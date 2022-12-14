Краще без світла, але без… Як українцям оптимізувати роботу?

Андрій Красний, директор департаменту управління ризиками "Делойт" в Україні

Українцям прогнозують одну з найважчих зим в історії. У вік розквіту технологій, штучного інтелекту та диджиталізації всього навкруги агресивний сусід прагне позбавити нас найважливішого – світла, тепла, свободи.

Проте українці доводять, що можуть і в блекаут, і без води, і без зв’язку, аби не дати ворогу приводу для втіхи. Що і казати – незламні.

Але можливість працювати стабільно попри відключення електроенергії – це не тільки запорука менш стресового та продуктивного робочого дня, але й підтримка економіки нашої держави.

В поточній ситуації велика частка населення працює віддалено, з дому, тому для них стануть у пригоді, перевірені на власному досвіді рекомендації, як залишатися онлайн під час відключення електроенергії:

Розгляньте можливість заключити договір із додатковим постачальником послуг інтернету. Це може здаватися зайвим перестрахуванням, але варто готуватися до перебоїв із постачанням електроенергії та зв’язком. Це, безумовно, збільшить ваші щомісячні витрати, але не варто нехтувати таким варіантом, особливо в цей непростий час. Зверніть увагу, що під час вибору провайдера обов’язково потрібно дізнатися, чи гарантує він хоча б 3-4 години роботи інтернету за відсутності електроенергії. Зараз це – топова послуга, і деякі провайдери дедалі частіше починають її пропонувати. Якщо є технічна можливість, то буде чудово, якщо до вас протягнуть "оптику", яка підтримує технологію xPON. Таке підключення буде працювати, якщо ви зможете забезпечити живлення роутера та/або медіаконвертера. Тобто вам буде потрібен повербанк або його функціональний аналог.

Зовнішня батарея/повербанк для зарядки ноутбука. Подумайте про можливість придбати зовнішню батарею (EcoFlow, повербанк для зарядки лептопа, генератор) для забезпечення альтернативного джерела живлення як ноутбука, так і Wi-Fi-роутера. Зверніть увагу на такі характеристики: можливість зарядки через порт USB-C, потужність 60 Ватт або більше (це впливає на швидкість зарядки), ємність від 30 (30000 мА) ампер на годину. Це забезпечить вам додатковий час в умовах екстрених відключень електроенергії. Більша ємність – більша кількість циклів зарядки ноутбука.

Подумайте про можливість придбати зовнішню батарею (EcoFlow, повербанк для зарядки лептопа, генератор) для забезпечення альтернативного джерела живлення як ноутбука, так і Wi-Fi-роутера. Зверніть увагу на такі характеристики: можливість зарядки через порт USB-C, потужність 60 Ватт або більше (це впливає на швидкість зарядки), ємність від 30 (30000 мА) ампер на годину. Це забезпечить вам додатковий час в умовах екстрених відключень електроенергії. Більша ємність – більша кількість циклів зарядки ноутбука. Інверторний перетворювач напруги з 12V на 220V. Такий прилад дасть можливість заряджати ноутбук в авто. Більша потужність інвертора – швидша зарядка.

Такий прилад дасть можливість заряджати ноутбук в авто. Більша потужність інвертора – швидша зарядка. Якщо ви покладаєтесь на мобільний інтернет як альтернативний канал, перевірте, чи підтримують LTE (4G, а не 3G-стандарт) ваша SIM-картка та телефон. За потреби замініть SIM-картку у мобільного оператора. Розгляньте можливість придбати GSM-модем та зовнішню антену. У разі відключення електроенергії модем працює стабільніше, але не надає значних переваг у порівнянні зі смартфоном. Також перевірте, як працює національний роумінг на мобільному: спробуйте підключитися до мережі іншого мобільного оператора в меню "Вибір мережі вручну". Спробуйте встановити eSIM іншого оператора.

Під час роботи ноутбука на батареї, подбайте про енергоефективне використання пристрою. А саме:

змініть налаштування використання енергії, обравши режим Best battery life; знизьте яскравість дисплею до мінімальної, а також вимкніть підсвітку клавіатури; зменшіть кількість відкритих вкладок у браузері, відключіть функцію перегляду відеоконтенту та мінімізуйте перегляд будь-якого медіаконтенту; відключіть Wi-Fi та Bluetooth, якщо немає потреби їх використовувати або відсутній бездротовий інтернет.

Подбайте про можливість працювати над проєктами без підключення до інтернету: створіть локальне віртуальне середовище для роботи без підключення до інтернету, скопіюйте задачі на наступний спринт/тиждень і т. ін.

Можливо, ви зможете забезпечити безперебійне живлення для мережевого обладнання вашого провайдера, яке встановлене у вашому будинку. Це збереже вам доступ до інтернету на деякий час.

Колективні рішення можуть бути дешевші і практичніші, тому саме час роззнайомитися з сусідами.