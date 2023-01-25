Ритейлери – наше все, або як іновації та мобільний інтернет врятують їх споживче кредитування

Тетяна Віканова, СЕО «Фінансовий брокер»

Ритейлери, як і решта бізнесу, цього року зіштовхнулись з безпрецедентною кількістю проблем, які не містилися в їх анткризивоих планах за мирних часів. Продажі впали, логістика з постачальниками товара лежала в руїнах, рівно як лежали в руїнах і склади найбільших гравців ринка; постачальники бачили величезні ризики і відмовлялися без передоплати везти товар в воюючу країну; персонал, рятуючи родини, опинявся в межах доступності в безпечих регіонах країни та за кордоном. А восени почалися обстріли критичної інфраструктури, і рітейлерам довелося працювати в умовах перебоїв енергопостачання, що вдарило по врятованим активам новими затратами на генератори та старлінки.

Однак найбільший виклик – втрата найактивніших споживачів ритейлерів – жінок з дітьми. А ті, хто не виїхав, стали менш купівельноспроможними. Чим далі в війну, тим складніше ритейлерам в Україні оперативно підлаштовуватись під нову реальність.

При цьому важливість ритейла для економіки країни – безцінна. Саме рітейл – одна з ключових галузей української економіки, що наповнює бюджети усіх рівнів, забезпечує роботою українців та тримає на плаву їхні родини. Маємо багато прикладів стійкості ритейлерів, які буквально першими повертаються в деокуповані міста, - так працюють сміливі, чия цінність – не здатися, вистояти і допомогти вистояти своїй країні.

Як бути корисними цій ритейлівській спільноті у військові часи?

За 10 років мирного життя ми в нашій компанії розробили не один фінтех- продукт, який як ПЗ допомагав ритейлерам швидко та якісно оформлювати своєму споживачу кредити у форматі Єдиного вікна в 6-7 банках одночасно.

А у військовий час наша команда, розкидана по Україні та за її межами, напрацювала унікальний Картковий модуль для ритейлерів. Це прогрмане забезпечення – справжня допомога ритейлеру зручно організувати оформлення споживчого кредиту на купівлю товарів у системі «Єдине вікно» з використанням цифрових карток покупця та банківського додатку. Для роботи «Карткового модуля» не потрібне покриття 4/5G. Достатньо мінімального мобільного інтернету, а сам комплекс працює в смартфоні покупця. Результати вражаючі: лише за період пілота восени 2022 року у топового рітейлера електроніки «Фокстрота» продаж через «Картковий модуль» перевищив 1 млн грн.

Плюси цієї інноваціі:

Споживач не зобов’язаний показувати фізичну карту банка ритейлеру: кредит оформлюється в його смартфоні в 3 кліки без її застосування (часто буває, що клієнт втратив карту під час бойових дій в його населеному пункті чи не встиг забрати під час евакуції), і навіть без терміналу (наприклад, у рітейлера немає терміналу чи електрики через релокацію);

рітейлер економить час: йому не треба інтегруватися з кожним банком для отримання дозволу ні кредит. А ще еконмить торговий простір свого інтернет-магазина, бо йому не потрібно ставити на сайт різні іконки різних банків – вся інформація зібрана в одному модулі.

з ритейлера не стягується плата за еквайринг, а ще залучаються нові клієнти як офлайн, так і онлайн, що збільшує оборот. А ше покращується можливість управління витратами та маржею товарів, бо ПЗ дає додаткову аналітику, завдяки якій можна краще впізнати покупця та запропонувати йому справді актуальний продукт. І наприкінці аргументів, з нашим ПЗ є можливість видавати кредити і при вимкненні світла, бо мобільний інтернет та смартфон в руках споживача – це все, що треба для процесу оформлення споживчого кредитування і погодьтеся, це дуже важливий профіт у військовий час.

І ще: ми в Фінансовому Брокері щиро віримо, що Україна переможе в цій страшній війні! А наші інноваційні інструменти допоможуть вистояти драйверу економіки – вітчизняному ритейлу.