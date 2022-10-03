Підсумки картопляного сезону-2022

Оксана Руженкова, експерт Світового банку з плодоовочівництва, представник України у Середній Азії

Кілька разів зверталися журналісти та експерти міжнародних організацій із проханням прокоментувати сезон. Виконую прохання.

На початку сезону-2022 було зрозуміло, що сегмент картоплярства за умов війни зазнає змін. Цей прогноз збувся. Традиційна диспозиція 95% картоплі в домогосподарствах і 5% у промислових господарствах нарешті змінилася. Спрацював фактор самозабезпечення як виклик на загрозу продовольчій безпеці.

Традиційні промислові підприємства скоротили виробничі площі майже на 30% через:

- низькі ціни на продукт у сезоні 2021/22,

- заміновані поля,

- розуміння дорожнечі МТР (пестициди, добрива, солярка) і позначення їх на собівартості продукту,

- ризики з реалізацією картоплі на переробку (традиційний покупець - чіпсові заводи показав неготовність викуповувати вирощену сировину за умов військової загрози),

- сумнівність адекватних і своєчасних розрахунків при збуті через супермаркети (викликано евакуацією жінок, які традиційно готують вдома картоплю і падінням попиту),

- відсутність експорту.

Водночас у сектор промислового картоплярства зайшло чимало новачків. Ті, хто вирощував картоплю на 1-3 гектарах, садили її на 10ти, ті, хто працював на 12 гектарах, доросли до 48-50 гектарів. І їхніх виробничих ділянок більше, ніж скорочених на 30% промислових площ.

Збільшилося картоплярство і в нетрадиційних для нього регіонах - на Хмельниччині, Вінничині, Полтавщині і т.д.

Власне, люди усвідомили, що в разі чергового нашестя орди за умов відрізаності від інших (картоплярських) областей потрібно самостійно подбати про себе, ЗСУ і переселенців.

Говорити про якість врожаю складно, бо картопля недоотримала і пестицидів, і добрив. Спочатку була затяжна холодна весна, потім посуха, наприкінці задощило - картина по регіонам не рівна. Втрати при зберіганні будуть і в промислових виробників, і в новачків, і в домогосподарствах. Але в цілому ситуація з картоплею в Україні чудова (!) - голоду не буде.

Промисловим виробникам варто активніше лобіювати вихід в ЄС, поки до України лояльно ставляться. Особливо лояльними європейці можуть бути в сезоні-2022/23, бо вперше за багато десятиріч Європа імпортуватиме картоплю через посуху і неврожай. Вродило тільки в Нідерландах і трішки в НІмеччині - це все. Врешті-решт потрібно прорубати це вікно, бо потім буде складно. Наразі експорт можливий і необхідний у балканські країни. Торік Держспоживслужба з`ясувала переліки карантинних організмів, на які потрібно перевіряти картоплю при експорті сюди. За моєю інформацією, в державі є кілька виробників, що подавали заявки на встановлення вільних ділянок для експорту саме на Балкани. Потрібно рішуче дотискати ситуацію та умовляти ДПССУ доперевірити картоплю з вільних ділянок на необхідні карантинні організми (хоча б в картоплесховищах - це реально і подібної заборони в ЄС і сусідніх країнах немає - як би чиновники не намагалися вислизнути).

Новачки промислового картопляного сектору заслуговують на підтримку держави у вигляді грантів на придбання сортувального обладнання (бажано вітчизняного виробництва, - см. пост про Вималспецбуд). Вони нічим не гірші за садівників і примарних овочівників із гранатами на теплиці.

УВАГА! Ні в якому разі наступного року домогосподарствам і новачкам не можна скорочувати виробництво. Якою б низькою не була ціна на картоплю взимку 2022/23 рр. Ми не знаємо скільки триватиме війна. Можна мріяти про оперативне її завершення, але здоровий глузд має бути вищим! Цього року ми перезимуємо без продовольчої кризи. У разі затяжної війни при скорочені насаджень картоплі зима 2023/2024 може бути катастрофою. Цього не можна допустити ні в якому разі!

А ще Україна в сезоні-2023 має розширити площі під морквою, цибулею, буряками і капустою. Так, у нетрадиційних для цих культур регіонах. Допомогти людям підвищити агрономічну грамотність можуть і повинні спеціалізовані ЗМІ та овочівницькі насіннєві компанії.

Друзі, тримаємося і дивимося тверезо, прагматично на наступний сезон.