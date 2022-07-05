Колонки

16:08 05.07.2022

Автор СОЛОМІЯ ЙОСИПЕНКО

Врегулювання спорів у воєнний час: медіація як ефективний спосіб

3 хв читати
Врегулювання спорів у воєнний час: медіація як ефективний спосіб

Соломія Йосипенко, к.ю.н., адвокат, медіатор, юрист ЮК MORIS

 

Широкомасштабне вторгнення росії на територію України різко змінили сприйняття українського суспільства до усіх сфер цивільного життя, в тому числі й до вирішення конфліктів. Основним органом в Україні, який вирішує спори, є суд. Однак з моменту запровадження воєнного стану, судові органи розпочали працювати із певними особливостями, деякі з них припинили свою роботу або змінили місцезнаходження, змінилась й територіальна підсудність справ. З огляду на ситуацію та емоційну складову прийняття рішення щодо врегулювання спору наразі суттєво ускладнюється. Незважаючи на це, конфлікти існують і їх необхідно вирішувати, тому сьогодні, як ніколи актуальним постає питання вирішення спорів в позасудовому порядку.

Альтернативи традиційного судочинства відомі людству ще з ранніх етапів виникнення людської цивілізації, відтоді, як розпочалися війни. Одним із таких альтернативних способів врегулювання спорів, є медіація, витоки застосування якої датуються ще 4000 роком до н.е. у Китаї.

З прийняттям в кінці 2021 року Закону України «Про медіацію» відкрилася можливість врегульовувати спори, не звертаючись до суду та з найменшими ризиками і витратами.

На сьогоднішній день медіація є тим ефективним інструментом пошуку порозуміння між конфліктуючими сторонами, головним чином, завдяки своїй гнучкості. Так, адже порядок, місце (можливість проведення дистанційних бесід), тривалість та кількість зустрічей залежить від сторін.

У конфліктних ситуаціях сторони переживають практично завжди сильні емоції, які керують людськими рішеннями, а коли в країні йде загарбницька війна, такі емоції, зокрема гнів, страх, біль, почуття несправедливості особливо загострюються. За таких обставин, звернення до медіації є оптимальним варіантом вирішення спору.

Ще однією перевагою звернутися до медіатора вже сьогодні є значно нижча вартість процедури порівняно з використанням інших способів врегулювання спору.

У яких спорах, у період воєнного часу, медіація буде корисною?

- Корпоративні спори. Розбіжності між партнерами по бізнесу, а іноді й між топ-менеджерами є поширеним явищем. Корпоративні конфлікти негативно впливають на роботу підприємства, а інколи призводять до краху бізнесу. У ситуації воєнного стану, коли підприємцям необхідно адаптовуватися до «нових реалій» та трансформувати свій бізнес, врегулювання спору у суді є не найкращим варіантом. Звернення до кваліфікованого медіатора є найкоротшим шляхом до взаємовигідного врегулювання конфлікту. Окрім того, процедура медіації знижує ризики завдання шкоди репутації підприємця та зберігає конфіденційність такого спору.

- Господарські спори, зокрема в галузі сільського господарства та нерухомості. Згідно з даними  Мінагрополітики загальні збитки від війни лише в сільському господарстві України сягнули $4,3 млрд. Очевидно, конфлікти між бізнес-партнерами в даних галузях є прогнозованими та неминучими, зокрема спори щодо невиконання зобов’язань за договорами поставки, зберігання, оренди тощо. І в цьому аспекті, медіація може бути корисною та ефективною.

- Сімейні та цивільні спори. Вирішення судом такої категорії справ, навіть у довоєнний період, було емоційно виснажливим процесом. Оскільки, на відміну від медіації, суд керується нормами права та не працює з причиною виникнення конфлікту. На сьогодні, актуальними для вирішення шляхом медіації є спори про поділ майна подружжя у ситуації, коли майно зруйноване або залишилося на тимчасово окупованій території, перетин кордону після 24 лютого дитиною одним із батьків без згоди на це іншого та у випадку розлучення батьків встановлення контакту із такою дитиною, сплата аліментів, визначення місця проживання дитини, спори щодо невиконання зобов’язань за договором оренди нерухомості тощо.

- Різноманітні конфлікти, які не мають судової перспективи.

У підсумку

Судовий процес і арбітраж — це, по суті «війна», яка створює прірву між всіма учасниками спору. Натомість, найціннішим у медіації є те, що сторони мають можливість не лише вирішити свій спір, але й зберегти та зміцнити свої стосунки.

В сьогоденних реаліях життя, потрібно вести війну з агресором, а спори з контрагентами вирішувати мирним шляхом за посередництвом медіатора.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ РЕІНТЕГРАЦІЇ ТИМЧАСОВО ОКУПО

Вимушений виїзд з ТОТ до росії під час війни – не злочин

ОЛЕКСАНДР СТОРОЖУК

Допомагати не можна боятися: як розпізнати фейковий благодійний фонд

ІГОР ЖДАНОВ

100 днів війни – спогади, враження та роздуми

ІГОР ЖДАНОВ

Велика геополітична шахівниця: як не програти Україні у Четвертій світовій війні

ОЛЕКСІЙ ГОРДЄЄВ

Професія – фіксер. Чому війна з РФ створила тимчасовий масовий попит на тих, хто шукає героїв для іноЗМІ

ОСТАННЄ

ІГОР ЖДАНОВ

СРСР версія 2.0 або "легітимний утікач" повертається?

СТАНІСЛАВ ЗІНЧЕНКО

Недалекоглядна регуляторна політика поставила залізорудну галузь на межу виживання

АНДРІЙ ВОЛКОВ

Як облікова ставка НБУ впливає на вартість кредитів і куди банкам подіти надмірну ліквідність

ОЛЕГ ВИШНЯКОВ

В Ізраїлі плануються нові вибори: чого очікувати від цього Україні?

ВАЛЕНТИН НАЛИВАЙЧЕНКО

Приєднання до Римського Статуту – це механізм покарання агресора за звірства проти українців

ВІТАЛІЙ ШАПРАН

Відновлення України: про що потрібно знати вже зараз?

ОЛЬГА КОВАЛЬ

Гендер, рівність, захист жінок: в Україні ратифікували Стамбульську конвенцію. Що це означає

ЮРІЙ БОЛОХОВЕЦЬ

Україна у вогні: як росіяни знищують українські ліси

ОЛЕКСАНДР ЗАЛЄТОВ

Як працюють фінансові компанії, лізингодавці та ломбарди під час війни – результати опитування Національного банку

ОЛЬГА ТРОФІМЦЕВА

Війна показала важливість агросектору. Як узяти нові висоти?

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА