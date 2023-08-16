Мертвий вантаж кремлівської валюти має стати інвестицією в українську перемогу

Муса Магомедов, народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку

У розпал повномасштабної війни російські та білоруські рублі залишаються баластом для українських компаній. Хоча їх можна і треба скерувати на допомогу Збройним Силам України.

За даними Національного банку України, обсяг коштів на вкладних та поточних рахунках юридичних осіб у рублях становить майже 57 мільйонів доларів. Це гроші українців, українського бізнесу, промисловості, які законно зароблені, проте наразі заблоковані. Постанова НБУ від 24 лютого 2022 року №18, забороняє уповноваженим установам здійснювати будь-які валютні операції з використанням російських та білоруських рублів.

Нагадаю, що цією постановою, безумовно, була введена кількість вкрай потрібних обмежень. Таких, наприклад, як зафіксований офіційний курс (той, який був станом на 24 лютого), заборона видачі коштів у іноземній валюті, обмежено суму зняття готівки та інші. За весь час існування незалежної України її ринкова економіка з подібними масштабними валютними обмеженнями стикнулась вперше. І, звичайно, сторонам був потрібен час, аби підлаштуватися та створити єдиний працюючий механізм в даних конкретних умовах.

Проте, із фізичними особами це питання вирішилось значно швидше. Ще 25 лютого минулого року Нацбанк ухвалив рішення, згідно з яким відкликав банківську ліцензію та ліквідував українські філії двох російських банків. А це - Промінвестбанк та Міжнародний резервний банк. Зарплатні картки у великої кількості людей виявились заблоковані. Тоді вже за три тижні - 17 березня - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб затвердили реєстр відшкодувань спочатку вкладникам Промінвестбанку, а з 25 березня - і МР Банку. Загальна сума відшкодування у першому випадку становила майже 3,4 мільйони гривень, а у другому - близько 1,2 мільярди гривень. Виплати почались того ж місяця.

Разом із тим, рахунки юридичних осіб продовжували залишатися заблокованими. Всебічно підтримую повну заборону продажу валюти країн-агресорів на валютному ринку України, а також будь-яку економічну діяльність із ними. Проте, є і зворотній бік цієї заборони, адже внаслідок дії вказаної Постанови ряд підприємств не мають можливості позбутися розміщених на рубльових рахунках коштів. Заборона на операції з рублями була введена без перехідного періоду, без належного механізму її реалізації, без способів обміняти наявні російські рублі на іншу валюту. І вона спричинила негативні наслідки для економіки України, яка й без цього перебуває в критичній ситуації.

За інформацією Українського інституту майбутнього, яку він оприлюднив на початку липня цього року, прогноз економіки нашої держави на 2023-2024 роки, швидше, негативний. Річ у тім, що за цей проміжок часу працездатне населення скоротиться на кілька мільйонів (від 2 мільйонів). Через що, логічно, виникне криза на ринку праці. Ті, хто будуть повертатися з-за кордону, певний час більше потребуватимуть підтримки держави, ніж зможуть працювати на відновлення економіки. Ми будемо переживати прогнозований дефіцит інвестицій та кризу в розвитку бізнесу. Отже, ці заблоковані кошти потрібні нам зараз, як ніколи. І ми давно мали б розробити схему з їх виведення.

Це питання можна вирішити внесенням певних змін до постанови НБУ щодо можливості одноразової операції з обміну рублів, що накопичилися на рахунках підприємств до війни.

Тож за моєю ініціативою Комітет Верховної ради з питань економічного розвитку підготував необхідне звернення до Національного банку України. Питання, пов’язані із залишками російських та білоруських рублів на рахунках українських юридичних осіб потребують якнайшвидшого практичного вирішення. Адже конвертовані рублі мають працювати. І мають працювати на Україну.

Для прикладу, на заблоковані 57 мільйонів доларів ми можемо закупити 22800 незамінних на фронті дронів Mavic 3e. Або ж - більше 2700 безпілотних авіаційних комплексів “Валькірія”. Або, зрештою, майже 3 мільйони 170 тисяч таких необхідних, якісних та рятуючих життя турнікетів “Дніпро”. Отже, давайте піклуватись про своїх. Ці кошти можуть і повинні бути використані виключно на допомогу силам безпеки й оборони та купівлю військових облігацій, які є прямою інвестицією в нашу Перемогу.