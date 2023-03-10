Чому Міжнародний олімпійський комітет не має морального права допускати РФ до Олімпіади

Денис Силантьєв, срібний призер Олімпіади в Сіднеї, чемпіон Світу та Європи, народний депутат України VIII скликання, кандидат педагогічних наук

Російська Федерація не має права брати участь у наступній Олімпіаді в Парижі. Проти її участі вже висловилися 32 країни, включно з Україною, США, Канадою, Німеччиною та іншими державами і Європейський парламент. Водночас МОК досі не заявив, що російські спортсмени не братимуть участі в Олімпіаді. Однак, для виключення РФ існують дуже серйозні причини.

По-перше, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вже кілька разів викривав порушення антидопінгових правил російськими спортсменами на міжнародних змаганнях. Наприклад, в 2014 році на Олімпійських іграх в Сочі були виявлені широкомасштабні допінгові скандали, що призвело до заборони російським спортсменам виступати під державним прапором на наступних Олімпійських іграх. При цьому, Російська Федерація не прийняла відповідальності за ці порушення та не зробила достатніх зусиль для запобігання їх повторенню.

По-друге, Російська Федерація продовжує проводити агресивну політику, що включає агресивну та криваву війну проти України та втручання у внутрішні справи інших країн. Це свідчить про порушення основних принципів міжнародного права та загрозу міжнародній безпеці.

По-третє, в останні роки було виявлено численні випадки порушення прав людини в Росії, включаючи обмеження свободи слова та політичних прав, репресії проти опозиції та неурядових організацій, а також дискримінацію. Такі порушення не відповідають цінностям Олімпійського руху, який покликаний сприяти взаєморозумінню та мирному вирішенню конфліктів.

Олімпійський спорт має на меті сприяти міжнародному взаєморозумінню та мирному вирішенню конфліктів шляхом спільної участі спортсменів з різних країн у спортивних змаганнях. Агресивна воєнна пропаганда Росії не відповідає цим цінностям та створює загрозу міжнародній безпеці.

Росія не має морального права брати участь у Олімпіаді через війну, яку вона веде проти України. Ця війна порушує основні міжнародні принципи та цінності, такі як територіальна цілісність, суверенітет та невтручання відповідно до міжнародного права. Війна суперечить основним принципам міжнародного права та порушує права людини на життя, свободу та безпеку.

Організація Олімпійських ігор має на меті сприяти міжнародному взаєморозумінню та миру через спорт, та вона не може бути використана як політичний інструмент для пропаганди військових дій та агресії. Якщо Росія продовжуватиме свою війну проти України, це порушує основні цінності та міжнародні договори, які регулюють Олімпійський рух.

Росія не має морального права брати участь у Олімпіаді через війну проти України, яка порушує основні міжнародні принципи та цінності. Вона має спочатку вирішити свої конфлікти та дотримуватися міжнародного права, щоб заслужити право брати участь у міжнародних спортивних змаганнях.