Автономність - гарантія роботи: Як комерційна нерухомість готувалася до опалювального сезону

Ірина Школьнік, Керуючий партнер Forum Group Ukraine

Ділова активність у Києві відновилась і набирає обертів. На початку повномасштабного вторгнення бізнес-центри майже опустіли - ще в липні 2022 року кількість заповнених офісів не досягала і 30%. Але до середини осені у київськи офіси повернулося вже понад 40% орендарів.

Та після 10 жовтня, коли Росія почала нищити громадянську інфраструктуру, постав новий виклик - забезпечити опалення співробітникам орендарів, які не можуть відмовитися від офісних приміщень: великих команд, кол-центрів, працівників відділів бухгалтерії та фінансів, високотехнологічного виробництва тощо.

Також сумніви у можливості працювати взимку серед бізнес-спільноти посіяла заява керівника департаменту управління проєктами та технічного консалтингу CBRE Ukraine Георгія Ніколаєва щодо закриття офісних центрів на опалювальний сезон через нестачу газу.

Сьогодні традиційна підготовка до опалювального сезону перетворилась у справжній виклик для багатьох комерційних структур.

В першу чергу, з проблемою закриття зіштовхнуться бізнес-центри, приєднані до централізованої системи опалення. Вони вразливіші за кількох причин: нестача газу для опалення та можливі ураження критичної інфраструктури через обстріли.

Інша категорія бізнес-просторів - це центри, які мають автономне опалення. У них ширші можливості для маневру і вчасна підготовка до сезону дозволить підтримувати в приміщеннях температуру на рівні 18-19°С, що відповідає санітарним нормам.

Ми, як компанія, яка створює свої бізнес-центри шляхом ревіталізації старої індустріальної міської нерухомості, від початку передбачали максимальну автономність наших будівель, встановлюючи власні котельні.

Протягом останніх 8 років для опалення майже всіх БЦ ми використовуємо тверде паливо. Тільки два центри, на яких немає комбінованих котлів, використовували для опалення газ. Проте цього року його ціна зависока - від 1,5 до 2,2 тис. дол/куб.м.

Для забезпечення альтернативного опалення у цих двох центрах, де все повністю залежить від газу, ми придбали дизельні генератори. В разі аварії вони дадуть можливість тимчасово підтримувати в будівлях температуру, комфортну і для працівників, і для підтримки гарного стану самих приміщень.

В інших офісних центрах цього року твердопаливні котли як і раніше працюватимуть на дровах, які придбали ще влітку. Енергоносії зберігаються на окремо виділених площах та у спеціальних приміщеннях для зберігання твердого палива.

Для стабільності та певної сталості офісного життя наших орендарів, ми зафіксували ціну на опалення в цьому сезоні на рівні попереднього. Так наші клієнти уникають підвищення видатків на комунальні послуги та мають можливість більш конкретно планувати бюджет. В такому режимі плануємо працювати до кінця цього року.

Загалом, опалювальний сезон 2022-2023 років пройде за такою логікою: з температурою 18-19°С у орендованих приміщеннях, де працюють люди, що відповідає діючим санітарним нормам та 9°С у незайнятих приміщеннях. Саме така температура завадить розгерметизації паливних систем, підвищенню вологості та появі плісняви.

Наслідки тривалої відсутності опалення у приміщенні взимку можуть призвести до збитків, що сягають мільйонів, які потім потрібно вкладати в нові ремонти. Проте ми впевнені, що своєчасні рішення втримають ситуацію з опаленням під контролем.