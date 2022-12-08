Межі на режими використання історичних ареалів Києва досі не мають юридичної сили

Олег Костюченко, керуючий партнер ЮФ K&Partners

Чи має Київ інструмент захисту історичної забудови? З одного боку, ще у серпні 2021 року межі та режимів використання території історичних ареалів м. Києва затверджені наказом міністра культури та інформполітики. З іншого – за ці півтора року цей наказ досі на пройшов державну реєстрацію.

Що це означає на практиці?

Будівництво в історичній частині міста Києва залишається проблемним, але не для всіх. Ті забудовники, які зважилися відстоювати свої права, доводять свою правоту в суді у спорі з органам прокуратури. Суди стають на сторону забудовника, посилаючись на відсутність затверджених меж та режимів використання історичних ареалів в місті Києві.

Вже в низці судових справ суд дозволив побудувати в центрі міста Києва об’єкти житлового та громадського призначення без застосування пам’ятноохоронних норм, та відповідальності за їх порушення:

так, у справі № 640/7411/20 суд скасував положення Містобудівних умов та обмежень за якими передбачалися застосування пам’ятноохоронних вимог при проектуванні Житлово-адміністративного комплексу по вул. Євгена Коновальця, 30 у Печерському районі м. Києва. В касаційні скарзі Прокуратури міста Києва на рішення суду першої і апеляційної інстанції Верховним судом відмовлено;

в іншій справі № 640/13105/21 суд дозволив Будівництво офісно-житлового та готельного комплексу з допоміжними приміщеннями та паркінгом по вул. Жилянській, 96-А у Голосіївському районі м. Києва без необхідності виконання пам’ятноохороних норм, оскільки межі історичного ареалу міста Києва не визначені в історико-архітектурному опорному плані у складі Генеральному плані міста Києва. Апеляційну скаргу Офісу Генерального прокурора суд залишив без задоволення.

ще в одній судовій справі №640/30349/21 суд спростував чинність Наказу Міністерства культури та інформаційної політики України №599 від 02.08.2021 р. "Про затвердження меж та режимів використання території історичних ареалів м. Києва", у зв’язку з не проведенням його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України та дозволив забудовнику без застосування цього наказу будувати будинок багатофункціонального призначення на вул. Кирилівській (Фрунзе), 11 у Подільському районі м. Києва.

Тобто відсутність законодавчого врегулювання забудови центральної міста Києва призводять до вирішення таких питань судами в кожному випадку окремо, та ще й за участі в таких спорах органів прокуратури на стороні органу охорони культурної спадщини.