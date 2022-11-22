Колонки

11:05 22.11.2022

Автор ОЛЕКСІЙ ЗОЗУЛЯ

Фокстрот повернувся у Херсон. Далі буде...

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Фокстрот повернувся у Херсон. Далі буде...

Цієї листопадової суботи, 19 числа, поновив роботу наш Фокстрот в Херсоні на проспекті Ушакова, 26. 

До окупації обласного центра Фокстрот мав 2 магазини в місті: один в ТРЦ Фабрика та один поблизу головної площі Свободи. Фокстрот, що був розташований в ТРЦ, ще на початку березня зазнав пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів торгівельного центра. Роботу іншого магазина ми призупинили, відмовившись працювати в умовах окупаційного режиму.

А цієї листопадової суботи ми повернулися: стартували в центрі українського Херсона, з площі Свободи. Це магазин, що був свідком протестів при заході окупантів до міста навесні 2022 року і який зустрічав ЗСУ разом з містянами у листопаді.

Ми відкривались у звільнених Бучі і Ірпені, деблокованому Харкові, але повертатися до Херсону – випадок особливий. Змучене, не схоже на себе місто, без води, з нестабільним зв'язком і електрикою, але таке рідне! Раді бути в числі перших, щоб знову сказати мешканцям та гостям Херсона: вітаємо у Фокстрот! Дякуємо ЗСУ за виявлений героїзм та нашим колегам за готовність приступити до роботи у найкоротші терміни.

У перші дні роботи магазин працюватиме як точка видачі й оформлення інтернет-замовлень. Але згодом плануємо відновити його повноцінну роботу з товарним наповненням та розширеним переліком послуг! 

ХЕРСОНе, ми повернулися! Далі буде...

 

 

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