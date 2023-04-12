Фінансовий світ солідарний з Україною. Як співпраця Укрексімбанку зі Світовим банком відкриває доступ бізнесу до довгострокового фінансування

Олександр Щур, член правління Укрексімбанку

Війна закінчиться. І обов’язково – перемогою України, але кризові виклики, які вона створила, нікуди не дінуться. Потрібно вже зараз щось робити.

Згідно з оцінкою Мінекономіки реальний ВВП у 2022 році скоротився на 29,2%, інфляція зросла до 26,6%, а бюджетний дефіцит збільшився до 911,1 млрд грн. На 2023 рік доходи бюджету передбачені у сумі 1,3 трлн гривень. Видатки – 2,6 трлн грн, але вже у березні цього року видатки збільшили на 537,2 млрд грн. 518 млрд грн із цієї суми (96,5%) буде спрямовано на сектор нацбезпеки та оборони.

Очікується, що зростання економіки відновиться у 2023 році, але буде повільним. За прогнозами Світового банку економіка України у 2023 році зросте з 2,1% до 3,3%.

Фінансові партнери України зазначають, що наслідки війни будуть відчутними як у короткостроковій, так і у довгостроковій перспективі, оскільки економічна діяльність підірвана руйнуванням виробничих потужностей, збитком для сільськогосподарських земель та скороченням пропозиції робочої сили.

Так згідно з останніми звітами Світового банку, ООН та Європейської Комісії економічні збитки пов’язані з війною, сягають 290 млрд доларів США.

Потреби на реконструкцію та відновлення нашої країни оцінюються приблизно в 411 млрд доларів США. Тому сьогодні міжнародна фінансова підтримка відіграє вирішальну роль для стійкості української економіки.

Дані Мінвідновлення

Партнерство з міжнародними фінансовими організаціями – доступ бізнесу до довгострокового фінансування

Сьогодні основними кредиторами України є Світовий банк, Міжнародний валютний фонд та уряди 40 країн.

Станом на січень 2023 року Світовий банк мобілізував понад 18 млрд доларів США екстреного фінансування, зокрема й у зобов’язаннях та гарантіях донорів, щоб допомогти подолати руйнівні наслідки війни для народу України та її економіки. Понад 16,4 млрд доларів США із цього фінансування вже надійшли до України.

Попередні домовленості із західними партнерами на 2023 рік передбачають, що до держбюджету України буде спрямовано 37 млрд доларів США фінансування, у т. ч. грантів – 18 млрд доларів США, кредиту від ЄС – 18 млрд євро, також 2 млрд доларів США від Світового банку з метою відбудови втрачених активів, реконструкції підприємтсв та об’єктів інфраструктури, швидкого відновлення економіки.

Вагомою підтримкою є допомога від Міжнародного валютного фонду (МВФ). У березні 2023 року було досягнуто угоди з МВФ на рівні персоналу щодо нової програми. Програма розрахована на чотири роки та передбачає фінансування обсягом до 11,6 млрд СПЗ (близько 15,6 млрд доларів США).

Банк з експертизою

Укрексімбанк впроваджує спільні з міжнародними фінансовими організаціями цільові програми, які дозволяють українському бізнесу залучати кошти на більш вигідних умовах, ніж пропонує ринок.

На сьогодні, навіть в умовах воєнного стану, триває успішна реалізація спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (основна кредитна установа Світового банку) Проєкту доступу до довготермінового фінансування, в рамках якого Укрексімбанк активно підтримує експортно-орієнтовані підприємства. За 25 років співпраці з МФО Банк напрацював унікальну експертизу, яка необхідна для розуміння та виконання вимог МФО позичальниками. Завдяки фінансовій та консультаційній підтримці Укрексімбанку український бізнес продовжує отримувати дефіцитні на ринку довгострокові кредити, як для фінансування інвестиційних проєктів, так і на поповнення обігових коштів.

Загалом Укрексімбанк є лідером за обсягом кредитування та фінансування української економіки у 2022 році з часткою на рівні 14%. Понад 55% фінансування, отриманого від МФО, адміністровано саме через Укрексімбанк.

Воєнні проєкти

Важливим кроком розвитку партнерства Укрексімбанку зі Світовим банком та вкрай необхідної підтримки українського бізнесу стало набуття чинності Додатковим фінансуванням для Проєкту доступу до довготермінового фінансування у сумі 100 млн доларів США. Вже на початку повномасштабної війни загальна сума спільного з МБРР Проєкту збільшилась до 250 млн доларів США. Також вдалось збільшити ліміт кредитування на одного позичальника в рамках спільного з МБРР Проєкту з 8 до 15 млн доларів США, що дозволяє реалізовувати більш складні та масштабні проєкти.

Наразі Укрексімбанк поєднує зусилля з МБРР для фінансової підтримки компаній малого та середнього бізнесу, щоб вони могли повною мірою скористатися перевагами довгострокового фінансування як для придбання техніки, обладнання, відновлення потужностей за інвестиційними проєктами строком від 36 місяців, так і на поповнення обігового капіталу строком від 12 місяців, зокрема на придбання сировини та матеріалів.

До участі у спільному з МБРР Проєкті долучаються експортно-орієнтовні підприємства з різних галузей, які продовжили працювати на неокупованих територіях, або були змушені релокувати бізнес в більш безпечні регіони, або чиї виробничі потужності вціліли на деокупованих територіях та які зберегли експортний потенціал і потребують його підтримки в цей надскладний час.

Реалізація Проєкту триває і ми запрошуємо експортно-орієнтовані підприємства долучитися до участі у спільному зі Світовим банком Проєкті та підживити свій бізнес у цей складний час, скориставшись перевагами довгострокового фінансування.

Незламні експортери

Досвід ТзОВ «Радехівський цукор», найбільшого виробника цукру в західній частині України та одного з найбільших українських експортерів цукру, показує, що надійне фінансове плече під час війни стає визначальним для агробізнесу і продовольчої безпеки на внутрішньому та зовнішніх ринках.

Наприкінці 2022 року виробник цукру отримав від Укрексімбанку довгострокове фінансування оборотного капіталу в рамках спільного з МБРР Проєкту.

Генеральний директор підприємства Віталій Сікорський, впевнений, що в непростих умовах ведення бізнесу під час війни отримання довгострокового фінансування від Укрексімбанку та відповідність підприємства вимогам Світового банку, яких мають дотримуватись учасники Проєкту, дозволило компанії набути безцінний досвід та вийти на якісно новий рівень фінансового менеджменту та дотримання високого рівня екологічно-соціальних стандартів.

За його словами, завдяки участі у Проєкті ТОВ «Радехівський цукор» здійснюватиме подальший розвиток експортної діяльності, а саме збільшуватиме обсяги реалізації продукції на експорт та розширюватиме ринки збуту.