Рік роботи СОС Дитячі Містечка під час війни

Сергій Лукашов, національний директор благодійної недержавної організації "БФ "СОС Дитячі містечка України"

До війни

З жовтня 2021 року в ЗМІ почали говори про можливий початок повномасштабної війни в Україні. По всьому світу, з усіх екранів телебачення говорили про неминучу агресію, але всі сприймали цю інформацію по-різному. Ще з листопаду 2021 року в СОС Дитячі Містечка ми почали масштабну підготовку до можливих викликів і, як виявилося, не даремно.

Віриш-не віриш, але ми міжнародна організація і мусили реагувати та готуватися завчасно. Завдяки нашій великій мережі організацій в Європі ми отримали фінансову підтримку та розпочали підготовку. Окрім цього, ще в листопаді ми звернулися до представників державних органів влади з закликом про евакуацію дітей, які знаходяться під державною опікою з потенційних зон бойових дій. На жаль, нас не почули

Для мене повномасштабна війна розпочалась раніше, ніж для більшості українців, рівно за тиждень до 24 лютого. Як зараз пам’ятаю заголовки в ЗМІ про початок вторгнення в найближчі дати, ситуація погіршувалася і потрібно було терміново діяти. 17 лютого я відправився на Луганщину для допомоги в організації евакуації наших прийомних родин. Для того, щоб не травмувати дітей ми називали цей процес плановим оздоровленням, а не евакуацією. Того дня почався дуже масштабний артилерійський обстріл населених пунктів на лінії зіткнення. Саме в цей день для мене почалася велика війна, стало зрозуміло, що це тільки початок.

В рамках підготовки до можливих ризиків ми опиралися на доступні аналітичні дані, експертів та міжнародний досвід. Ретельно спланувавши плани евакуації, за тиждень до початку повномасштабної війни ми евакуювали наші підопічні прийомні сім’ї на західну країну. Завдяки цим діям, нам вдалося вберегти їх від жаху першого дня війни. Пізніше частину родин під свою опіку взяли наші друзі з СОС Дитячі Містечка Польщі, гостинно розмістивши їх на своїй території.

Окрім бенефіціарів, ми подбали про безпеку наших співробітників. Для кожного співробітника було підготовлено та профінансовано персональний план евакуації. Окремо для наших колег зі сходу України було придбано так звані набори гібернації, створені для тривалого виживання в умовах надзвичайних ситуацій. Загалом, більшість наших працівників виїхали з небезпечних територій завчасно, а наші колеги з окупованих територій перебралися до Києва і зараз працюють з нами. Ми знайшли для них робочі місця в наших нових соціальних центрах по всій країні.

Початок

В перші дні війни я чітко зрозумів, що працівник благодійної організації — це покликання. Наші колеги з Луганщини по дорозі в Київ застрягли в Кам’янському, одразу ж зателефонували нам і повідомили про складну гуманітарну ситуацію в регіоні. До міста евакуювалося дуже багато біженців зі сходу і терміново потрібна допомога. Дякувати Богу, працювали всі банківські системи, ми почали надсилати гроші та допомагати. І це не один випадок, так відбувалося по всій країні. Я пишаюся нашими колегами, їх мужністю та жертовністю.

За рік повномасштабної війни робота СОС Дитячі Містечка зазнала значних змін. Наші фінансові можливості допомоги зросли у 8 разів, а кількість бенефіціарів — у 60 разів і склала 125 тисяч осіб. Переважно це були короткотривалі послуги: евакуація, поселення, забезпечення гуманітарною допомогою та психологічна екстрена допомога для дітей в стані травми. Окрім короткотривалих послуг в нас з’явилися і довготривалі проєкти. Наприклад, команди мобільної психологічної допомоги, які виїжджають на місце поселення ВПО і надають там допомогу. Реабілітаційний табір для дітей, які постраждали від війни. Або програма підтримки поранених дітей. Ці напрямки дуже ефективні та реалізуються нами зараз.

Але основою діяльності нашої організації є Центри підтримки та укріплення сім’ї. Наразі ми створили 9 таких Центрів по всій Україні й плануємо створення нових. На базі цих локацій ми надаємо дітям та їх батькам комплексні послуги, в тому числі: гуманітарну допомогу, психологічну підтримку, навчання, матеріальну допомогу, педагогічні та освітні послуги.

Діти, які втратили батьків під час війни

Згідно з офіційними даними Мінсоцполітики станом на 1 жовтня в Україні налічується 4665 дітей, які залишилися без батьківського піклування, зокрема 250 дітей, чиї батьки загинули або зникли безвісти. Це велика проблема та виклик для нас.

Відверто кажучи, ми очікували на значно гірші показники. Але завдяки родичам, які всередині сім'ї усиновлювали дітей, ситуацію вдалося втримати. Я точно знаю, що діти мають виховуватися в родинному колі, а не в інтернатних закладах. Поміщати дітей в інтернати означає до однієї травми додавати ще одну. Ми маємо відмовитися від цієї радянської спадщини.

Післявоєнний етап та плани на майбутнє

Потрібно усвідомлювати, що для нас війна триватиме навіть після перемоги. Нам всім потрібно буде вкладати ресурси в розвиток наших дітей, в наш людський капітал. Якщо з цим нічого не робити ми отримаємо травмованих дорослих, які не матимуть змоги повноцінно жити та розвиватись, їм буде складно реалізувати себе.

Після війни ми в СОС Дитячі Містечка плануємо збільшувати масштаби допомоги нашим отримувачам послуг та державі. Вже 20 років наша організація працює в Україні для боротьби та попередження сирітства. Наші діти пережили та переживають страшні речі. Бомбосховища, підвали, обстріли, загибель рідних та постійна загроза життю травмували їх. Нам потрібно буде допомагати постраждалим дітям, дорослим та державі.

І в кінці, я хочу нагадати про початок цієї війни. Згадайте, які випробування та виклики ми з вами пережили. Як ми адаптувались до нових реалії, працювали, допомагали та розвивались. За рік війни всі наші інституції та системи працюють. Ми з вами є джерелом натхнення, сил та енергії для всього світу. Ми дуже солідарний та потужний народ, в нас все вдасться!