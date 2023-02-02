Як змінилося споживання хмарних сервісів. Звіт GigaCloud за 2022 рік

Артем Коханевич, CEO GigaCloud

«2022 рік буде роком цікавих та проривних проєктів, крутих експериментів з нашими клієнтами та партнерами. Сміливість, свобода та хмари — те, що потрібно бізнесу сьогодні. І GigaCloud може дати все!», — так ми бачили 2022 рік у минулорічному звіті. Хоч цей рік змінив всі плани та всіх нас, саме таким ми його і запам’ятаємо.

Кожен український бізнес щодня стикається з новими викликами — щодо безпеки, функціонування та ресурсів. Попри все, кожна компанія прагне зростати, виконувати зобов'язання перед клієнтами та виходити на нові ринки. За таких обставин ми намагалися швидко реагувати на зміни, щоб кожен наш клієнт та партнер був впевнений у надійності та безпеці нашої інфраструктури. Адже наша Місія стала актуальною як ніколи — «Ми створюємо хмарний простір, щоб збільшити рівень вашої свободи».

У другому публічному звіті ми ділимося з вами результатами GigaCloud у 2022 році, розповідаємо як змінилося споживання хмарних сервісів серед компаній різних галузей і держави, та як ми трансформуємося у міжнародну компанію.

Збільшуємо темпи зростання

З року в рік нашу інфраструктуру обирає все більше компаній. У 2022 році ми побудували приватні хмари для 14 великих проєктів. Це рівно стільки ж, скільки було побудовано компанією за весь час до 2022 року. Нашу публічну хмару протягом року обрали 437 компаній, що на 45% більше проєктів, ніж у 2021 році. Але були й негативні тенденції: на початку війни 10% клієнтів закрили, або призупинили свій бізнес.

За підсумками 2022 року GigaCloud займає 16,3% хмарного ринку України. Хмарний ринок України у 2022 році зріс на 22,8% і сягнув $46,2 млн, повідомляло видання «Мережі та Бізнес». GigaCloud у 2022 році зростав швидше за ринок — приріст 75% у гривні та більш ніж 25% у валюті.

Усі отримані кошти інвестуємо у розширення наших технічних майданчиків. Загалом у 2022 році ми інвестували $3 млн в оновлення «заліза», розширення нашого продуктового портфеля та кластерів в Україні та Європі.

Бізнес все частіше використовує хмару для великих навантажень та критичних сервісів

Великі підприємства активніше споживають сервіси та переносять у хмару істотну частину IT-рішень. Значно зменшився час прийняття рішень щодо міграції у хмару. Також, після знайомства з хмарою на практиці, замовники продовжують нарощувати кількість проєктів, які розробляють у хмарному середовищі.

Ми фіксуємо тренд використання все більших обсягів ресурсів та масштабування приватних хмар. Загальний обсяг даних, які зберігаються у приватних хмарах, зріс на 35%, а обсяг задіяної оперативної пам’яті — на 65%.

Середній чек клієнтів публічних хмар зріс лише на 3%. Але це не значить, що малий та середній бізнес не почав більше споживати хмарні сервіси. Причина у міграції в приватну хмару клієнтів, які «переросли» публічну хмару, а також через велику частку нових проєктів, які з початком війни вперше почали використовувати хмару і замовили для цього мінімальні ресурси.

В держсекторі запрацювала стратегія Cloud First

У 2022 році нарешті запрацювала державна стратегія Cloud First. Цьому сприяв підписаний Президентом закон «Про хмарні сервіси», який почав діяти у вересні.

Протягом 2022 року у нашій хмарі стало на 55% більше державних замовників, ніж роком раніше. Як і приватний бізнес, держсектор швидко масштабується та довіряє хмарам найкритичніші сервіси. Вперше частка держсектору в нашому виторгу перевищила 10% і зросла до 20%.

Ми прогнозуємо, що цей напрямок стрімко зростатиме найближчими роками. Відчувши можливості та переваги роботи у хмарі, сотні державних замовників вже не захочуть повертатися на власні сервери.

Дані мігрують на захід

До війни більшість клієнтів обирали розміщення у київських кластерах, проте з 24 лютого ситуація кардинально змінилася. 60% клієнтів зарезервували або повністю перенесли інфраструктуру на наші майданчики в Європі та Заході України. Протягом першого півріччя найбільше зріс львівський майданчик — приріст склав 1500 віртуальних машин та понад 3,6 ПБ клієнтських даних.

Тренд міграції даних закордон зберігався протягом всього року і свого піку досяг в останньому кварталі. Щоб задовольнити попит ми двічі розширювали кластер публічної хмари у Варшаві, а також побудували новий. Восени ми побудували чотири приватні хмари на польському майданчику. А кількість серверів задіяних у ньому лише за останні три місяці зросла на 138%.

Європейський ринок та перший великий проєкт з польським бізнесом в Україні

Ми пишаємося, що український бізнес з польським корінням обирає хмари GigaCloud. У 2022 році реалізували перший великий проєкт з небанківською фінансовою групою «ПЗУ Україна».

Вона входить в ТОП-10 страхових компаній в Україні та обслуговує понад 6 млн клієнтів. Є дочірньою компанією PowszechnyZakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA, Польща) — однієї з найбільших страхових компаній у Східно-Європейському регіоні, якій присвоєно рейтинг фінансової надійності «А-» від міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor's.

На відкритому тендері GigaCloud випередив як операторів «великої трійки», так і польських провайдерів.

Торік ми почали трансформацію в міжнародну компанію. В наших планах відкриття ще шести офісів GigaCloud протягом п’яти років у найбільших країнах ЄС. У зв'язку з цим, ми знову почали активно наймати людей — у другій половині 2022 року до нашої команди приєдналися 30 нових фахівців.

Підвищуємо рівень безпеки сервісів

У 2022 році ми отримали найвищий партнерський статус VMware Principal Partner. Він підтверджує експертизу використання продуктів вендора і гарантує клієнтам GigaCloud отримання високоякісних послуг.

Також підтвердили відповідність нашої хмари стандарту інформаційної безпеки PCI DSS, розробленого Радою зі стандартів безпеки індустрії платіжних карт. Ця сертифікація дозволяє нам розміщувати у своїй хмарі дані банків, фінтех компаній тощо.

Навесні ми успішно пройшли сертифікацію ISO/IEC 27701:2019. Це засвідчує, що GigaCloud має надійні процеси керування персональними даними в Україні і Польщі, а також підтверджує відповідність вимогам GDPR.

Протягом року ми зіткнулися з великою кількістю атак. Завдяки побудованій системі інформаційної безпеки і сильній команді, ми запобігли інцидентам. У 2022 році ми впровадили PAM (Privileged Access Management) ― систему управління доступом та моніторингу привілейованих користувачів. Рішення дозволяє зробити наші хмари ще безпечнішими. Також впровадили та постійно налаштовуємо SIEM. Це дозволяє нам збирати всі події безпеки, діагностувати вузькі місця та своєчасно реагувати на інциденти.

Збільшилася кількість компаній-партнерів

У 2022 році до партнерської програми GigaCloud приєдналися 50 нових партнерів, які вже встигли укласти одну та більше угод. Разом з партнерами протягом року ми реалізували 238 проєктів. Це на 79% більше ніж у 2021 році та на 303% більше, ніж у 2020 році.

ТОП-3 проєкти року

Евакуація даних Prozorro на львівський майданчик у розпал воєнних дій

Prozorro ― критично важлива для країни система державних закупівель. У 2018 році компанія побудувала роботу своєї IT-інфраструктури на базі хмар двох операторів. У нас орендувала приватну хмару, розміщену в дата-центрі у Києві. Враховуючи ризики, пов’язані з можливим початком бойових дій, компанія попросила перевезти обладнання приватної хмари на наш львівський майданчик. Наші фахівці робили це в два етапи, щоб система продовжувала працювати. Завдяки злагодженості та узгодженості дій усіх членів команди та через те, що система відпочатку була організована з огляду на best practices, перевезення відбулося без форс-мажорів та у короткі терміни. 26 лютого обладнання було вже у Львові, а з 27 повноцінно працювало.

Відмовостійке приватне рішення для EasyPay

Бізнес EasyPay критичний до простоїв. З початком війни у компанії зрозуміли, що у разі форс-мажору, самих бекапів буде не достатньо для відновлення важливих даних та сервісів. Команда GigaCloud побудувала повністю ізольовану приватну хмару та налаштувала її під потреби клієнта. Там зберігаються актуальні резервні копії сайту, додатків, сервісів, баз даних. Основні ж дані та сервіси розміщуються на серверах у дата-центрі замовника. Наземний та хмарний дата-центри постійно синхронізуються між собою. Це дозволяє розподіляти продуктивні компоненти між ними та підвищити відмовостійкість IT-інфраструктури.

Надійна IT-інфраструктура для освітньої платформи «Навчання і Технології»

У компанії Lionwood.Software, яка розробила платформу «Навчання і Технології», було три завдання: забезпечити відмовостійку роботу платформи, швидко її масштабувати та надійно зберігати персональні дані користувачів. У рамках проєкту наші фахівці побудували два рішення: публічну хмару на OpenStack та публічну хмарну інфраструктуру на VMware з КСЗІ. Платформа «Навчання і Технології» ― високонавантажена система, що має мікросервісну архітектуру. Вбудований у хмару на OpenStack сервіс Kubernetes дозволяє керувати роботою мікросервісів та розподіляє навантаження між ними. А хмара з КСЗІ дає можливість захистити персональні дані користувачів платформи відповідно до вимог українського законодавства. Завдяки цій технологічній платформі, українські школярі мають змогу навчатися навіть з-за кордону та з окупованих територій. Адже попри війну діти мають здобувати якісну освіту. Ми пишаємося, що долучилися до цього дійсно важливого проєкту.

«Наприкінці 2020 року ми опублікували маніфест із нашою Місією: “Ми створюємо хмарний простір, щоб збільшити рівень вашої свободи”. Хорошому коньяку потрібно щонайменше п'ять років витримки, а наша Місія, в буквальному значенні, пройшла перевірку боєм за два, ― говорить Артем Коханевич, CEO GigaCloud. ― У 2022 році ми остаточно зрозуміли, що наша експертиза та клопітка праця дозволили стати інфраструктурним партнером для сотень компаній, які прагнуть розвиватися. Ми побудували системний бізнес в Україні, тому час рухатися далі. Вихід в ЄС — результат нашої успішної роботи. Адже ми були праві — сміливість, свобода та хмари — те, що потрібно бізнесу сьогодні. І GigaCloud може дати все!».