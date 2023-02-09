Збереження будівельної галузі під час мобілізації

Роман Дріжденко, Управляючий партнер Comfort Life Development

Нерухомість та інвестиції у новобудови — це один з основних інструментів інвестування в Україні, в зв’язку із відсутністю багатьох інших інструментів інвестування.

Будівельний сектор, зокрема в центральному регіоні, Київській області, з 24 лютого 2022 року функціонує в умовах безпрецедентних викликів. Через військову загрозу або заблокований доступ до ринків збуту сировини відбувається інтенсивна антикризова трансформація не лише систем міжгалузевих вузлів, а й економіки в цілому. Складною є оцінка поточної ситуації. Ринок в масі витримує за рахунок громадян-інвесторів України та нерезидентів, котрі попри все продовжують сплачувати внески за допомогою програм з розтермінування від забудовників та фінансової подушки останніх.

У зв’язку із масовою мобілізацією на території всіх областей, плани завершення строків здачі та введення в експлуатацію об’єктів містоутворюючої інфраструктури в Києві, Ірпені, Гостомелі, Бучі та ін. опинилися в синхронному становищі — нерівномірна активізація, очікування.

В ключі головної економічної повістки дня в 2023 у будівельників виникають питання до уряду: як галузі убезпечено виконувати зобов’язання перед громадянами та інвесторами в українську нерухомість з інших країн — зараз, у відповідальні часи загальної мобілізації.

Фахівці будівельної галузі вчаться протягом тривалих років. Вони постійно вдосконалюють свої знання та вивчають технології будівництва. Будівельника або фахівця сектору будівництва неможливо просто взяти і швидко замінити будь-якою людиною із міського центру зайнятості. Багато девелоперів та CEO суміжних галузей приватно звертають увагу в бік катастрофічної нестачі досвідчених кадрів, адже вони є мобілізованими. Вкрай важливо, щоб в суспільстві не пройшли той поріг, коли галузь починає деградувати. Національну будівельну галузь стратегічно необхідно зберегти.

Кабінет Міністрів затвердив порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану. Згідно із постановою, до критеріїв визначення критично важливих підприємств належать в тому числі такі: підприємства, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави; підприємства, що мають важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади.

Будівельники житлового фонду для територіальних громад під час війни проводять не лише будівництво, а й роботи із відновлення пошкодженої чи зруйнованої інфраструктури на окремих територіях, де активно велись бойові дії. В Ірпені, Гостомелі, Бучі — розбудови на роки.

Ми, як один з найбільших забудовників Київської області, який фактично постраждав в ході воєнних дій в центральному регіоні найбільше, звертаємо увагу на важливість збереження будівельної галузі в ході мобілізації.

Під час війни надважливим є функціонування економіки, надходження податків в бюджет держави. В складні часи війни немає нічого гіршого для будівельника, аніж руйнація фізична, логістичних вузлів та мереж контрагентів, системний відкладений попит від пандемічних часів Covid-19.

Варто підкреслити для всієї вертикалі державного апарату, яка приймає рішення,що втрата ключових технічних спеціалістів в секторі будівництва та суміжних галузях може призвести до зупинки надання послуг підприємств національної економіки, які працюють в першу чергу – для територіальних громад.

Необхідно довести до учасників ринку затверджений алгоритм дій та спосіб, як будівельні компанії можуть проводити бронювання ключових співробітників, враховуючи прийняття нового порядку бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану. Українські будівельники та громада очікують гнучкої реакції влади на нову реальність.

Разом із Україною — вистояли, переможемо, відбудуємо!