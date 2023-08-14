Захід про наступного голову МО: "Шерше ля фам!"

Олексій Голобуцький, політолог

Тема можливої зміни міністра оборони України стала активно обговорюватись західними партнерами.

У медіа почали мусувати не так прізвище майбутнього голови МО, як стать кандидата.

Йдеться про те, що країни Заходу рекомендують на Міноборони жінку. Поки що без прізвищ, але дуже переконливо.

Жінка на чолі оборонного відомства є абсолютною нормою для країн ЄС.

В Іспанії, Португалії, Швейцарії, Австрії, Чехії, Нідерландах, Бельгії та інших країнах за оборону відповідають жінки. Попередницею нинішнього глави МО Німеччини Пісторіуса була Крістіна Ламбрехт, міноборони Канади зовсім недавно очолювала Аніта Ананд. У Франції міноборони весь перший термін Макрона очолювала Флоранс Парлі.

Для України, яка вдруге переживає широкомасштабне вторгнення, жінка на чолі МО питання не стільки гендерної рівності, скільки наявності в країні кандидаток, які мають достатній досвід для того, щоб впоратися з цим напрямком.

На перший погляд, питання досить дискусійне і багатьма може бути сприйнято абсурдно. Але! У такому кроці є логіка.

По-перше, ламається шаблон всередині країні: війна – чоловіча справа. Професіоналізм менеджера не залежить від статі. А Міноборони – це забезпечення армії, логістика та безліч інших господарських питань, з якими жінка впорається не гірше, а то й якісніше, ніж чоловіки.

По-друге, жінка на чолі МО підвищує лояльність західних партнерів. Принаймні, на якийсь період.

За інформацією від обізнаних людей, на Банковій рішення поки що не прийняли, але питання почали відпрацьовувати. В ОП обговорюють такий шорт-лист кандидаток.

Державний сектор:

1. Ірина Верещук. Міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. У ВР очолювала підкомітет із державної безпеки та оборони. Нагороджена "Орденом за заслуги" ІІІ ст. З початку широкомасштабної війни опікується питаннями евакуації населення, порятунку дітей, соціалізації ветеранів, виплатами внутрішньо переміщеним особам тощо.

2. Ганна Маляр. Чинна заступник міністра оборони. Одна із топ-спікерів МО. З перших днів повномасштабної війни комунікує позицію Міноборони. Спрацювалася з Резніковим. Знає ситуацію зсередини. Готова відразу працювати, не витрачаючи час на входження в курс справ та розкачку. З огляду на активну фазу війни – це цінна перевага.

3. Юлія Свириденко. Міністр економіки України Останнім часом дедалі частіше виступає на тему військових дій. Робота з цифрами – це величезний фронт завдань у функціонуванні МО. Крім того, Свириденко – політикиня, якості якої допоможуть Україні у формуванні позиції у роботі з міжнародними партнерами.

Громадський сектор:

1. Марія Берлінська. Керівник навчального центру аеророзвідки та волонтер, ветеран. Марію називають матір'ю української аеророзвідки. Займатися дронами та навчати військових вона розпочала ще у 2014 році, створивши Центр підтримки аеророзвідки. Досвід і знання у війні із застосуванням дронів – важливий скілл, якщо врахувати, що безпілотники стають вагомою частиною війни. За сприяння Берлінської в Україні скасували гарантійні листи, мита та ПДВ на дрони, а митна служба перестала вважати БПЛА товарами подвійного призначення. Марія має великий авторитет серед військових і волонтерів.

2. Дарія Каленюк. Виконавчий директор громадської організації: Центр протидії корупції. Дар'ю помітили у Вашингтоні, коли вона мало не посварилася з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном. "Будь ласка, порадьте мені: що мені сказати синові? Що президент Байден та НАТО не запросили Україну до НАТО, бо він боїться Росії? Боїтеся, що Росія програє? Боїтеся перемоги України? Чи про непублічні канали зв'язку з Кремлем, який є терористичною організацією, щоб досягти Мінська-3? Чи готувати сина до солдатів і воювати проти росіян, коли через сім років йому буде 18?" — спитала вона Саллівана.

Каленюк навчалася у штатах та займає активну позицію у боротьбі з корупцією. Призначення її на посаду міністра оборони допоможе зняти питання щодо прозорості закупівель на потреби армії.

3. Дана Ярова. Представниця Антикорради МО, волонтер. Знає внутрішню ситуацію міністерства. Займається створенням робочої групи між Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки та Комітетом з фінансів, митної політики та податків, щоб урегулювати питання закупівель для ЗСУ. Як і Каленюк, займає проактивну позицію у боротьбі з корупцією.

Якщо питання жінки-міністра і буде погоджено на Банковій, то ОП ще належить робити вибір між своєю людиною з держсектора та волонтером, який має підтримку українців.