Від паливного колапсу до стабільного ринку палива. Як Україна здолала весняну паливну кризу з фінансуванням Укрексімбанку

Олександр Ігнатенко, член Правління АТ «Укрексімбанк»

араз Україна проходить першу зиму з повністю новою системою нафтопродуктозабезпечення, яку довелось створювати під ракетними ударами. Ситуація напружена, залишається ймовірність волатильності цін, проте бізнесу, водіям та багатьох іншим споживачам має бути вдосталь пального як для транспорту, так і для електрогенераторів.

Вітчизняні постачальники палива вважають, що найгіршу точку з постачанням палива країна пройшла у травні 2022 року. «Тоді, у другому кварталі 2022 р., одним з ключових факторів підтримки галузі була проактивна позиція державного Укрексімбанку щодо оперативного надання нового фінансування найбільшим гравцям паливного ринку України»,– впевнений член Правління Укрексімбанку Олександр Ігнатенко.

Паливна криза спричинила одномоментну втрату 80% обсягів постачання навесні 2022 р.

Для того, щоб зрозуміти причини кризи та масштаби змін, які довелось провести країні, треба порівняти стан справ на початок року з нинішньою ситуацією. По-перше, це географія імпорту. До повномасштабного нападу на Україну обсяг ринку палива у середньорічному розрахунку складав близько 1 млн тон на місяць, при цьому характерною була висока залежність від постачання палива з білорусі та рф. Постачання звідти становило понад 60% загального обсягу ринку. Ще близько п’ятої частини надходило від власного виробництва українських НПЗ. Відповідно, решта 20% припадала на Литву та інші країни-постачальники.

Також кардинально відрізнялись часові, інфраструктурні та цінові характеристики. Доставка імпортованого палива здійснювалась залізничним транспортом, трубопроводами та морем, що забезпечувало короткий цикл постачання (до 7 днів) та низькі логістичні витрати. Ринку була притаманна стабільна невелика маржа продажів палива, зумовлена державним регулюванням цін та низькою маржинальністю гуртових продажів, обсяги яких загалом становили близько 70%ринку споживання в Україні.

Таким чином, відразу після початку війни зі зрозумілих причин виник дефіцит палива, адже ми практично одномоментно втратили близько 80% потенціалу забезпечення нафтопродуктами. Внаслідок ракетних ударів були зупинені основні українські нафто- та газопереробні заводи (Кременчуцький та Шебелинський), що призвело до розподілу частки ринку на користь інших великих гравців. Раніше налагоджені канали поставок з півночі треба було терміново переорієнтувати на країни ЄС. Але тут суттєво змінювалась не тільки географія, а й логістика (з білорусі та рф до війни на порти Європи з доставкою палива через західний кордон після початку війни), що призвело до зростання строків постачання та подальшої реалізації пального в середньому з 1 тижня до 1,5-2 місяців з відповідним зростанням потреби у додатковому фінансуванні галузі. До того ж, масовий виїзд українців у західні регіони та за кордон спричинив ажіотажний попит на пальне, який – будемо відверті – часто провокував паніку. Тому крім об’єктивних факторів ситуацію загострювали й психологічні.

Внутрішня криза в Україні погіршувалась і через зовнішні чинники, тому вітчизняні постачальники палива не могли обійтись без додаткового фінансування. Вони мусили залучити суттєві суми до свого оборотного капіталу на тлі зростання строків логістики поставок та закупівельної ціни на паливо. А вона збільшилась більш ніж суттєво – з 1000 євро/т до війни до 1500-1700 євро/т у період з травня по серпень 2022 р.

Дофінансування критичних імпортерів палива для перебудови структури імпорту

Для термінового подолання кризи і стимулювання галузі Урядом України були прийняті своєчасні та необхідні рішення щодо зменшення ПДВ з 20% до 7% та скасування акцизу із державним регулюванням цін. При цьому, ключову роль у фінансовій підтримці вітчизняних постачальників палива у найбільш гострий період кризи навесні 2022 року відіграли саме державні банки.

Після початку воєнних дій Укрексімбанк відразу сконцентрувався на підтримці найважливіших секторів економіки для Держави у воєнний час, і вже у березні-квітні цього року суттєво збільшив фінансування ключових постачальників палива в Україну. Загальна сума наданих з початку війни коштів становила близько 4 млрд.грн. – як у формі кредитів, так і у вигляді документарних операцій (акредитиви з пост-імпортним фінансуванням). Позичальниками банку стали лідери галузі, які загалом забезпечують близько 40% від всього імпортованого палива в Україну.

Подолання паливної кризи тривало протягом всієї весни та влітку. Ринок впевнено стабілізувався з серпня, і дефіциту наразі немає. При цьому якщо в березні 2022 р. було імпортовано лише 59 тис. тон, то вже з серпня обсяги імпорту відновились до рівня 600-700 тис. тон на місяць, що наразі повністю покриває попит. Наразі абсолютну більшість імпортованого палива Україна отримує з країн Євросоюзу, а лідерами постачання є Польща, Румунія, Литва, Словаччина, Греція та Болгарія.

Також з серпня спостерігається стабілізація внутрішніх цін на ринку України на рівні ≈55-58 грн./л дизпалива та ≈49-53 грн./л бензину. Націнки на пальне зараз вищі, ніж були до війни, але на ціноутворення значною мірою впливають витрати на утримання інфраструктурних об’єктів та логістика, які значно здорожчали із початком війни. З асортиментом пального також наразі здебільшого питань не постає – різні марки бензину, дизель та скраплений газ цілком доступні на багатьох заправках.

Роботу в нових умовах витримали не всі оператори. Через відсутність доступу до фінансування, неспроможність налагодити імпорт палива, а також через зв’язки з рф та арешт активів низка компаній втратили свою частку ринку або взагалі зникли з нього. Але для споживачів ці зміни серед основних операторів та припинення роботи частини невеликих мереж АЗС не стали критичними. Так, якщо до війни в Україні працювало 70 імпортерів дизельного пального, то зараз їх вже більше 300. Ринок перерозподілився на користь нових найбільших постачальників палива з ЄС (ОККО, UPG, WOG тощо), які реагували швидко, змогли адаптуватись до нових реалій та мають необхідні ресурси. Це доступ до постачальників, автотранспорт та побудовані логістичні ланцюги із необхідним банківським фінансуванням.

Доступ до стабільного фінансування: ключове питання для паливної галузі

Ситуація в галузі багато в чому продовжуватиме залежати від наявних можливостей фінансування. Незважаючи на поточну стабілізацію закупівельних цін, ринок і надалі буде характеризуватись досить великим фінансовим циклом (1,5-2 місяці). Очікується певне збільшення споживання палива через використання генераторів, а зміна ланцюгів поставок, непрацюючі порти та повернення акцизу з 4 кварталу 2022 р. призводить до того, що потреби у фінансуванні оборотного капіталу постачальників палива в найближчий перспективі можуть також зростати. Навіть з урахуванням зниження цін на нафту у світі за останні 2-3 місяці.

Крім того, через руйнування внаслідок ракетних обстрілів нафтобаз та найбільших НПЗ постачальники палива потребують нових інвестицій та відповідного фінансування логістичних та інфраструктурних вкладень. Йдеться про збільшення власних парків автотранспорту для стабільних постачань палива та фінансування витрат на відновлення пошкоджених та зруйнованих АЗК і нафтобаз.

Тому сьогодні Укрексімбанк продовжує фінансувати поточні потреби паливної галузі та розглядає можливості подальшого збільшення портфелю залежно від ситуації на цьому ринку. Пріоритетними інструментами для цього банк розглядає використання спільних програм кредитування із міжнародними фінансовими організаціями та документарні операції (акредитиви, гарантії тощо), маючи сертифіковану команду фахівців з великим досвідом реалізації відповідних угод.

Якщо до початку військової агресії Укрексімбанк спрямовував свою діяльність більше у бік підтримки вітчизняних експортерів як основної рушійної сили розвитку економіки держави, то в сучасних умовах також гостро постає питання підтримки українських імпортерів з метою відновлення зруйнованої інфраструктури, виробництва, придбання критично необхідних товарів та обладнання. Для цього банк гнучко використовує свої можливості та продуктову лінійку, оперативно змінюючи її навіть за таких складних часів.