Євростандарти в енергетиці: як закон про REMIT пришвидшить інтеграцію України та ЄС

Вікторія Гриб, народна депутатка України, голова Підкомітету Верховної Ради з питань енергетичної безпеки

Минулого тижня Верховна Рада ухвалила надважливий законопроєкт 5322 про «прозорість та доброчесність на енергетичних ринках» – так званий регламент REMIT. Це один з ключових євроінтеграційних законопроєктів, який знаменує незмінність курсу України на подальшу інтеграцію ринку електричної енергії та природного газу з європейськими енергетичними ринками.

Ще в 2015 році Україна обрала європейську модель ринку електроенергії та природного газу. В її основі – лібералізація, розвиток конкуренції та вільне формування цін на енергоресурси, перехід на європейську культуру та практику ринкових відносин. А ще – об’єднання української та європейської енергетичних систем.



Утім для повноцінної інтеграції Україна повинна імплементувати європейські нормативи. Одна з них – регламент REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency).

Що таке REMIT та чому він вкрай важливий?

Регламент REMIT – це усталені європейські практики, котрі спрямовані на попередження зловживань на оптових енергетичних ринках та передбачають відповідальність учасників ринків за ймовірні маніпуляції.

Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках», ухвалений 10 червня, спрямований на імплементацію Регламенту (ЄС) № 1227/2011 про доброчесність та прозорість на оптовому енергетичному ринку (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency).

Робота та дискусії щодо нього тривали майже два роки. Він вважається чи не найбільш значущим в процесі роботи 9-ого скликання Верховної Ради для енергетичної галузі. Його завдання – запобігти зловживанням на оптових енергоринках. Важливо, що визначення «маніпулювання на оптових енергетичних ринках» існуватиме на рівні закону. Ба більше, НКРЕКП затвердить список практик, які можна розтлумачити як маніпулювання чи спроба маніпулювання.

Застосування закону створить необхідні конкурентні умови для учасників ринку. Підкреслюю – імплементація основних положень REMITу – це продовження уніфікації національного законодавства з єдиною європейською системою правил. Без цього неможливо стати повноцінним гравцем на європейських ринках. А ще – це одна з головних умов для конкурентного ринку, де для побутових та непобутових споживачів діють справедливі ціни.

Ухвалення закону надзвичайно високо та позитивно оцінили наші європейські партнери, зокрема Представники Секретаріату Енергетичного співтовариства, Представництва ЄС в Україні та Проєкту USAID «Енергетична безпека».

Так, Артур Лорковскі, директор Секретаріату Енергетичного співтовариства підкреслив, що законопроєкт 5322 повністю відповідає міжнародним правилам та практикам, а Торстен Воллерт, міністр-радник Представництва ЄС в Україні назвав законопроєкт основою для інтеграції з європейськими енергетичними ринками.

Наразі Україна зобов'язана продовжувати роботу щодо повноцінної інтеграції українського та європейського ринків електроенергії та природного газу.

Імплементувавши норми Європейського Регламенту REMIT, ми створимо прозоре та конкурентне середовище, що вкрай важливо для об’єднання ринків.

Це, у свою чергу, зміцнить взаємну енергетичну безпеку України та Європейського Союзу і допоможе подолати залежність від російського викопного палива. Загалом маємо чудові перспективи для українського енергетичного сектору. Головне – не зупинятися на обраному шляху.