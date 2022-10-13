Від монополії до ефективності

Ольга Батова, екс в.о. Голови Фонду державного майна України, радник

Держава завершує приватизацію своїх спиртових активів

Приватизація під час війни - це добре чи погано? Такі дискусії точаться сьогодні в суспільстві. Причому, частка категоричних противників є дуже значною. Причина проста - люди пам’ятають процеси, які відбувалися в дев’яностих та нульових. Коли без конкуренції, в одні руки та за копійки віддавали державні активи.

В той же час суспільство мало обізнане про сутність сучасної приватизації та про реформу державних підприємств. Немає розуміння, що сьогодні приватизація відбувається інакше: за чіткими прозорими правилами, із відповідними запобіжниками, вона адаптована до умов воєнного часу й покликана не лише згенерувати кошти до бюджету, але й знайти ефективного власника, який реанімує підприємство.

Важливість та потрібність приватизації наглядно демонструє стан спиртової галузі. Частину її приватизували ще до повномасштабної війни й вона розвивається. Те що залишилося у держвласності занепадає і розвалюється прямо на очах.

Демонополізація відродила галузь

Україна наважилась демонополізувати спиртове виробництво однією з останніх на пострадянському просторі (наразі монополістами ще залишаються Білорусь та Киргизстан).

Поки сусіди модернізували обладнання, впроваджували енергозаощаджуючі технології, зменшували собівартість виробництва, Україна безнадійно відставала. Наш спирт став значно дорожчим і менш якісним, ніж, наприклад, у виробників Польщі та Молдови.

Галузь поступово поринала в безнадійну кризу. Станом на 2019 рік, з 89 державних спиртзаводів працювали лише 15. Деякі стояли в напівруїнах, з порослими деревами на даху.

Меншість заводів, яка ще діяла, тримала на плаву держмонополіста компанію «Укрспирт». Та попит на продукцію падав через її дорожнечу. Вигідніше було або купити спирт у сусідніх країнах, або задіяти тіньові схеми. Через це держава щорічно втрачала 9-10 млрд грн.

Демонополізація та роздержавлення спиртових потужностей за кілька років змінили галузь. Приватизовані старі заводи отримали нове життя. Виник конкурентний ринок спирту. Характерний приклад - Хоростківський спиртзавод на Тернопільщині, куди в 2020 році зайшли приватні інвестиції. Держава отримала 66 млн грн від його продажу, а новий власник вклав ще 40 млн в модернізацію виробництва. В результаті кількість робочих місць зросла з 62 до 200-т.

Загалом приватизація спиртових активів розпочалася дуже успішно. В минулі роки провели 26 аукціонів на близько 1,5 млрд грн. 55% потужностей «Укрспирту» перейшли в приватну власність.

На цьому фоні дуже контрастно виглядають спиртові активи, які ще залишилися в держави. Там той самий безпросвітній занепад, непідйомні борги та відсутність перспектив.

Завершуємо справу – відкриваємо можливості

На початку 2022 року планували продовжити приватизацію спиртових активів. З 25 лютого по 4 березня мали відбутися 5 аукціонів. Але через повномасштабне вторгнення росії цього не сталося.

В умовах війни «Укрспирт» залишився без доходів – 19 заводів зупинили виробництво, зріс тягар щомісячних витрат. Між тим, приватні спиртові потужності у безпечних регіонах і далі працюють. В антикризовому менеджменті проявилась колосальна різниця між державним та приватним підприємством.

Державні «спирти» з кожним днем втрачають інвестиційну привабливість, зупиняють свою діяльність, консервують обладнання, поступово перетворюються на нікому не потрібний баласт. І це вагомий аргумент за те, аби якнайшвидше їх приватизувати.

Серед підприємців наявний величезний запит. Користь для бізнесу, для держави та в цілому для економіки очевидна. Підприємець отримує необхідний йому актив та після модернізації підприємства має прибуток. Кошти від продажу надходять до державного бюджету, зменшується бюджетний дефіцит, зростає макроекономічна стабільність, маємо гроші на боротьбу з агресором. Завдяки оновленню підприємства створюються нові робочі місця, тобто знімається гострота соціальних проблем в регіонах.

Нова хвиля так званої «малої» приватизації сьогодні відбувається за новими правилами. Зокрема, можна приватизувати цілісні майнові комплекси, які обтяжені арештами на майно. Значно скорочується строк приватизаційних процедур. Зростають гарантійні внески, а оплата відбувається до укладання договору купівлі-продажу. Зберігаються усі дозволи та ліцензії для нових власників єдиних майнових комплексів.

Поки готувалися та затверджувалися ці законодавчі зміни наполягала, аби саме «спирти» стали першими в черзі на «малу» приватизацію. Адже сьогодні ворог знищує наші елеватори та зерносховища, а спиртзаводи - ідеальні майданчики не лише для збереження, але й для переробки зернових. В результаті зможемо експортувати не лише сировину, але й готову продукцію, що збільшить валютну виручку держави. Окрім харчової продукції, спиртзаводи здатні виготовляти біоетанол - екологічне паливо, та сучасні кормові добавки для тваринництва, на які є попит у світі.

Приватизація спиртзаводів має свою специфіку. Вона передбачає, окрім сплати фінальної вартості лоту за результатами торгів, погашення заборгованості в розмірі балансової вартості об’єкта.

Але навіть ця особливість не зменшує попиту бізнесу на спиртові активи. Й перші проведені аукціони це чудово демонструють.

На аукціоні з продажу Кобиловолоцького МПД взяли участь 6 учасників, Марилівського - 4, Вузлівського - 3. Вартість першого зросла з 25,2 до 70,3 мільйонів гривень, другого - з 54,3 до 150 мільйонів, третього - з 23,6 до 235,6 мільйонів гривень. З урахуванням ПДВ та необхідних платежів на користь «Укрспирту», держава в сумі отримала близько 699 мільйонів гривень. А бізнес зосередив в руках потужності, які потрібні йому для успішного розвитку власної справи.

Цікавим та важливим є те, що деякі з цих спиртових активів уже виставлялися на торги, але приватизація була неуспішна. Причиною було, в тому числі, недосконале законодавство, яке давало можливість зриву приватизації недобросовісними учасниками. Завдяки змінам законодавства влітку цього року, тепер збільшено гарантійні внески в 2 рази та оплата відбувається за актив одразу після проведення аукціону і до підписання договору - саме ці зміни та активний маркетинг зараз є запорукою успішності останніх аукціонів.

До кінця року Фонд держмайна планує продати ще близько 10 спиртзаводів. Нові власники зможуть швидко відновити роботу цих об’єктів і вже скоро вони генеруватимуть прибуток для бізнесу, додану вартість, робочі місця та продукцію переробки. В результаті зробимо крок до зміцнення економіки, вона матиме всі можливості долати виклики повномасштабної війни аж до нашої перемоги над ворогом.