Як отримати державну допомогу сім'ям з дітьми, які мають тяжкі захворювання

Олег Голєв, юрист чат-боту «Юридичний порадник для ВПО»

Зараз в Україні існують різноманітні форми підтримки сімей із дітьми, які мають тяжкі захворювання, але яким не встановлена інвалідність. Це й грошова допомога від держави, і додаткові гарантії у трудових відносинах або під час мобілізації чи перетину кордону в умовах воєнного стану.

Пропонуємо розібратися у цій темі докладніше і відповідаємо на поширені запитання щодо допомоги для таких родин.

Хто має право на отримання підтримки від держави?

Родини із дітьми, яким не встановлена інвалідність, але які мають:

тяжкі перинатальні ураження нервової системи,

тяжкі вроджені вади розвитку,

орфанні (рідкісні) захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч,

тяжкі психічні розлади,

цукровий діабет I типу (інсулінозалежний),

гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня; а також дітей, які:

- зазнали тяжкої травми,

- потребують трансплантації органа, паліативної допомоги (надалі – діти, які мають тяжкі захворювання).

Як отримати державну допомогу сім'ям із дітьми, які мають тяжкі захворювання?

Право на державну допомогу таким сім’ям передбачено Законом України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми». До таких хвороб належать інсулінозалежний цукровий діабет, гостра ниркова недостатність, ювенільний артрит тощо. Із конкретним переліком тяжких захворювань, розладів, травм, станів тощо, які дають право на отримання допомоги, можна ознайомитися за посиланням https://cutt.ly/w8BdpJ0 .

Допомога призначається одному з батьків, усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів, опікуну, піклувальнику, який постійно проживає та здійснює догляд за дитиною.

Для отримання такої допомоги підготуйте:

1) заяву за формою https://cutt.ly/Z8Bg3xQ (у заяві потрібно обрати «допомогу особі, яка доглядає за хворою дитиною»);

2) паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

3) свідоцтво про народження дитини;

4) довідку про захворювання дитини, видану ЛКК (за формою № 080-3/о https://cutt.ly/n4uWSz6 );

5) документ, що підтверджує повноваження усиновлювача, опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів у разі подання документів такими особами.

Із цим пакетом документів потрібно звернутися до:

виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або

центру надання адміністративних послуг (знайти найближчий ЦНАП можна за посиланням https://cutt.ly/D8BjhuJ ), або

), або органів соціального захисту населення районних державних (військових) адміністрацій (у разі надсилання документів поштою).

У майбутньому очікується запровадження можливості подавати документи на порталі Дія.

Зверніть увагу! Допомога призначається органами соціального захисту зо дня звернення за її призначенням та виплачується щомісяця незалежно від одержання інших видів державної допомоги у розмірі:

на дітей до 6 років – 4 544 грн;

на дітей від 6 до 18 років – 5 666 грн.

Допомога виплачується впродовж шести місяців із можливим продовженням. Якщо дитині встановлена інвалідність, то допомога виплачується до дня підтвердження цього факту.

Чи триває виплата державної допомоги сім'ям із дітьми, які мають тяжкі захворювання, в умовах воєнного стану?

Зазвичай допомогу продовжували виплачувати на підставі заяви одного з батьків чи особи, що їх замінює, та довідки про захворювання дитини.

Але під час воєнного стану виплата продовжується автоматично і діє протягом одного місяця після його припинення. Додатково звертатись до уповноваженого органу не потрібно.

Чи мають право на відтермінування від мобілізації члени сім’ї, в якій діти мають тяжкі захворювання?

Так, таке право надається жінкам та чоловікам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям.

Але якщо ви не повідомили військкомат про наявність підстави для відтермінування від мобілізації та не отримали відповідного документу, повістку вручити можуть. Тому для реалізації цього права варто сходити до районного (міського) військкомату.

Щоб підтвердити право на відтермінування, подайте:

1. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та довідку про присвоєння індивідуального податкового номера (РНОКПП).

2. Свідоцтво про народження дитини.

3.Документ, що підтверджує повноваження усиновлювача, опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів у разі подання документів такими особами.

4. Документ, який підтверджує наявність у дитини тяжкого захворювання, виданий закладом охорони здоров’я.

5. Військово-обліковий документ (наприклад, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного).

Жодних інших документів військкомати не мають права вимагати. Також неправомірною є вимога надати підтвердження щодо відсутності інших осіб, які можуть здійснювати догляд за дитиною. Відтермінування від мобілізації можуть одночасно як мати, так і батько дитини.

Один із батьків дитини з тяжким захворюванням проходить військову службу під час мобілізації. Чи має він право на звільнення? А якщо обоє батьків служать?

Так, має право. Такий військовослужбовець може звільнитися з військової служби згідно Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу».

Для того, щоб реалізувати це право, подайте рапорт на ім’я командира із зазначенням:

1) підстави звільнення з військової служби;

2) вашого бажання не проходити служби у військовому резерві ЗСУ;

3) районного (міського) військкомату, до якого має бути надіслана особова справа військовослужбовця.

До рапорта слід додати:

- документ, який підтверджує наявність у дитини тяжкого захворювання, виданий закладом охорони здоров’я, а також:

- свідоцтво про народження дитини або:

- документ, що підтверджує повноваження усиновлювача, опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів.

Зверніть увагу! Наявність чи відсутність інших осіб, які можуть здійснювати виховання дитини, не впливає на звільнення. Тому навіть якщо обоє батьків проходять військову службу під час мобілізації, вони обоє можуть подати рапорт про звільнення.

Після звільнення з військової служби ви залишаєтесь військовозобов'язаним, тож необхідно протягом п’яти днів прибути до військкомату для взяття на облік.

Чи можуть громадяни чоловічої статі віком 18-60 років у період воєнного стану перетинати кордон за наявності дитини із тяжкими захворюваннями?

Так, мати та/або батько, опікун, піклувальник, один або двоє прийомних батьків, батьки-вихователі у період воєнного стану можуть виїхати за кордон разом із хворою дитиною.

Для перетину кордону потрібні:

свідоцтво про народження дитини або інший документ, що підтверджує повноваження особи, що супроводжує дитину; довідка про отримання державної допомоги на дитину із тяжким захворюванням або

довідка ЛКК за формою № 080-3/о;

«закордонні» паспорти.

Зверніть увагу, що закордонний паспорт дитини не потрібен винятково за умови внесення інформації про дитину до закордонного паспорта одного з батьків.

Державна прикордонна служба України роз’яснює, що виїзд за кордон без закордонного паспорта можливий для людей, які евакуюються із районів ведення бойових дій, у виняткових випадках, але рішення про надання дозволу на перетин державного кордону буде ухвалене безпосередньо у пункті пропуску.

ВАЖЛИВО! У випадку, коли дитина вже перебуває за кордоном, виїхати до неї можна за умови пред’явлення наведених вище документів (оригіналів або нотаріально посвідченої копії), а також довідки про перебування дитини на консульському обліку.

Чи мають члени сім’ї (родичі) дитини, яка має тяжке захворювання, додаткові гарантії у сфері трудових відносин?

Так, працівники з таких родин можуть отримувати відпустку без збереження заробітної плати.

Тобто робоче місце за працівником зберігається, але заробітна плата не виплачується.

Отримати таку відпустку можуть не тільки батьки, а й баба, дід чи інші родичі, які фактично доглядають за дитиною, особа, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, один із прийомних батьків чи батьків-вихователів. Тривалість такої відпустки залежить від хвороби дитини, яка потребує домашнього догляду.

Працівнику надається відпустка не більш як до досягнення дитиною 16 років, якщо вона хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний); або якщо дитина, якій не встановлена інвалідність, хвора на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне (орфанне) захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня.

Якщо дитині встановлена категорія «Дитина з інвалідністю підгрупи “А”» або дитина зазнала тяжкої травми чи потребує трансплантації органа, паліативної допомоги, відпустка може тривати до досягнення дитиною 18 років.

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