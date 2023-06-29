Україна точно буде членом Альянсу, це вже вирішене питання

Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики “Вежа”, голова благодійного фонду “Нова дорога”

НАТО підтримує ідею постачання великої кількості різного озброєння Україні і не має списку зброї, яку не можна включати до поставок. Про це заявив на пресконференції генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками саміту в Мадриді 1 липня 2022 року.

А тепер загляньте в сій календар. Там 2023 рік, на носі саміт у Вільнюсі, де має визначитися доля України щодо членства в Альянсі.

Пригадуючи дискусію минулого року, напередодні Мадридського саміту ми вели тоді розмову не про членство, а про види озброєння, яке можуть нам передати члени НАТО та наші партнери (нині вже члени антипутнінської коаліції, яка отримала назву Рамштайн). І та дискусія напередодні саміту і нинішня – дуже схожі і перегукуються. Завдання знову стоять складні, як і минулого року, а рішення будуть так само неочікувані і приємні.

Про що ми почуємо за підсумками саміту?

По-перше. Буде затверджено нову Стратегію НАТО. На минулорічному Мадридському саміті члени Альянсу ухвалили Стратегічну концепцію НАТО, в якій визначили підхід НАТО до росії і до інших загроз, включно з тероризмом, кібер і гібридними загрозами. Вперше в Стратегічній концепції увагу приділено викликам з боку Китаю.

Є й інші пункти в цій Стратегії, але в рамках цього матеріалу – вони нецікаві.

Так само цього разу у Вільнюсі буде ухвалено документ, з умовною назвою "Нова оборонна стратегія НАТО, про яку ще в квітні цього року писала газета The New York Times.

До липневого саміту у Вільнюсі оборонна концепція НАТО передбачала, що в разі вторгнення агресора держави-члени будуть оборонятися чекаючи, коли на допомогу прийдуть США. Нова концепція оборони Альянсу передбачає, що на східних кордонах Європи та кордонах з росією має бути достатньо військ, щоб така агресія була з ймовірністю близькою до нуля. Окрім того документ передбачає інші важливі рішення, що стосуються військової логістики та військової спроможності кожного члена НАТО окремо взятого в загальній оборонній концепції.

По-друге. Вже очевидно, що буде ухвалений документ з умовною Назвою "Договір про гарантії безпеки для України" від російської агресії. Базу для цього документу почали готувати ще минулого року практично відразу після саміту в Мадриді. Але готували його (документ) в Києві – група Єрмака-Расмусена, який отримав назву Київський безпековий компакт. Сам документ широкому загалу так і не представляли, але всі зацікавлені сторони усвідомлюють, знають про його наявність і ознайомлені з текстом.

На базі Компакту вже напрацьований документ про гарантії безпеки для України, який буде оформлений у вигляді двосторонніх угод з Францією, Німеччиною, Великобританією та США про довгострокове фінансування, військові поставки, навчання солдатів та передачу даних розвідки. Про це пише сьогодні Finances Times. І діятиме договір до набуття членства в НАТО.

І по третє. Саме членство України в НАТО – питання вирішене. Про це латвійська дипломатка, яка є помічницею генсека НАТО з питань публічної дипломатії Байба Браже дослівно ще на початку червня вже цього року сказала так: "Україна точно буде членом Альянсу, це вже вирішене питання". Єдине відкрите питання, що вона не поточнила коли саме це станеться.

І дійсно по конкретних дедлайнах нашого членства нині триває дискусія, в тому числі і з владою України. Бо є варіанти навіть членства України під час війни, тобто до її завершення. Але тоді нам буде потрібно узгоджувати наступальні військові операції зі звільнення окупованих росіянами територій з НАТО. Про це свого часу у інтерв’ю The Economist запропонував екс-держсекретар США Генрі Кіссінджер. А є варіант членства відразу після завершення війни (під певним етапом завершення війни можна буде вважати вихід на кордони 1991 року або інші варіанти).

Але питання про те чи буде Україна членом НАТО чи не буде не стоїть ВЗАГАЛІ. Україна буде членом НАТО. Таку позицію практично одноголосно підтримали і учасники Мюнхенської безпекової конференції 2023, котра кардинально відрізнялася від Конференції 2022 року.

Уважний читач, може закинути мені неоднозначність у своїх висловлюваннях очільника Альянсу Столтенберга щодо наших перспектив. Так. Але він лише засвідчує і констатує дискусію щодо цього питання. Але аж ніяк не вирішує його одноосібно.