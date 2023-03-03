Огляд 2022 — як впоралося страхування

Вячеслав Гавриленко, генеральний директор CК ARX Life, заступник голови правління СК ARX

2022 рік хоч і був важким як для всієї України, так і для страхової галузі, але вироком не став – галузь вистояла, страхування нікуди не поділось, страховики в цілому мають незначне падіння до 2021 року, а деякі мають навіть дуже непоганий приріст. Вячеслав Гавриленко, генеральний директор страхової компанії ARX Life, заступник голови правління ARX, розповідає про поточну ситуацію та плани на майбутнє

Ринок ризикового страхування

В цифрах у 2022 році падіння ринку склало приблизно 11% - порівняно з попереднім роком, що дуже непогано в умовах війни. Якщо подивитись на ринок без “Зеленої картки”, то падіння становитиме 17% - це також є задовільним результатом. Це попередні дані, на основі інформації від учасників страхової асоціації НАСУ.

Лідером страхування стала саме “Зелена картка” – зростання становило 152% (через масовий від’їзд українців за кордон, особливо на початку війни). Стабільний обсяг премій демонструвала Автоцивілка - є лише незначне падіння в 3%. Медичне страхування впало на 16%. Найбільше падіння в КАСКО – 20% до попереднього року.

Зросло страхування страхування тревел - майже на 42%. Сюрпризом стало і страхування майна (в корпоративному сегменті) – в нас премії впали лише на 25%, хоча ми не сподівалися на таке помірне падіння. Одна з причин – глобальні програми з страхування в переважній більшості зникли і клієнти звернулися до локальних страховиків. Ринок від цього виграв.

Якщо описувати поведінку клієнтів, то можна сказати, що хоча попит просів (через фінансові складнощі, через неможливість застрахуватись взагалі в частині України, через катастрофічне падіння продажу нових авто і падіння автокредитування), але зовсім не зник – клієнти відчували необхідність в страхуванні. Звичайні страхові випадки нікуди не поділись, і страховики компенсують клієнтам збитки по них. За 2022 рік ARX сплатила 826 млн гривень відшкодувань, і продовжуємо здійснювати виплати по договорах минулого року.

Страхування життя

Щодо ринку лайф, можемо констатувати, що як і в нон-лайфі - ринок в 2022 році вистояв. При цьому загальні збори всіх лайфових компаній в цілому показали зниження на 14% до попереднього року. У деяких компаній мало місце більше падіння, але дехто показав і незначний приріст. Склад основних гравців за минулий рік не змінився.

При тому, що в цілому мало місце помірне падіння обсягів платежів, в сегменті індивідуального страхування, не пов’язаного з кредитуванням, ми навіть приросли на 5% у порівнянні з 2021 роком.

Корпоративне страхування показало приріст на рівні 10%. Що стосується клієнтів - наш портфель за підсумками 2022 року склав понад 430 тис. клієнтів. На жаль, це очевидно зниження загальної кількості клієнтів, в порівнянні з попереднім роком. Отже ми зосереджені на збереженні клієнтів і фокусуємось на надійному і якісному сервісі - дбаємо про наших партнерів і клієнтів щодня.

Ми завершили минулий рік з прибутком в 25 мільйонів гривень, що більше ніж в 2 рази, порівняно з 2021 роком. Що стосується платежів - ми зібрали майже 270 млн гривень, що, на жаль, означає зниження платежів в цілому на 16% до загальних зборів попереднього року.

Але в цілому, ми з оптимізмом дивимось у майбутнє. Ми, наприклад, запустили у 2022 новий продукт “Бронезахист”, це страхування від нещасного випадку, який включає і військові ризики. Тож зупинятися точно не на часі

Чого чекати у 2023 році

Стосовно планів на 2023 рік – зрозуміло, що неможливо передбачити як буде складатися ситуація з війною і станом економіки (хоча ми налаштовані оптимістично), але ми зобов’язані планувати свою діяльність. Отже будемо намагатися досягти зростання до попереднього року на рівні 22%...23%.

Звісно, що це середні цифри, і вони будуть відрізнятися для різних видів страхування, каналів продажів і регіонів України. Можливо, це і дещо амбіційний план, але ми бачимо його таким. Як буде по факту – побачимо; в січні ми виконали свій план.

Ми не передбачаємо в цьому році суттєвого зростання продажів нових авто і не прогнозуємо суттєвого зростання долі автокредитів в цих продажах. Отже, продовжуємо додатковий фокус в продажах на страхуванні авто без кредитів, включаючи страхування вживаних авто – зрозуміло, що це будуть не тільки програми з повного КАСКО. В тому числі ми продовжуємо активно розвивати онлайн продажі і гібридні продажі (передача онлайн лідів до офісів продажів і селз контакт центру). Також активно працюємо з крос-продажами клієнтам з ОСЦПВ, але головним ресурсом для багатьох компаній буде поновлення і утримання власної бази існуючих клієнтів.

Отже, будемо, як і раніше, робити фокус на високій якості обслуговування, на розвитку додаткових власних сервісів, а також будемо доводити на ділі нашу головну перевагу – справжню фундаментальну надійність.

На фоні війни, падіння попиту, фінансових складнощів, продовжується планомірна і системна робота НБУ по нагляду за дотриманням компаніями фінансових нормативів. Отже все разом підштовхує всіх страховиків працювати прибутково (інакше не буде вистачати капіталу) і формувати резерви належними активами, але в той-же час постійно підвищувати якість своїх сервісів і не намагатися досягати прибутковості за рахунок "зрізання" виправданих виплат клієнтам; продовжувати йти далі в діджиталізацію, але скорочувати витрати на діяльність.

Безперечно, частина компаній через описані фактори піде з ринку, але майже всі великі компанії з українським капіталом і всі міжнародні компанії залишаться на ринку. В цілому клієнти виграють – бо підвищується надійність страховиків і зростає якість їх сервісу.