Прокрустинація легалізації

Ігор Романюк, видавець тематичного журналу грального ринку України "Азарт"





Легалізація грального бізнесу в Україні зразка 2021 року поступово наближується до завершення! Першого етапу, і швидше за все - останнього.

Об'єктивно , така ситуація була передбачувана.

Депутати, прийнявши профільний закон, абсолютно "забули" (прийняли у першому читанні) законопроект 2713д, який покликаний усунути кричущі недоліки (подвійне оподаткування) Податкового Кодексу України, тим самим перетворивши будь-яку виплату в гральній сфері на прибуток, навіть якщо ця виплата в рази менша за внесені у гру коштів (дропу), та зобов'язавши оператора бути податковим агентом. Це додаткове і дуже вагоме податкове навантаження стало фатальним для 10% закладів у перший же рік. На плаву залишилися "кити". Когось "торпедували" відібравши ліцензії, внесши до санкційних списків, хтось на черзі (що було проанонсовано першими особами держави), а хтось витрачає останні резерви, щоб виконувати зобов'язання перед Країною та колективом.

КРАIЛ (Регулятор) та КЕР (консультаційно-експертна рада) були набрані з держслужбовців, політологів та юристів, на конкурсній основі, прекрасних та чесних людей, але абсолютно далеких, за мізерним винятком, від теми регулювання, технології та процесів у гральній сфері. Потім виявилося, що серед супер перевірених держслужбовців все-таки є хабарник, а за керівником КЕР тягнеться "російський слід". У будь-якій цивілізованій країні такі "казуси" призвели б до повної відставки складу обох структур, службового розслідування, але, як кажуть: "коней на переправі не змінюють".

Внесення до списків санкцій "локомотива" реформи грального законодавства, групи компаній ПМ, змусило всіх ліцензіатів задуматися про свою долю на ринку України. Стало зрозуміло, що жодні донати на ЗСУ, ні благодійні багатомільйонні проекти, ні багатомільйонна підтримка національного спорту та медіа ресурсів не є страховкою від покарання. Тепер усі "раптом помітили" брендовані станції метро, квартали зовнішньої реклами (безпосередньо заборонені законом для ліцензіатів), безліч банерів у соцмережах і сайтах сумнівного змісту. Прозріли! А два роки після легалізації просто не помічали?

Ситуація змінилась. Новий віце-прем'єр М. Федорів чітко дав зрозуміти, що регулятор буде розформований та замінений на роботизовану систему зі штучним інтелектом. КРАІЛ виявився малоефективним, насамперед згідно з нормами закону. Контролюючий орган (збирач грошей) без функцій, що карають. Від нерозуміння своїх прямих завдань почалося: підписання меморандумів, саме піар, законотворчість (не профільна), соціальна реклама (яка безпосередньо заборонена законом, що мабуть невідомо спеціалістам регулятора). Та ж доля, швидше за все, чекає на КЕР.

Що чекає на гральний бізнес в Україні в найближчі пару місяців в умовах неприйняття 2713д та оцифровування КРАІЛ? Безвладдя та зубожіння, і як результат – закриття. Багатомільйонні репутаційні втрати, суди з міжнародними брендами та звільнення персоналу. Відхід у нелегал, який вже процвітає. "Хворого" терміново треба рятувати!