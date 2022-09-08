Міжнародне співтовариство повинно продовжити надавати гуманітарну підтримку Україні

Посольство КНР в Україні

На засіданні Ради Безпеки ООН з гуманітарних питань в Україні, яке відбулося 7 вересня 2022 року, заступник постійного представника КНР при ООН Ген Шуан наголосив на важливості дотримання головних принципів: цивільне населення та об'єкти цивільної інфраструктури за жодних обставин не повинні ставати мішенню для атак, а захист цивільного населення, безперечно, має бути завданням першорядної важливості. Відповідні сторони зобов'язані суворо дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права, захищати законні права та інтереси біженців і переміщених осіб, особливо жінок і дітей, підтримувати роботу міжнародних гуманітарних організацій, сприяти евакуації населення, а також співпрацювати у галузі надання гуманітарної допомоги.

Китайська сторона високо цінує підтримку, яку забезпечують Україні сусідні країни, в тому числі надання притулку, гуманітарної допомоги та необхідних соціальних послуг мільйонам біженців. Міжнародна спільнота має продовжувати надавати підтримку Україні та сусіднім країнам, допомагати їм розділити труднощі та навантаження, дати надію більшій кількості нужденних і створити необхідні умови для осіб, які добровільно повертаються в Україну.

Охорона та безпека Запорізької АЕС – важливе питання, яке стосується здоров'я та життя сотень мільйонів людей в Україні та у всьому регіоні, тому за жодних обставин не можна допустити виникнення катастрофи. Ми закликаємо відповідні сторони дотримуватися семи основоположних принципів, запропонованих Генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Маріано Гросі, і утримуватися від дій, що загрожують ядерній безпеці регіону. Ми були раді вітати місію МАГАТЕ, яка прибула минулого тижня з візитом на Запорізьку АЕС, і ми віддаємо належне експертам місії МАГАТЕ, які залишилися на Запорізькій АЕС і наразі продовжують виконувати свою роботу. Ми також закликаємо місію підтримувати зв'язок з усіма сторонами стосовно питань, що мають відношення до даної справи.

Останнім часом Китай постійно висловлював стурбованість гуманітарною ситуацією в Україні, у зв'язку з чим запропонував ініціативу з шести пунктів щодо запобігання масштабній гуманітарній кризі в Україні та ініціативу міжнародного співробітництва в галузі продовольчої безпеки. Китайська сторона закликає Росію та Україну підтримувати зв'язок і здійснювати співпрацю у гуманітарній сфері, а також підтримує ООН і міжнародні організації у наданні гуманітарної допомоги Україні та сусіднім країнам на основі принципів нейтралітету, неупередженості та деполітизації. Уряд КНР надав Україні три партії гуманітарної допомоги, підтвердивши цими діями тепле та дбайливе ставлення до постраждалого українського народу.