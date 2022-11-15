Опалювальний сезон 2022: як забезпечити енергетичну децентралізацію шкіл та лікарень

Юліана Оніщук, засновниця та генеральний директор Фонду Energy Act for Ukraine

Війна показала важливість диверсифікації постачання електроенергії на всіх рівнях – країни, міста, району, будинку. Адже проблема централізованого опалення в тому, що є пряма залежність від однієї теплової станції. Це ризиковано, і ми вже побачили, що нині розраховувати на традиційне опалення не варто. Тому зараз усім, а особливо критично важливим установам, потрібно брати курс на енергетичну децентралізацію, а саме розвиток розподіленої генерації, як от – сонячні станції на даху, наприклад.

Для лікарень це можливість рятувати життя. Ми працюємо над рішенням, яке дозволить будувати на даху таких установ сонячні станції від 50 кіловат із системами збереження електроенергії. Однозначно це не закриває всі потреби тієї ж лікарні, адже один заклад може споживати і понад 500 кВт/год на день. Але це дозволяє в критичних ситуаціях забезпечити роботу життєво необхідного обладнання, підключити людину до ШВЛ, провести операцію тощо.

Для будь-якого об’єкта критичної інфраструктури генератори є традиційним джерелом резервного живлення. Але вони мають свої певні недоліки у порівнянні із сонячними станціями: високий рівень шуму, потреба у бензині чи дизелі що є дуже витратним зараз, та відносна короткостроковість використання (від 2 до 10 років). До того ж відновлювальні джерела енергії – це екологічне рішення, без жодних викидів СО2. Тому, на відміну від енергії сонця, такий тип живлення однозначно не є сталим рішенням.

Питання автономного енергозабезпечення гостро стоїть і для шкіл. Зараз в освітніх закладах активно облаштовують бомбосховища, які також потрібно забезпечувати резервним енергопостачанням. У випадку загрози діти спускаються у сховище і змушені перебувати там певний час. Як виходити на зв’язок, як зігріватися у таких умовах тривалий час без електроенергії? Якщо є наявні переривання електроенергії або енергетична інфраструктура зруйновані.

Тому основні переваги децентралізованих енергетичних ресурсів:

Сталий розвиток, сонце – завжди наявний ресурс, якщо немає сонця деякий час спрацюють системи збереження. Легкість у використанні та тенденція до зменшення вартості технологій. Незалежність від будь-яких перебоїв або підвищення напруги електроенергії в мережі. Можливість значно заощаджувати на комунальних послугах. Екологічність (жодних викидів СО2) при генерації електроенергії.

У випадку відключення або аварії на трансформаторній підстанції, у вас все одно буде електроенергія. Як надовго – залежить від потужності станції та наявності системи збереження. Але у будь-якому випадку, це про незалежність, безпеку та сталість. Таке рішення є довготривалимп – станції можуть прослужити 20-25 років.

Зараз Фонд Energy Act For Ukraine залучає до співпраці інвесторів та партнерів з усього світу, аби допомогти школам і лікарням стати енергонезалежними.

Перед нами насамперед стоїть завдання допомогти лікарням в областях, де є нині найбільше проблем з перебоями в енергопостачанні (Харківська, Дніпровська, Сумська, Миколаївська області). Також у планах встановити сонячні станції у лікарнях у деокупованих регіонах. При виборі установ важливими критеріями є наявність реанімаційних хірургічних відділень та кількість пацієнтів. До того ж приміщення медичних закладів мають відповідати певним технічним умовам – не всюди є можливість встановити станцію на даху. Основне завдання для команди Фонду зараз це забезпечити роботу реанімаційних і хірургічних відділень, які особливо важливі для порятунку життів. Якщо говорити про школи, то пріоритет надаватиметься закладам у регіонах, що зазнали руйнувань від війни, аби якомога більше учнів могли повернутися до навчання. Також звертатимемо увагу на технічну можливість встановлення панелей, ступінь відсутності електроенергії та масштаб руйнувань.

Ми вибираємо об’єкт, аналізуємо всю інформацію та на її базі можемо попередньо розуміти, чи можемо зараз зайнятися цією установою. Якщо так, то представники компанії, з якою ми працюємо, приїздять на об’єкт, роблять заміри об'єкта дроном та проводять інженерні вишукування на першому етапі, відтворюють 3D-модель майбутньої системи, створюють економічну модель на основі відповідних розрахунків та підібраної оптимальної конфігурації обладнання, розробляють проект, супроводжують логістику та безпосередньо будують сонячні станції.

Відновлювати та забезпечувати станціями школи нам також допомагають партнери з Німеччини, а саме Німецька Сонячна Асоціація. Одні донори хочуть допомогти лікарням, інші – школам, треті – надати обладнання.

Школи та лікарні не шукають гроші – це наша задача. Єдине, що потрібне від закладів, – надати інформацію, бути відкритими до співпраці та допомагати в організації на місці.

Місія держави – забезпечити енергонезалежність всієї України. Наша місія – це реалізація енергонезалежності соціальної та критичної інфраструктури. Ми маємо чітку ціль на наступні 5 років – обладнати сонячними станціями 100 шкіл та 50 лікарень. Можливо, з часом ця цифра виросте, і ми зможемо зробити більший внесок в енергонезалежність України. Але все залежить від того, скільки донорів відгукнуться на наш запит.