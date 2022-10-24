Колонки

15:35 24.10.2022

Автор ЄВГЕНІЯ ЛОКТІОНОВА

Що робити українським девелоперам - практичні поради

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Що робити українським девелоперам - практичні поради

 Євгенія Локтіонова, директор компанії UTG

 

Наразі в Україні усі девелопери зіткнулися із ситуацією різкого зменшення кількості торгових операторів та звільнення площ у торгових центрах. Постійно зростає кількість прикладів ТЦ, які втратили орендарів та не генерують дохід. І, незважаючи на те, що більшість управляючих компаній ТРЦ чекають, коли закінчиться війна і все налагодитись, діяти треба вже зараз. Враховуючи багатий досвід виходів із кризи, компанія UTG напрацювала робочий алгоритм послідовних кроків, які допоможуть девелоперам торгової нерухомості стабілізувати ситуацію та почати заповнювати вільні площі. Для цього необхідно виконати наступну низку дій.

  1. Для початку можна порізати порожні площі та якнайшвидше шукати способи заміни орендаря. Навіть, якщо є така можливість і площі дозволяють, можна ставити тимчасового орендаря.
  2. Подумати про розширення пулу магазинів економ-класу, у тому числі, за рахунок продукції регіональних та локальних виробників. В рамках чого можна піти на спільний розвиток зі стратегічними партнерами-виробниками демократичного асортименту – так звані спільні ритейл-проекти.
  3. Якщо немає можливості використовувати площі під якісь інші формати, тоді варто задуматися про зміну призначення площ, наприклад, поставити ставити ресторан чи кафе. Коли неможливо поставити ресторан – проводити ярмарки.
  4. Якщо неможливо заповнити в такому вигляді як є, відвідуваність не збільшується, тоді змінюємо призначення об’єкту та формат торгівельної нерухомості. Відповідно, намагаємось залучити інших операторів розширюємо сегмент та робимо цільове відвідування. Саме так ми робимо зараз з ТРЦ Promenada Center, який стає аутлет-центром. Тим паче, що зараз в Україні спостерігається масове переселення споживачів та зниження їх купівельної спроможності.
  5. Так чи інакше девелоперам бажано повернутись до ручного керування та індивідуального підходу до кожного орендаря та залучати кадри, які добре розуміють структуру торгової націнки для окремих магазинів та можуть швидко та ефективно домовлятися з мережами.
  6. На тлі усіх заходів вкрай необхідно продовжувати проводити дослідження: аналіз конкурентів та покупців торгового центру. Ми бачимо, що в Україні відбувається внутрішнє переміщення людей, тому дуже важливо аналізувати та вивчати зміну попиту постійних та потенційних клієнтів. Потім розробляти маркетингову стратегію з урахуванням того, які інструменти маркетингу ТЦ працюють у кризу, а які – ні. Наприклад, дізнавшись, що цікавить споживачів зараз: продукти харчування, знижки, фаст-фуд чи інвестиційні покупки, треба поставити акцент на збалансований асортимент/пул орендарів, що відповідає вимогам споживачів на цей момент.

Резюмуючи все вищесказане, можна відзначити, що наразі всі види бізнесу отримують новий досвід виживання у надзвичайних умовах, коли інструменти, які добре працювали раніше, стали практично марними. Тому саме практичні кроки по своєчасному реагування на зміни є максимально актуальним.

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