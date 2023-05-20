Говорити про політику зараз - це вищої міри цінізм

Олексій Майстренко, командир 54 окремої мезанізованої бригади, полковник

Поки одні воюють на передовій , в інших війна завершилась і вони пишуть статті про «кінець епохи Зеленського».

Говорити і писати зараз про політику, вибори - це вищої міри цинізм і нерозуміння того, що таке війна.

Порівнювати нинішнього президента і його ситуацію з попередніми - це можна лише, якщо фізично не знаходиться в Україні і не бачити на власні очі різницю історичних обставин.

Сьогодні Президент - це насамперед Верховний головнокомандувач. І великою мірою саме його лідерство відіграє важливу роль у цій війні. Це визнає сьогодні весь світ.

І коли війна у розпалі, схід у вогні, по всій країні ракетні атаки - починаються роздуми, а як воно буде після Зеленського … хочеться відповісти - може ви спробуєте для початку взяти зброю і підти захищати державу?

Ми завжди старалися уникати політичних чвар, але зараз пропонуємо замислитися - А, чи буде, взагалі-то існувати Держава Україна "після Зеленського?"