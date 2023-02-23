Як законопроєкт "Про відповідальне споживання" допоможе "зеленому" відновленню України

Марія Мезенцева, народна депутатка України, голова МФО "Беззайве"

Поки Збройні Сили України звільняють окуповані території, українці крок за кроком починають відбудовувати країну. У квітні цього року Президент України Володимир Зеленський підписав наказ про створення Національної ради з відновлення України від наслідків війни. А в липні цій темі присвятили міжнародну конференцію "Ukraine Recovery Conference" в швейцарському місті Лугано.

Як зазначив у своєму зверненні Володимир Зеленський, план відбудови України містить принцип "build back better" – відбудувати краще, ніж було. Для України важлива не просто відбудова до довоєнного стану, а "зелене" відновлення — реконструкція за принципом сталого розвитку та свідомого споживання.

За підрахунками українського уряду, шкода довкіллю через вторгнення російської армії становить майже 36 мільярдів євро, і ця цифра — не остаточна. А через російський терор в Україні пошкоджено близько 40% усієї енергетичної інфраструктури станом на початок листопада.

Заклик до ощадливого споживання тепер звучить на державному рівні, адже це важливо для відновлення енергетичної системи. Війна з росією лише загострила проблему надмірного споживання енергії в країні. За даними Держенергоефективності, енергоємність ВВП України в 2020 році була однією з найвищих у світі. Україна досі використовує надмірну кількість енергії для отримання валового внутрішнього продукту порівняно з іншими державами. Цей показник потрібно зменшувати завдяки сталим підходам відновлення держави, які б враховували інтереси виробників, громадськості та довкілля.

На законодавчому рівні політику "зеленої" відбудови України пропонує законопроєкт №6544 "Про відповідальне споживання природних ресурсів". Верховна Рада зареєструвала його ще взимку цього року, до повномасштабного вторгнення росії. Тоді законопроєкт схвалили 23 народні депутати та підтримав голова комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко.

Законопроєкт №6544 може стати важливим кроком до вступу в Європейський Союз, адже однією із передумов до цього є гармонізація законодавства України та ЄС. А сталий розвиток — це один із основних принципів Договору про заснування Європейської Спільноти. Окрім того, йдеться і про реалізацію Європейського зеленого курсу, ціллю якого є кліматично нейтральна Європа до 2050 року. Торік Україна висловила своє прагнення наблизити законодавство та політики до Європейського зеленого курсу та започаткувала діалог щодо "зеленого" переходу.

У цьому контексті законопроєкт №6544 "Про відповідальне споживання природних ресурсів" може стати рамковим, оскільки визначає законодавчі норми свідомого споживання. Він закладає основи подальших змін у сфері раціонального використання природних ресурсів. Завдяки таким напрацюванням український уряд зможе розпочати впровадження культури відповідального ставлення до довкілля та відповідальної моделі виробництва і споживання.

Прикладом для створення основ "зеленої" політики України слугували найновіші оцінки та підходи до розвитку регулювання споживчого ринку, визначені Європейським Союзом, зокрема "Новий порядок денний споживачів" (“New Consumer Agenda”). Тому проєкт закону передбачає, зокрема, поступовий "зелений" перехід та механізми для забезпечення доступності екологічних продуктів.

Законопроєкт вносить зміни до п’яти кодексів України та низки Законів України, наприклад ЗУ "Про охорону навколишнього середовища", "Про альтернативні джерела енергії" та "Про захист прав споживачів". Тобто він стосуватиметься величезної кількості учасників ринку: і споживачів, і виробників та підприємців, а також різноманітних організацій (приміром, громадських і наукових).

Ось приклади, як законопроєкт зможе вплинути на кожну з цих категорій.

Споживачі. Наразі в Україні практично немає механізмів, які стимулюють та заохочують українців змінювати споживчий настрій та поведінку. Існують певні заборони або обмеження, як-от обмеження обігу пластикових пакетів, однак немає бонусів за свідоме споживання. Законопроєкт дасть поштовх для змін.

Бізнес. Завдяки законопроєкту №6544 держава зможе запровадити податкові пільги або підтримку для відповідальних виробників та екопідприємств, особливо на місцевому рівні. Такий бізнес зможе отримати статус учасника Національного проєкту впровадження моделі раціонального споживання. Зауважимо, що законопроєкт не запроваджує певних ставок для бізнесу за свідоме підприємництво – такі зміни влада буде впроваджувати у подальших напрацюваннях залежно від обставин.

Організації. Наукові чи громадські організації також зможуть стати учасниками Національного проєкту впровадження моделі раціонального споживання. Влада заохочуватиме розробку продукції чи рішень, здатних зменшити негативний вплив певної діяльності на довкілля.

Законопроєкт №6544 пропонує системні зміни до Закону України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції". В результаті ми отримаємо основні напрями державної політики на споживчому ринку та Національну програму впровадження моделі раціонального споживання та її учасників. Окрім того, на законодавчому рівні будуть розроблені терміни, критерії та показники для визначення позитивного впливу технологічних рішень, товарів, робіт та послуг, бізнес-рішень на довкілля та стан громадського здоров’я.

Зараз фахівці та громадськість обговорюють, яким має бути відновлення України, зважаючи на важливість впровадження "зеленого" курсу. В законопроєкті №6544 це передбачено та закладено основу для реалізації політики свідомого споживання та раціонального використання природних ресурсів. Завдяки його ухваленню український уряд зможе відбудувати країну не тільки краще, аніж було, але й при цьому реалізувати принцип "build back greener" — відновлення з турботою про довкілля.