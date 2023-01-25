Колонки

15:58 25.01.2023

Автор ТЕТЯНА ВІКАНОВА

Ритейлери – наше все, або як іновації  та мобільний інтернет врятують їх споживче кредитування

3 хв читати
Ритейлери – наше все, або як іновації  та мобільний інтернет врятують їх споживче кредитування

Тетяна Віканова, СЕО «Фінансовий брокер»

 

Ритейлери, як і решта бізнесу, цього року зіштовхнулись з безпрецедентною кількістю проблем, які не містилися в їх анткризивоих планах за мирних часів.  Продажі впали, логістика з постачальниками товара лежала в руїнах, рівно як лежали в руїнах і склади найбільших гравців ринка; постачальники бачили величезні ризики і відмовлялися без передоплати везти  товар в воюючу країну; персонал, рятуючи родини, опинявся в межах доступності в безпечих регіонах країни та за кордоном. А восени почалися обстріли критичної інфраструктури, і рітейлерам довелося працювати в умовах перебоїв енергопостачання, що вдарило по врятованим активам новими затратами на генератори та старлінки.

Однак найбільший виклик – втрата  найактивніших споживачів ритейлерів  – жінок з дітьми.  А ті, хто не виїхав, стали менш купівельноспроможними. Чим далі в війну, тим складніше ритейлерам в Україні оперативно підлаштовуватись під нову реальність.  

При цьому важливість ритейла для економіки країни – безцінна. Саме  рітейл – одна з ключових галузей української економіки, що наповнює  бюджети усіх рівнів, забезпечує роботою українців та тримає на плаву їхні родини. Маємо багато прикладів стійкості ритейлерів, які буквально першими повертаються в деокуповані міста, - так працюють сміливі, чия цінність – не здатися, вистояти і допомогти вистояти своїй країні.

Як бути корисними цій ритейлівській спільноті у військові часи?

За 10 років мирного життя ми в нашій компанії розробили не один фінтех- продукт, який як ПЗ допомагав ритейлерам швидко та якісно оформлювати своєму споживачу кредити у форматі Єдиного вікна в 6-7 банках одночасно.

А у військовий час наша команда, розкидана по Україні та за її межами, напрацювала унікальний Картковий модуль для ритейлерів. Це прогрмане забезпечення – справжня допомога ритейлеру зручно організувати оформлення споживчого кредиту на купівлю товарів у системі «Єдине вікно» з використанням цифрових карток покупця та банківського додатку. Для роботи «Карткового модуля» не потрібне покриття 4/5G. Достатньо мінімального мобільного інтернету, а сам комплекс працює в смартфоні покупця. Результати вражаючі:  лише за період пілота восени 2022 року у топового рітейлера електроніки «Фокстрота»  продаж через «Картковий модуль» перевищив 1 млн грн.

Плюси цієї інноваціі:

  • Споживач не зобов’язаний показувати фізичну карту банка ритейлеру: кредит оформлюється в його смартфоні в 3 кліки без її застосування (часто буває, що клієнт втратив карту під час бойових дій в його населеному пункті чи не встиг забрати під час евакуції), і навіть  без терміналу (наприклад, у рітейлера немає терміналу чи електрики через релокацію);
  • рітейлер економить час: йому не треба інтегруватися з кожним банком для отримання дозволу ні кредит.  А ще еконмить торговий простір свого інтернет-магазина, бо йому не потрібно ставити на сайт різні іконки різних банків – вся інформація зібрана в одному модулі.
  • з ритейлера не стягується плата за еквайринг, а ще залучаються нові клієнти як офлайн, так і онлайн, що збільшує оборот. А ше  покращується можливість управління витратами та маржею товарів, бо ПЗ дає додаткову аналітику, завдяки якій можна краще впізнати покупця та запропонувати йому справді актуальний продукт. І наприкінці аргументів, з нашим ПЗ є можливість видавати кредити і при вимкненні світла, бо мобільний інтернет та смартфон в руках споживача – це все, що треба для процесу оформлення споживчого кредитування і погодьтеся, це дуже важливий профіт у військовий час.

І ще: ми в Фінансовому Брокері щиро віримо, що Україна переможе в цій страшній війні! А наші інноваційні інструменти допоможуть  вистояти драйверу економіки – вітчизняному ритейлу.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ОЛЕКСАНДР МАРТИНЕНКО

ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА. НАМ 30 РОКІВ. НАМ 270 ДНІВ

ВІКТОР КОЗЮК

Бюджет треба знімати з “емісійної голкиˮ

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ РЕІНТЕГРАЦІЇ ТИМЧАСОВО ОКУПО

Вимушений виїзд з ТОТ до росії під час війни – не злочин

ОЛЕКСАНДР СТОРОЖУК

Допомагати не можна боятися: як розпізнати фейковий благодійний фонд

ІГОР ЖДАНОВ

100 днів війни – спогади, враження та роздуми

ОСТАННЄ

ДАНИЛО ГЕТЬМАНЦЕВ

Світова економіка у 2023 році залишиться під впливом високої інфляції та сповільнення зростання, але оптимізму побільшало. Що це означає для України?

ВЯЧЕСЛАВ ЧАУС

Що з економікою прикордонної Чернігівщини та як бути далі

МУСА МАГОМЕДОВ

Репарації, компенсації та сатисфакція: якою буде відповідальність агресора за війну в Україні

ОЛЕКСАНДР ІГНАТЕНКО

Від паливного колапсу до стабільного ринку палива. Як Україна здолала весняну паливну кризу з фінансуванням Укрексімбанку

ОЛЕКСАНДРА БЕТЛІЙ

Сільське господарство зросло в грудні, а харчова та легка промисловість адаптувались

ВЯЧЕСЛАВ ДЕМЧЕНКО

Кому вигідне "викриття" на експорті зернових під час дії "зернової ініціативи"?

ЮРІЙ ЩУКЛІН

Три кроки держави та “Укрзалізниці” назустріч аграріям, які потрібні для перемоги

ВАСИЛЬ ФУРМАН

Монетарна політика НБУ в 2022 році: чи вдалося зберегти контроль за інфляцією та наскільки вдалими були рішення?

МИХАЙЛО ФЕДОРОВ

ІТ під час війни: виклики, досягнення, перспективи

ІРИНА МУДРА

Україна проти агресора в ЄСПЛ: перспектива та важливість міждержавних справ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА