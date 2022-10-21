Нелегальна торгівля сигаретами в Україні, ЄС та Молдові: що буде далі?

Тетяна Кощук, експерт з питань оподаткування Growford Institute

Державна служба статистики України оприлюднила інформацію, що ціна пачки сигарет медіум-класу протягом 2022 р. зросла із 59 грн у довоєнному січні до 67,5 грн (1,9 євро) у вересні. При цьому на нелегальному ринку країни можна легко купити контрафактні (підробні) сигарети або сигарети із маркуванням «duty free» за 30-40 грн (0,8-1,1 євро), а в мережі Інтернет доступні ще дешевші пропозиції.

Така диференціація цін викликає занепокоєння. За даними Kantar, у 2020-2021 рр. рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні зріс із 5,8% у лютому 2020 р. до 20,4% у грудні 2021 р. І відбулося це, що особливо небезпечно, за рахунок різкого збільшення обсягів споживання контрафактних сигарет і сигарет із маркуванням «duty free», а контрабандна продукція змогла за собою закріпити 2,9% тютюнового ринку.

Нещодавно ми бачили у ЗМІ повідомлення про те, що одну фабрику в Україні, яка незаконно виробляла сигарети, закрили. Але чи розв’язало це контрафактну проблему? Чи може ця тимчасово вільна ніша на тютюновому ринку знову буде заповнена, як це не раз спостерігалося раніше? Якщо так, то чим це загрожує Україні та її сусідам?

Для відповіді на ці питання можна не заглиблюватися у складну теорію, а лише проаналізувати тренди нелегальної торгівлі тютюновими виробами в ЄС та основні чинники, які їх зумовили. Країни ЄС постійно реагують на ризики збільшення споживання нелегальних сигарет. Деякі роблять це ефективно, інші – не дуже. Розглянемо найцікавіше.

ЄС – зростання ринку контрафактних сигарет

Згідно з проведеним компанією KPMG дослідженням нелегального ринку сигарет, у 2019-2021 рр. в ЄС постерігалися такі тенденції:

1. Зменшилося загальне споживання цієї продукції (легальної та нелегальної) з 460,5 до 436,2 млрд шт., або на 5,3%.

2. Збільшився ринок нелегальних сигарет із 33,4 до 35,5 млрд шт., внаслідок чого їх частка в загальному обсязі споживання зросла з 7,3 до 8,1%.

3. Вдвічі зросла частка контрафактних сигарет у структурі нелегального тютюнового ринку, сягнувши рекордних 34,6%.

У зв’язку із цим постає питання: а чи не політика підвищення акцизу стала причиною такого засилля контрафакту, що почало перешкоджати зменшенню поширеності куріння? Так, передусім вона. А точніше невдале акцизне рішення однієї великої країни. І ще «прозорі» для нелегальних тютюнових виробів кордони.

Але про все по-порядку. Наведемо 2 показові приклади.

Франція: як найвищий на території континентальної Європи акциз спричинив бум на нелегальному тютюновому ринку ЄС

У 2021 р. «лідерство» в ЄС за рівнем нелегальної торгівлі сигаретами утримувала Франція з показником 29%. Хоч у це важко повірити, але майже третина французьких курців перейшла на нелегальні сигарети. Рівень нелегальної торгівлі зростав стрибкоподібно: на 9,4 в.п. у 2020 р. і ще на 6,3 в.п. у 2021 р. Але чому так сталося? Хіба у Франції низький рівень доходів населення чи «просякнута» корупцією неефективна система податкового контролю?

Як виявилося, навіть французькі споживачі часто не готові купувати одні з найдорожчих в Європі легальні сигарети, якщо є нагода зекономити. Зростання ціни цієї продукції внаслідок підвищення акцизу на 12,5% у 2020 р. і ще на 7% у 2021 р. виявилося критичним. Настав момент, коли сума акцизу у ціні пачки сигарет у Франції стала найвищою на території континентальної Європи і в 2022 р. сягнула 6,88 євро. Вищий рівень (8,85 євро) встановлено лише в Ірландії – острівній країні, яка має сухопутний кордон лише з Великою Британію (також із високим акцизом на сигарети), що є бар’єром для потоків нелегальних сигарет. Хоча й не «глухою стіною», бо частка ірландського нелегального ринку сигарет – 17%. І якби Ірландія, так само як Франція, мала би багато сусідів на суші в інтегрованій Західній Європі, ми би спостерігали там ще гіршу порівняно із сучасною Францією ситуацію на тютюновому ринку.

Якщо в 2021 р. середня ціна пачки сигарет у Франції складала 9,7 євро, то у сусідніх Нідерландах – 7,6 євро, Люксембурзі – 4,76 євро, в Іспанії – 4,53 євро. Зрозуміло, що така диференціація підживлювала контрабандні потоки сигарет до Франції (особливо із великої за розміром Іспанії). Проте навіть не вони «зробили найбільшу погоду» на французькому нелегальному тютюновому ринку. Високий акциз настільки підвищив прибутковість контрафактного бізнесу, що це дало змогу знайти «слабкі ланки» у правоохоронній системі країни. У 2021 р. у Франції було спожито 8 млрд шт. контрафактних сигарет, що становило 64,7% (!) від загального обсягу контрафакту в ЄС. Більш того, французькі нелегально вироблені сигарети почали освоювати ринки Німеччини, Нідерландів та Швейцарії…

Як бачимо, помилки в акцизній політиці коштують дуже дорого. Краще вчитися на чужих, ніж робити свої!

Нелегальна торгівля сигаретами у країнах Балтії та небезпечне сусідство

Є в ЄС також країни, які вимушені реалізувати особливо зважену акцизну політику, оскільки їм не пощастило з сусідами. Згідно з оцінками KPMG, у 2021 р. у першу десятку країн ЄС з найвищим рівнем нелегальної торгівлі сигаретами увійшли Литва (19%), Латвія (16%) та Естонія (10%). У них також досить високі, як для постсоціалістичних країн із порівняно невисокими доходами населення, акцизи на тютюнові вироби. Вони у ціні пачки сигарет у 2022 р. становлять в Естонії – 3,40 євро, Латвії – 2,53 євро та Литві – 2,43 євро. Для довідки: 1,80 євро на пачку – це мінімальний рівень акцизу для країн ЄС, який дорівнює показнику 90 євро за тис. сигарет. Крім того, у Литві в 2020 р. цей акциз зріс на 13%, що супроводжувалося приростом частки нелегального ринку сигарет на 2,5 в.п. (можливо, такий темп підвищення був трохи зависоким). Але очевидним фактом є те, що для країн Балтії найбільші ризики створювала контрабанда із білорусі (для Естонії також із рф), де у рази нижчі акцизи на сигарети. Лише війна в Україні суттєво зменшила «прозорість» кордонів із цими агресивними сусідами.

Водночас у загальному випадку, коли переважна частина території країни не омивається морями чи немає «наглухо закритих» кордонів із недружніми сусідами, значно вища ціна (акциз) на сигарети порівняно з державами регіону підвищує ризик контрабандних потоків. А якщо у якійсь країні ще й «розгорається вогнище» тютюнового контрафакту, йому може «стати тісно» в межах національного ринку і воно спробує перетнути його кордони.

Висновки для України

Наведений досвід ЄС ще раз підтверджує, що ефективні кроки для боротьби з нелегальним тютюновим ринком та, особливо, його контрафактною складовою Україні треба робити уже зараз. Зволікаючи, ми не лише несемо величезні бюджетні втрати у той час, коли є найбільша потреба у коштах для боротьби з агресором. Не лише віддаляємося від досягнення цілі зменшення поширеності куріння. Ми також створюємо собі проблеми на шляху до вступу в ЄС, який вимагає від України ефективної боротьби з нелегальним тютюновим ринком і ніяк не зацікавлений у новій державі-учасниці, контрафактні проблеми якої можуть поширитися далі територією ЄС. Дослідження KPMG фіксувало збільшення обсягів споживання в ЄС української нелегальної марки сигарет Compliment у 2020-2021 рр. із 0,5 до 0,6 млрд шт. Далі ситуація може погіршитися…

Ризики для наших сусідів з ЄС і Молдови

Найближчі сусіди уважно стежать за станом справ в Україні не лише на полі бою. Адже їм важливо врахувати усі ризики, які можуть бути пов’язані з нашими спільними кордонами. І якщо подивитися на п’ятірку країн Євросоюзу з найнижчою сумою акцизу у ціні пачки сигарет у 2022 р., то побачимо серед них Угорщину (2,36 євро), Словаччину (2,29 євро), Румунію (2,28 євро), Польщу (2,06 євро) та Болгарію (1,81 євро). Усі згадані країни мають нижчі порівняно із більшістю інших держав ЄС доходи населення та (окрім Болгарії) спільні кордони з Україною. При цьому найвищий серед цієї п’ятірки рівень споживання нелегальних сигарет у 2021 р. був у Румунії (8%), а в 2022 р. нелегальна торгівля тютюновими виробами там взагалі скоротилася до 6% (згідно з дослідженням Novel Research). Отже, до війни в Україні усі вони обрали ефективну стратегію поміркованого підвищення акцизу для того, щоб збирати цей податок, хоч і не за високою ставкою, але у власний бюджет. Як буде далі – побачимо. Багато що залежатиме від трансформацій нелегального тютюнового ринку України…

Про акцизну політику Молдови щодо сигарет я писала раніше. Але у контексті зазначеного вище можна ще додати ремарку про можливі сценарії розвитку подій на майбутнє. Сьогодні ціна сигарет медіум-класу в Молдові становить 1,8 євро, що співставно з цінами легальних сигарет в Україні. Акциз у пачці цигарок у Молдові складає 1 євро. Тому, коли цей податок зросте у 2023 р. на 15%, ризики потрапляння на молдовський ринок нелегальних сигарет, які продаються в Україні за ціною 0,8 євро, будуть низькими. Але якщо у Молдові акциз на сигарети зростав би з вищим темпом, це суттєво підвищило би імовірність налагодження їх нелегальних поставок з України або інших країн. Принаймні у сусідній Молдові Румунії в 2021 р. уже фіксувалося споживання більше 1,5 млрд шт. нелегальних сигарет із маркуванням «duty free» або без зазначення на пачці країни походження. Зауважу, що рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами у Молдові в 2021 р. становив 4,1%.

То ж робимо висновки. Ухвалюючи рішення щодо акцизної політики, беремо до уваги і негативні прецеденти в ЄС, і досвід більш успішних сусідів.