого неможливо чітко передбачити, та позитивного рішення, починається підготовка об'єкту до продажу. Це триває приблизно кілька місяців. ФДМУ проводить інвентаризацію, аналізує борги, окремо працює з корпоративними правами та майном, робить опис активів. Лише після цього можна оголошувати аукціон. У разі його успішного завершення переможець має 20 днів на сплату коштів до держбюджету. Згодом Фонд держмайна протягом 25 днів повинен з ним укласти договір.

У цьому процесі Україна не має права порушувати норми закону або діяти необачно. До того ж, Європейська комісія з прав людини вимагає дотримуватися балансу у правах усіх сторін. Крім того, «ображені» російські підсанкційні бізнесмени можуть звернутися до Європейського суду з прав людини. Тож маємо бути готові в будь-який час відстоювати свою позицію аргументовано.

Україна повинна стати прикладом для інших країн світу, як можна і варто чинити із майном росіян, які підтримують та спонсорують війну проти України.