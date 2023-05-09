Хто і як може отримати допомогу при декреті: поширені запитання

Ольга Луців, адвокатка, юристка чат-боту "Юридичний порадник для ВПО"

Навіть в умовах війни створюються нові родини та народжуються маленькі українці. Хоч кількість народжень минулого року і зменшилась на 30%, питання допомоги при декреті завжди залишається актуальним.

Війна, окупація рідного краю та постійні обстріли посилюють стрес. Багато жінок змінюють місце проживання. Тому важливо розуміти, як держава піклується про вагітних: яку допомогу може надавати їм при втраті працездатності.

Спойлер: отримати допомогу може кожна вагітна жінка, яка живе в Україні — неважливо, чи є вона громадянкою України і чи працює. Ба більше, фінансова допомога передбачена також для жінок, які всиновили чи взяли під опіку маленьку дитину (до двох місяців від дня народження).

Але процес отримання допомоги та її розмір залежить від того, чи є жінка зареєстрованою у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Що таке "декретні" виплати?

"Декретні" виплати — це грошова допомога жінці, яка виплачується як компенсація тимчасової втрати працездатності у звʼязку з вагітністю та пологами. Для цього потрібно отримати медичний висновок про непрацездатність у свого лікаря.

Як дізнатись, чи зареєстровано мене у системі державного соціального страхування?

До системи державного соціального страхування не належать:

жінки-військослужбовиці в ЗСУ, Держприкордонслужбі, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, інших військових формуваннях, Держспецтрансслужбі, Держспецзв’язку, а також поліцейські, особи начальницького і рядового складу органів та підрозділів служби цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби;

аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки закладів професійної та вищої освіти;

жінки, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності.

Також незастрахованими є:

жінки, яких звільнили у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи чи організації не раніше ніж за шість місяців до відпустки;

жінки, зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні;

інші жінки, які не працюють.

У будь-якому разі період непрацездатності у зв'язку з вагітністю та пологами, який компенсується державою, є однаковим для усіх категорій жінок:

126 календарних днів (70 днів до і 56 після пологів) — за нормальних пологів;

140 календарних днів (70 днів до і 70 після пологів) — за ускладнених пологів або багатоплідної (двоє і більше дітей) вагітності;

180 календарних днів (90 днів до і 90 після пологів) — для жінок, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Як підтвердити факт непрацездатності вагітної жінки?

Після 30-го тижня вагітності ви можете отримати медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Його сформує лікар, який спостерігає за вами. Для тих, хто постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи, це можна зробити вже з 28-го тижня.

Застраховані жінки можуть сформувати листок непрацездатності, іншим вагітним достатньо мати лише висновок.

Якою є допомога для застрахованих жінок і як її отримати?

Процес отримання декретних є доволі комплексним, але з появою електронних лікарняних жінкам достатньо лише звернутись до лікаря, а потім повідомити роботодавця про медичний висновок. Більше не потрібно носити папірці та бігати різними поверхами лише для того, щоб поставити печатки. Основні клопоти лягають на плечі роботодавця та Пенсійного фонду України.

За лаштунками отримання допомоги відбуваються такі кроки:

Лікар реєструє медичний висновок про тимчасову непрацездатність, на підставі цього в системі формується е-лікарняний. Працівниця повідомляє роботодавця про е-лікарняний. Роботодавець переглядає інформацію про е-лікарняний у Реєстрі листків непрацездатності. За сім днів від дати відкриття е-лікарняний змінює статус на «готовий до сплати», і на підставі цього роботодавець призначає декретні. Роботодавець здійснює розрахунок декретних та подає до Пенсійного фонду заяву-розрахунок. Пенсійний фонд ухвалює рішення про сплату і перераховує кошти на спеціальний рахунок роботодавця. Роботодавець виплачує допомогу працівниці.

Допомога виплачується у розмірі 100% середньої зарплати чи доходу за рахунок коштів Пенсійного фонду України. Страховий стаж не впливає на розмір допомоги.

Формула декретних виплат — це середня зарплата жінки за один календарний день × кількість днів відпустки.

Наприклад, жінка отримала заробітну плату за 12 місяців перед відпусткою у розмірі 250 000 грн. Її середньоденна зарплата становитиме 250 000 грн : 365 днів = 684,93 грн.

Тобто жінка отримає допомогу у розмірі 684,93 × 126 днів = 86 301,18 грн.

Якщо ви маєте дві чи більше робіт, відпустка у звʼязку з вагітністю та пологами починається на всіх місцях праці одночасно.

Відпустка у звʼязку з вагітністю та пологами є правом, а не обовʼязком працівниці. Якщо жінка хоче продовжувати працювати, вона самостійно вирішує, коли вийти у «декрет» — тож ця дата може не збігатися з моментом видачі листка непрацездатності. У такому випадку допомога надається за кожен день фактичного перебування у відпустці, а не за час тривалості лікарняного.

Як оформити «декретні виплати» незастрахованим жінкам?

Після отримання медичного висновку про тимчасову непрацездатність жінка має право звернутися за призначенням «декретних» виплат. Але важливо зробити це не пізніше ніж за шість місяців до потенційного завершення декретної відпустки за законом.

Для прикладу, 8 лютого 2023 р. жінка отримала медичний висновок про тимчасову непрацездатність категорії «Вагітність та пологи»; за нормальних пологів її відпустка у звʼязку з вагітністю та пологами триватиме до 15 червня включно. Отже, за “декретними” вона може звернутися від дня встановлення факту непрацездатності: з 08 лютого аж до 15 грудня 2023 року.

Жінки-військослужбовиці та поліцейські звертаються за призначенням та виплатою допомоги за місцем основної служби.

Усі інші жінки можуть звернутись до органів соціального захисту населення за місцем проживання.

Для цього треба взяти із собою такі документи:

Заяву про призначення допомоги (слід вказати паспортні дані, ІПН; за потреби — IBAN та реквізити банку)

про призначення допомоги (слід вказати паспортні дані, ІПН; за потреби — IBAN та реквізити банку) Паспорт

Інформацію про номер запису сформованого медичного висновку про тимчасову непрацездатність у відповідному реєстрі

Довідку з основного місця служби, навчання про те, що жінка служить чи навчається

або

Довідку ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації

або

Довідку з центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована як безробітна

або

Рішення про усиновлення чи встановлення опіки для тих, хто усиновив чи взяв під опіку дитину.

Якою є допомога для незастрахованих жінок?

Жінкам-військовослужбовицям, військовим тощо — у розмірі 100% від грошового забезпечення. Жінкам, звільненим з роботи у звʼязку з ліквідацією підприємства, установи та організації, — у розмірі 100% від середньомісячного доходу. Розмір допомоги також розраховується множенням середньоденного заробітку на кількість календарних днів. Та водночас від не може становити менше ніж 25% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи на місяць.

Для цих двох категорій розрахунковим періодом вважаються останні 12 місяців до моменту встановлення факту непрацездатності вагітної жінки. Тому потрібно поділити заробітну плату за 12 місяців на кількість календарних днів зайнятості. Туди враховуються вихідні та святкові дні, але до уваги не беруться невідпрацьовані з поважних причин — наприклад, особа перебувала на лікарняному).

Отож, при сукупному річному заробітку 144 000 грн і повному відпрацьованому році середньоденна зарплата становитиме 144 000 грн : 365 днів = 394,52 грн.

Отже, «декретні» становитимуть 394,52 грн × 126 днів = 49 709,52 грн.

Жінкам, зареєстрованим у центрі зайнятості як безробітні, — у розмірі 100% мінімального розміру допомоги із безробіття, який становить 1 000 грн у 2023 році.

У такому разі за умови звичайної вагітності (126 днів відпустки) жінка отримає 4 064, 76 грн. Це середньоденний дохід від допомоги із безробіття, помножений на кількість днів відпустки.

Безробітні, які мають ускладнені пологи чи народжують двох або більше дітей, отримають 4 516,4 грн.

Аспіранткам, докторанткам, клінічним ординаторам, студенткам закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти — у розмірі місячної стипендії.

Якщо ви продовжуєте навчання, потрібно вибрати, що отримувати: стипендію чи допомогу у звʼязку з вагітністю та пологами. При цьому допомога призначається від дня припинення виплати стипендії до дня відпустки у звʼязку з вагітністю та пологами.

Жінкам, які не працюють, та жінкам-ФОП — у розмірі 25% від прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць (у 2023 році — 671 грн).

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