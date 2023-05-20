Говорити про політику зараз - це вищої міри цінізм
Олексій Майстренко, командир 54 окремої мезанізованої бригади, полковник
Поки одні воюють на передовій , в інших війна завершилась і вони пишуть статті про «кінець епохи Зеленського».
Говорити і писати зараз про політику, вибори - це вищої міри цинізм і нерозуміння того, що таке війна.
Порівнювати нинішнього президента і його ситуацію з попередніми - це можна лише, якщо фізично не знаходиться в Україні і не бачити на власні очі різницю історичних обставин.
Сьогодні Президент - це насамперед Верховний головнокомандувач. І великою мірою саме його лідерство відіграє важливу роль у цій війні. Це визнає сьогодні весь світ.
І коли війна у розпалі, схід у вогні, по всій країні ракетні атаки - починаються роздуми, а як воно буде після Зеленського … хочеться відповісти - може ви спробуєте для початку взяти зброю і підти захищати державу?
Ми завжди старалися уникати політичних чвар, але зараз пропонуємо замислитися - А, чи буде, взагалі-то існувати Держава Україна "після Зеленського?"