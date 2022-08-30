Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу президента

Попри війну, попри всі небезпеки, ми продовжуємо жити.

В цьому величезна сила українського народу. Це не просто слова. Це щоденна тяжка праця та відповідальність.



Все це особливо і як ніколи відчувається сьогодні, коли ми відкриваємо новий дитячий садочок в селі Синяк на Київщині.

Його почали зводити у 2019 році, в рамках програми Президента "Велике будівництво", коли ворог ще не ступив на нашу землю й не почав обстрілювати Київщину, коли люди ще не бачили в себе під вікнами колони російських танків. Ми зупинили окупантів, але самі – не зупинилися! Так, є руйнування, але вони незначні і сьогодні садочок готовий зустріти своїх маленьких відвідувачів.

Безпека – головне. Поруч розташована школа, де є укриття, тож дітям, за потреби, буде де перечекати.



Ми продовжуємо працювати. До наших планів тепер додалися проєкти відбудови, і їх ми теж обов’язково реалізуємо.



Новий садочок готовий прийняти 75 дітлахів. Це сучасний заклад дошкільної освіти з просторими кімнатами, яскравими меблями та всім необхідним для розвитку малечі. І таких садочків ставатиме дедалі більше.



Через війну на Київщині повністю зруйновано 6 дошкільних навчальних закладів, 5 шкіл та 90 об’єктів освітньої інфраструктури.



Ми – відновимо. Бо це наші діти. Вони – майбутнє України!