Колонки

16:02 26.12.2022

Автор НАТАЛІЯ ДОБРЯНСЬКА

Містобудівна реформа: цифровізація дозволить відновити країну

3 хв читати
Містобудівна реформа: цифровізація дозволить відновити країну

Наталія Добрянська, адвокат, спеціаліст з юридичного супроводу діяльності девелоперських компаній, помічник народного депутата України 9-го скликання на громадських засадах, керівник юридичного відділу ТОВ "Аграріан Фуд Технолоджиз"

 

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №5655, який передбачає реформу містобудування. Втім, необґрунтована критика з боку органів місцевого самоврядування та архітекторів призводить до неправильного тлумачення положень документа. Розберемо ключові твердження, які можуть ввести в оману, і які одразу відпадають, якщо ознайомитися із остаточним текстом законопроекту.

Перше – нібито монополізація містобудівної діяльності окремими забудовниками. Що насправді? Будувати можна буде лише за наявності всіх дозвільних документів, їх видаватиме єдина електронна система, пов'язана з усіма необхідними реєстрами. Це означає, що монополізувати ринок «правильним» забудовникам просто не вийде, адже будь-який гравець, підготувавши необхідні документи, зможе працювати у цьому секторі. В цьому полягають нові правила, які замість монополії створюють прозорі конкурентні умови. Буде мінімізовано «людський фактор», зокрема деякі рішення з надання дозвільних документів формуватимуться без жодної участі людини. А всі етапи будівельного процесу будуть фіксуватися в Державній електронній системі у сфері будівництва. Діджиталізація зробить неможливим ухвалення рішення органами місцевого самоврядувння чи державними органами щодо конкретного забудовника чи кожної конкретної земельної ділянки в ручному режимі.

Друге – нібито монополізація контрольних функцій. Насправді, цю діяльність може здійснювати як Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ), так і органи місцевого самоврядування, так і приватні компанії, які отримали дозвіл на відповідну діяльність від держави. Отже, навпаки, знищується монополія місцевих органів влади на видавання дозволів чи введення об'єктів в експлуатацію. Ця практика є стійкою та успішною, що доводить приклад сфери приватних нотаріусів чи приватних виконавців. Коли вони вперше з’явилися, критики також стверджували, що такі приватні суб’єкти будуть працювати в очевидному конфлікті інтересів. Однак, через певний проміжок часу після запровадження таких змін, конкуренція лише покращила сферу надання таких послуг, зменшила корупцію та збільшила довіру споживачів.

Третє хибне твердження – законопроект повністю нівелює контроль міст за будівництвом. Така позиція є однобічним тлумаченням окремо взятих норм із контексту. Законопроект, навпаки, спрямований на те, щоб нівелювати можливі корупційні ризики у містобудуванні та містить такі реформаторські підходи як цифровізація та прозорість процесів, передача функцій містобудівного контролю уповноваженим кваліфікованим суб’єктам, в тому числі приватним, підвищення відповідальності за порушення умов містобудування. Роль містобудівної документації є ключовою, на її основі місцевими органами влади видаються містобудівні умови й обмеження. Це є і залишиться основою для проєктування нових об’єктів будівництва. Розробка та затвердження якісної містобудівної документації залишається завданням місцевих органів влади.

Звісно, будь-які зміни зазвичай сприймаються критично, і це правильно. У випадку ж, коли такі зміни відбуваються у сфері містобудівної діяльності і призводять до знищення «кормушок» і «схем», які напрацьовані роками, то очевидно, що цьому будуть максимально опиратися саме ті, кого позбавляють можливості ці схеми реалізовувати. Але, зміни у напрямку цифровізації є стартом до повноцінного відновлення та функціонування країни. Саме тому важливою є підтримка реалізації реформи державного регулювання у сфері містобудівної діяльності.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ОЛЕКСАНДР МАРТИНЕНКО

ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА. НАМ 30 РОКІВ. НАМ 270 ДНІВ

ВІКТОР КОЗЮК

Бюджет треба знімати з “емісійної голкиˮ

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ РЕІНТЕГРАЦІЇ ТИМЧАСОВО ОКУПО

Вимушений виїзд з ТОТ до росії під час війни – не злочин

ОЛЕКСАНДР СТОРОЖУК

Допомагати не можна боятися: як розпізнати фейковий благодійний фонд

ІГОР ЖДАНОВ

100 днів війни – спогади, враження та роздуми

ОСТАННЄ

ОЛЕГ АРЕСТАРХОВ

Ринок добрив 2022: українська хімія витримала удар, адаптувалася до військових умов і розпочала відновлення

АНТОН ДІДЕНКО

Військових каратимуть за всією суворістю закону: у чому небезпека скандального законопроекту №8271

ВЯЧЕСЛАВ ДЕМЧЕНКО

Додаткові 12 млрд від митниці щомісяця: реальність чи міф?

ОЛЕКСІЙ КУЩ

2023 рік - контури економічного майбутнього України

БОГДАН ДАНИЛИШИН

Проблемні аспекти поточної монетарної політики

СЕМЕН КРИВОНОС

Реформа сфери містобудування

РОМАН БАБІЙ

ОАСК ліквідовано. Що далі?

АНДРІЙ НАБОК

Як Мінцифра зекономила державі 800 млн гривень і забезпечила 3100 українських сіл швидкісним інтернетом?

ЕДУАРД МКРТЧАН

Військовий "TRASH". Як очистити Україну від руїн "руського міра"

АНДРІЙ КРАСНИЙ

Краще без світла, але без… Як українцям оптимізувати роботу?

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА