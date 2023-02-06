Чи дійшла кінця газова криза в Європі?

Олександр Мартиненко, голова департаменту корпоративного аналізу групи ICU

Ціни на природний газ в Європі за два останніх тижні впали майже на 20% до рівнів $600-650/тис.куб.м. Аналітики пояснили це прогнозами теплішої погоди і скорішим відновленням роботи одного з найпотужніших СПГ терміналів США – Freeport LNG. З початку ж грудня ціни впали вже більше ніж на 60% до найнижчого рівня за останні 16 місяців. На ринку нарешті зрозуміли, що нестача газу Європі у найближчий час не загрожує. Намагання росії створити енергетичну кризу в Європі шляхом перекриття поставок трубопровідного газу провалилися, навіть незважаючи на те, що європейські споживачі лишилися без 60% колишніх обсягів поставок російського газу.

Газоощадні зусилля дають результат

У серпні минулого року політичні лідери ЄС погодили план дій для уникнення газової кризи. Згідно цього плану, була поставлена мета скоротити споживання газу на 15% протягом опалювального сезону 2022-23. І цю мету було майже досягнуто – низка аналітиків оцінює, що за минулий рік споживання природного газу в ЄС знизилося на 10-12%. Цьому, безумовно, сприяла надзвичайно м’яка зима, але не тільки. Були прийняті безпрецедентні заходи з економії, хоча у багатьох випадках вони коштували економіці втрачених обсягів промислового виробництва.

Свій внесок зробили і домогосподарства. Ще коли ескалація газового протистояння набирала оберти, експерти розрахували, що зниження температури регульованих термостатів приватними споживачами дозволить знизити витрати газу на опалення на 10%. І європейці, здається, почули заклики своїх урядів: за даними Refinitiv і компанії Tado, цієї зими домогосподарства, що мають терморегулятори, знизили на один градус налаштування обігріву у середньому в ЄС. Загалом у 2022 році європейцям вдалося зекономити близько 40 млрд куб. м, або половину від втрачених російських обсягів.

Рятівний СПГ

Решту дефіциту Європі вдалося замістити рекордними закупівлями скрапленого природного газу (СПГ). Дві третини імпорту СПГ прийшли з США. У 2022 році Сполучені Штати змогли збільшити експорт СПГ на 8% навіть попри аварію у червні минулого року на вищезгаданому Freeport, який в результаті не працював другу половину року. Загальне збільшення обсягів, а також перенаправлення продажів з азіатського ринку дозволило більш ніж подвоїти поставки американського СПГ до ЄС.

З початку ж цього року обсяги імпортного СПГ до Європи продовжують значно перевищувати середні показники за останні п’ять років. З очікуваним запуском Freeport у цьому кварталі можливості для європейських покупців ще більше розширяться, адже на ринку СПГ з’являться додаткові 15-20 млрд. куб.м.

Серйозні виклики ще попереду

Хоча ціни на газ впали зараз в п’ять-шість разів зі своїх пікових значень літа 2022, вони все ще залишаються на рівнях втричі вище, ніж до зими 2021-2022 р., а газові платіжні рахунки все ще причиняють достатньо болю бізнесу та домогосподарствам. Втім це вже рівні, з якими західним урядам набагато легше впоратись. Проте попереду ще лютий і березень, протягом яких можуть повернутись холоди і помітно вичерпати європейські газосховища. Також цього року Європі доведеться вже повністю обійтися без постачань через російські газопроводи Ямал-Європа і Північний Потік-1. Це означає втрату 30 млрд куб.м російського газу у порівнянні з 2022 роком, що перевищує еквівалент обсягів газосховищ Німеччини, або річних обсягів продажу СПГ до ЄС одного з ключових світових експортерів СПГ – Катару. Врешті росія може перекрити останній значущий шлях постачання газу до Європи через Україну, а це ще 20 млрд. куб.м. Ще однією загрозою є зростання цінової конкуренції з азіатськими покупцями газу. Є побоювання, що з відкриттям Китаю після наджорстких антиковідних обмежень зросте економічна активність в країні, а отже зросте і попит на природний газ в усьому регіоні.

Тому європейцям не варто розслаблятись і потрібно надалі посилювати заходи з заміщення газу іншими енергоресурсами і підвищення енергоефективності. Експерти вважають, що цього року Європі потрібно буде досягти ще мінімум 10% зменшення споживання для безболісного проходження зимового сезону. Це завдання не виглядає нездійсненим - минулого року уряди блоку вже показали, що у складних обставинах можуть діяти швидко і рішуче. Не завадило б також почати поступово поповнювати газосховища вже з ранньої весни, коли запаси ще будуть високими, а ціни достатньо низькими. В агенції Bloomberg очікують, що за відсутності незвичайно сильних або тривалих холодів наповненість сховищ ЄС до березня-квітня все ще може бути вище 50%. Це такі ж приблизно рівні, як у 2020 році, і тоді до квітня ціни на газ через низький попит рухнули до $40/тис.куб.м. Зараз же запаси газу у сховищах надзвичайно високі не тільки в ЄС, але й в США і в Китаї. І навіть якщо азіатський попит в цьому році очікує відновлення, то у найближчі місяці йому передуватиме сезонне падіння. Протримавшись цей рік, Європа матиме можливість значно розширити імпорт СПГ у наступному, адже саме у 2024 році очікується значне збільшення виробничих потужностей СПГ у США.

Отже газова криза у Європі поки що не закінчилась, але переломний момент вже близько. Для європейської економіки це має величезне значення. Навіть саме падіння газових цін є одним з факторів, завдяки яким економісти зараз стають все більш оптимістичними у своїх прогнозах щодо європейської економіки і бачать меншу ймовірність її рецесії. І це надає європейським урядам значно більше можливостей допомогти Україні.