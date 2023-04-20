Регуляторна платформа НБУ: "пісочниця" для зростання інновацій

Олексій Шабан, заступник Голови НБУ



Національний банк запустив регуляторну платформу для тестування інноваційних продуктів. У світі подібні режими ще називають "пісочницею" або Sandbox, і це дієвий стимул для запуску інноваційних продуктів на платіжному та фінансовому ринку.

Перша у світі регуляторна "пісочниця" з’явилася 2015 року у Великобританії. З того часу вона стала найефективнішим форматом взаємодії фінансових регуляторів з інноваційними компаніями.

Зараз у світі працює більше 20 регуляторних "пісочниць" – у США, Великобританії, Канаді, Австралії, Швейцарії, Австрії, Сингапурі, Литві, ОАЕ, Малайзії, Філіппінах, Таїланді, Індонезії тощо. Ще більше перебуває на стадії розроблення та попереднього впровадження.

Тож, як бачимо, Україна – в гарній компанії. Це дійсно вражає, якщо взяти до уваги, що в нашій країни триває повномасштабна війна.

Розповім, як буде працювати наша регуляторна платформа.

Вона виконуватиме три важливі функції.

По-перше, це інший формат взаємодії з ринком. Лояльна платформа, відкрита для всіх учасників, які бажають упровадити нові сервіси й продукти, поліпшити цим життя клієнтів. Комунікації в ній менш зарегульовані й проінноваційні.

Ми хочемо відкрито спілкуватися з учасниками ринку щодо напрямів розвитку галузі, обговорювати адресні запити щодо розвитку тих чи інших продуктів, сервісів, технологій. Це, зокрема, дасть і нам можливість підвищувати рівень власної технологічної експертизи і тримати руку на пульсі ринку, модернізуючи свої підходи.

Таку практику використовує британський FCA у своєму «сендбоксі». Регулятор розробляє свої нормативні документи через діалог з ринком, і це дає можливість розвиватися в новому напрямі.

По-друге, це покращення регуляторної функції Національного банку. Під час взаємодії з фінтех-компаніями, з огляду на те, який досвід ми здобуватимемо, тестуючи той чи інший продукт, ми розумітимемо, чого не вистачає учасникам ринку, що може бути надмірним у наших регуляціях, що потрібно змінити, щоб відбувався якісний розвиток фінансових послуг.

Завдяки цьому Національний банк зможе оперативно поліпшувати свою нормативну базу, щоб після успішних тестувань учасник регуляторної платформи міг швидко й легко вийти на ринок і мав юридичне визначення свого новаторського продукту.

По-третє, це спеціальний правовий режим роботи для фінансових і платіжних компаній. Вони зможуть тестувати нові сервіси в обмеженому середовищі без порушення умов законодавства та за умови захисту прав споживачів. Йдеться про юридично невизначені продукти і сервіси, які в законодавстві прямо не прописані та яких наразі на ринку не існує.

Додатково ми очікуємо, що в перспективі впровадження регуляторної платформи сприятиме збільшенню інвестицій в український фінансовий сектор. Наприклад, компанії, що взяли участь у тестуванні сервісів у регуляторній платформі британського регулятора FCA, збільшили розмір залучення інвестицій у 6,6 раза.

Як на практиці відбуватиметься взаємодія з регуляторною платформою НБУ?

Учасник ринку подаватиме заявку про участь у регуляторній платформі. Далі наша команда опрацює визначення особливих умов тестування продукту. Наприклад: кількість клієнтів, які можуть бути залучені, кількість трансакцій та їх максимальну суму тощо. Водночас установлюватимуться і додаткові вимоги, насамперед, спрямовані на захист прав користувачів фінансових послуг. За результатами обговорення між Національним банком і учасником ринку, що заходитиме на тестування, укладатиметься договір про тестування.

Наразі податися для тестування в регуляторній платформі зможуть лише авторизовані Національним банком учасники фінансового та платіжного ринків – банківські або небанківські фінустанови.

Ми оптимістичні щодо можливостей нашої регуляторної платформи. Вона здатна допомогти зняти всі ймовірні перестороги регулятора і учасників ринку, які існують щодо інноваційних продуктів. А обрії для розроблення нових фінансових чи платіжних послуг – безмежні.

Наприклад, сингапурський регулятор тестував у своїй "пісочниці" сервіс для продажу стейблкойнів як аналогу облігацій.

У "пісочниці" британського регулятора FCA тестувалися можливості використання відкритих АРІ для продуктів з кредитування клієнтів, продукти для віддаленої ідентифікації з використанням різноманітних джерел інформації про клієнта тощо. Одним з останніх кейсів FCA було тестування стейблкойнів.

Водночас цікаво, що FCA зазвичай використовує підхід, що зветься "когорта", для відбору на тестування саме тих інноваційних продуктів, що є цікавими регулятору в певний період часу з огляду на його пріоритети та прогнози подальшого розвитку. Тобто регулятор може оголошувати запрошення до тестування саме певних видів інноваційних продуктів.

Як свідчить досвід інших країн, робота регуляторної платформи ("пісочниці") в екосистемі підсилює конкуренцію на ринку, поліпшує якість фінансових та платіжних продуктів і сервісів, а також підвищує фінансову інклюзію.

Це саме ті цілі, які стоять і перед Національним банком України. Тож запрошуємо учасників ринку до роботи. Давайте разом ще активніше розвивати український фінтех та робити його ще сильнішим.