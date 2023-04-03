Як Україна пережила зиму та чого очікувати наступного опалювального сезону

Марія Абдулліна, керівниця напряму OLX Робота та Послуги

Позаду безумовно найскладніша зима за всі роки нашої незалежності. Однак попри сотні російських ракет, випущених по українській інфраструктурі та мільярди доларів збитків, українська енергосистема встояла. Давайте ж розбиратися, якими зусиллями дався Україні цей опалювальний сезон, які альтернативи використовували самі українці в період відключень та яким буде план проходження наступної зими.

За підрахунками Київської школи економіки, на початку року загальна сума прямих збитків, які завдали інфраструктурі російські атаки, склала майже $138 млрд. З них майже $7 млрд становили пошкодження саме в енергетичному секторі. Та навіть за таких колосальних втрат останні 25 днів, включно до обстрілів 9 березня, українці мали змогу насолоджуватися відсутністю планових відключень та достатньою кількістю електроенергії.

Тим не менше, про стабілізацію енергосистеми говорити не доводиться, адже наразі в Україні не залишилося жодної ТЕС, яку б не обстріляв агресор. До того ж, не всі вони відновили роботу, а резервне живлення станцій коштує енергетикам чималих зусиль. Все ж, поки ситуацію з електропостачанням тримають на контролі, ажіотаж на альтернативні джерела енергії та інструменти обігріву серед українців дещо знизився. Та ще нещодавно ситуація була зовсім іншою.

Справність побутової техніки та альтернативні джерела енергії — основні запити українців цієї зими

Ми на OLX маємо змогу відстежувати соціальні тенденції та запити завдяки аналітиці платформи, адже щодня взаємодіємо з багатомільйонною аудиторією. Тож зазвичай, якщо в суспільстві виникає потреба в окремих товарах чи послугах, це відображається і на статистиці пошуків. Зрозуміло, що цієї зими українці більш динамічно цікавилися оснащенням для обігріву та освітлення, зокрема, дотичними до цього послугами, оскільки велика частина з нас вперше стикнулися з потребою встановлення генератора, ремонту окремої техніки, що вийшла з ладу через перепади в електромережі, або ж полагодження газових плит, що стали цієї зими альтернативою електричним.

Наша команда проаналізувала запити в розділі “Ремонт і обслуговування техніки” впродовж останніх чотирьох місяців. Виявилось, що в цей період найчастіше українці шукали майстра з ремонту холодильників. Вочевидь, за умов тривалого відключення електроенергії ця техніка виходила з ладу, а враховуючи її важливість, маємо і найбільшу кількість запитів на ремонт.

На другому місці за кількістю пошуків послуги, пов’язані зі встановленням чи ремонтом генераторів, на третьому — котлів. Також до п’ятірки найбільш поширених пошукових запитів увійшли ті, що стосувалися газового обладнання: плит, котлів, колонок тощо. На п’ятому місці за популярністю — запити, пов’язані з інверторами (перетворювач постійного струму).

Листопад — місяць генераторів

Безумовним символом осінньо-зимового сезону став гул генераторів в українських містах. Чи не кожний бізнес намагався забезпечити себе енергією під час тривалих відключень, а характерний звук та аромат бензину чи дизелю хоч і подобалися не всім, але однозначно викликали піднесення, що малий бізнес не зупинився.

Згідно зі статистикою на OLX, пік відгуків на оголошення про продаж генераторів припав на початок сезону в листопаді. Якщо порівнювати, наприклад, із січнем, то попит був вищим на понад 7 разів. Найбільше цікавилися бензиновими моделями, оскільки серед них і найбільш широкий асортимент і прийнятна ціна. На другому місці за популярністю були інверторні генератори завдяки своїй відносно тихій роботі. Ну а на дизельні моделі припало трохи менше відгуків.

Чого чекати наступної зими

Трохи офіційних даних: у Міністерстві енергетики зберігають оптимізм щодо наступного опалювального сезону. За даними відомства, з поточного періоду Україна виходить з профіцитом потужності та достатніми запасами в сховищах. Зокрема, влітку проводитимуть ґрунтовну роботу задля поповнення ресурсів і вдосконалених способів їх розподілу між споживачами. При цьому, оперативно проводиться відновлення пошкоджень. До того ж, як зазначають в уряді, до підтримки української енергосистеми долучилися міжнародні партнери з 30 країн.

З моїх спостережень додам: попри те, що доволі складно спрогнозувати, якою буде ситуація в країні наступної зими, зважаючи на сусіда-агресора, все ж українці здійснили ґрунтовну підготовку ще восени 2022-го року, подбали про альтернативні джерела енергії, закупили генератори. Ми бачимо, що, наприклад, у лютому попит на цей товар задовільнився, адже його стали шукати значно менше. Тож пройшовши “бойове хрещення” цього сезону, принаймні в наступному ми будемо забезпечені потужним арсеналом для подолання можливого холоду та темряви і зможемо зосередитися на відбудові. А отже, очікуємо активізацію попиту в сфері будівництва та ремонту.