Політика щодо відновлюваних джерел енергії стане викликом відновлення майбутнього України

Янез Копач, екс-директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства

У минулому в Україні спостерігалися хронічні проблеми з верховенством права. З початком війни ситуація погіршилися, попри толерантність населення та західної аудиторії щодо воєнних обставин. Війна неодмінно закінчиться, але проблема верховенства права залишиться, а толерантність значно зменшиться.

Післявоєнна відбудова базуватиметься насамперед на приватних інвестиціях.

Усі західні союзники мають проблеми зі зростанням державного боргу, підвищенням цін на енергоносії та майбутньою рецесією, то ж, з огляду на це, навряд чи буде велике бажання виділяти значні державні кошти на відновлення України.

Приватні інвестори долучаться тільки в тому випадку, якщо Україні вдасться запропонувати достатній рівень правової безпеки.

У довоєнний період обсяг прямих іноземних інвестицій (Foreign direct investment, FDI) на душу населення в Україні становив менше ніж 1400 доларів США. У сусідній Польщі ця цифра була майже в п’ять разів більшою.

Дослідження свідчать про те, що за відсутності державних коштів приплив ПІІ призводить до зростання валового внутрішнього продукту, а не навпаки.

У минулому найбільша частка ПІІ в Україні спрямовувалась в сектор відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

Високі "зелені" тарифи приваблювали багатьох інвесторів з 2019 року. На це була причина: попри традиційні для України високі інвестиційні ризики, такі як високі процентні ставки, корупція та непрозора робота судів, нова правова безпека гарантувалася механізмом викупу виробленої електроенергії через державного Гарантованого покупця відповідно до положень Закону "Про альтернативні джерела енергії", а також завдяки збору надбавок ВДЕ через оператора системи передачі Укренерго, що пропонує гарантію безперебійної ліквідності.

Нинішні високі ринкові ціни на електроенергію дозволяють робити нові інвестиції без «зеленого» тарифу, але старі зобов’язання все ще існують і їх також потрібно поважати.

Ще у 2019 році можна було спостерігати сильну емоційну, а також спричиненою відповідною зацікавленістю опозицію з боку декількох укранських політиків та ченовників щодо дотримання зобов’язань перед інвесторами згідно зі схемою "зеленого" тарифу ще у 2019 році.

Після втручання МВФ, Європейської Комісії, Секретаріату Енергетичного Співтовариства та кількох західних держав ситуацію вдалося нормалізувати.

Лише деякі інвестори розпочали міжнародний арбітраж проти України, більшість погодилася трохи зачекати. Досі існувала опозиція щодо дотримання законодавчих зобов’язань, керована насамперед регулятором в сфері енергетики, НКРЕКП, який не включив належної надбавки до тарифу на передачу у 2021 році, але держава майже повністю виконувала свої зобов’язання до січня цього року.

Верховенство права, тобто дотримання правових зобов’язань, знову вдалося зберегти на певному рівні.

Воєнні обставини різко знизили ліквідність сектору електроенергетики. Чимало клієнтів або не платили зовсім, або припинили своє існування.

Одними з перших постраждали інвестори у відновлювані джерела енергії.

Російська армія окупувала деякі вітрові установки та фотоенергетичні установки, роботу деяких вітряних турбін було зупинено через близькість воєнних дій. У березні 2022 року Мінестерство енергетики без жодних правових підстав обмежило рівень розрахунків з виробниками ВДЕ до 15% для виробників електроенергії з сонячної енергії та 16% для виробників електроенергії з вітру, а також зобов’язало Гарантованого покупця спрямовувати залишок коштів на розрахунки з Енергоатомом та Укренерго замість розрахунків з ВДЕ (пізніше ця норма була скасована, і весь залишок коштів мав іти на розрахунки з ВДЕ – ІФ). Як наслідок, виробники ВДЕ задовольнили приблизно 30% своїх вимог і трохи більше в липні. У НКРЕКП винайшли особливий спосіб перерозподілу коштів від виробників ВДЕ шляхом креативного нарахування штрафів за небаланси, відтак виробники ВДЕ є винними у випадку, якщо Гарантований покупець не продає вироблену ними електроенергію на ринку. А іноді не продається і половина обсягу.

Крім того, в НКРЕКП встановили штучно занижений обмінний курс для користувачів "зеленим" тарифом, попри те, що вони повинні повертати свої банківські кредити в іноземній валюті.

Одне таке рішення, яке повністю суперечить закону, зменшило виплати за зеленим тарифом щонайменше вп'ятеро.

При цьому ніхто не цікавиться виконанням інвесторами у ВДЕ своїх зобов'язань перед банками.

Укренерго перестало платити Гарантованому покупцеві за виробників ВДЕ всупереч зобов'язанням та наявності достатніх коштів від тарифу на передачу, кредитів ЄБРР та ЄІБ та прибуткового експорту електроенергії, який ЄС дозволив як допомогу в ситуації з ліквідністю в електроенергетичному секторі України.

Ринкова вартість одного МВт-год від українських виробників ВДЕ за умови експорту до ЄС у чотири рази перевищує вартість "зеленого" тарифу.

Причиною відсутності платежів з боку Укренерго, вочевидь, є прагнення економити кошти на фінансування неефективних державних електростанцій для закупівлі вугілля. Далі Укренерго купує послуги із зменшення навантаження ВДЕ з підтримкою, але не оплачує їх.

Втручання держави в розподіл коштів учасників ринку знову відбувається у великих масштабах, а "питання національної безпеки" стали дуже непрозорим способом матеріалізації інших інтересів.

Усіх цих обмежень було недостатньо. Голова НКРЕКП пан Ущаповський нещодавно почав говорити про ініціативу скасування "зеленого" тарифу на час воєнного стану через брак коштів. Як вже говорилося, коштів вистачає, але є інші інтереси у їх використанні.

Скасування "зеленого" тарифу було б так званою економічною ядерною бомбою.

Повертаючись до початку: виробники ВДЕ все ще можуть позиватися до держави, щоб отримати свій неоплачений "зелений" тариф, зараз або після війни, навіть якщо вони збанкрутують.

Україні слід задуматися, як залучити ПІІ, оскільки вона є і, швидше за все, буде найризикованішою економікою в Європі, і всі спостерігатимуть, що сталося з найважливішим портфелем іноземних інвестицій. Нинішнє вороже середовище для ПІІ, ймовірно, у майбутньому привабить лише дуже схильних до ризику іноземних інвесторів у пошуках субсидій.

Це саме та ситуація-вбивця майбутнього, якої жадають лише вороги України.