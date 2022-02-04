Як ДК "Укроборонпром" обирає та  призначає директорів оборонних підприємств?

Вадим Гриб, Голова Ради директорів і засновник Інвестиційної компанії "ТЕКТ", кандидат економічних наук

Я, як приватний інвестор вкрай занепокоєний і розчарований процесом обрання та призначення директорів на державних оборонних підприємствах. Попри запуск процесу реформування ДК «Укроборонпром», наразі відсутня прозора процедура відбору кандидатів на посади керівників. Так, відповідно до опублікованого, 1-го лютого 2022 року, реєстру контрактів, укладених з керівниками суб'єктів господарювання державного сектору економіки, станом на 01.10.2021 на офіційному сайті Мінекономіки (режим доступу), із 97 підприємств Концерну на 16-ти - директорів було призначено одноосібним рішенням генерального директора ДК «Укроборонпром» - Юрія Гусєва; на 8-ми – оголошено конкурсний відбір, за результатами котрих призначено лише 2-х директорів по решті – результати й досі не відомі громадськості; на 16-ти компаніях трудові контракти з директорами позакінчувались у 4-му кв. 2021 року, але жодного оголошення про відбір й досі не було опубліковано. Деталізацію по підприємствах наведу в таблиці нижче:

Зведена таблиця процедури призначень керівників на підприємствах ДК "Укроборонпром".



Заради справедливості, скажу, що до складу комісії з відбору кандидатів запрошуються представники посольств країн G7 та незалежних громадських антикорупційних організацій, як то НАКО і StateWatch. І все б нічого, але за удаваною прозорістю і відкритістю відбору громадськість не помічає підступності та справжніх намірів менеджменту Концерну, оскільки до думки незалежних експертів не прислуховуються, бо останнє слово за Юрієм Гусєвим! Річ у тому, що оголошення конкурсів і залучення провідних спеціалістів відбувається лише для створення враження про чесний підхід у відборі директорів. Справжня ж мета, це як найшвидше, точніше до ліквідації ДК «Укроборонпром», розставити на державні оборонні підприємства лояльних директорів, щоб потім без перешкод розпоряджатись державним майном. Насправді ж маніпулювання у призначенні директорів видно неозброєним оком, адже конкурси оголошуються лише на тих підприємствах, які найбільше фігурують у медійних скандалах, на решті - директорів призначає особисто Юрій Гусєв своїм указом.

Саме через таку неприпустиму поведінку менеджменту Концерну під час відбору і призначення директорів оборонних підприємств, я як приватний інвестор не можу залишитись осторонь і вже готую низку звернень щодо виявлених фактів порушення міжнародних принципів корпоративного управління, відсутності здорового глузду і логіки та переслідування особистих інтересів до Групи Послів країн G7 й міжнародних організацій.

Яскравим прикладом непрозорої схеми з обранням і призначенням директорів є приклад конкурсного відбору обрання Голови правління ВАТ «Меридіан» та висока ймовірністю обрання переможцем нинішнього одіозного директора, котрий очолює підприємство з 2001 року і є фігурантом низки кримінальних проваджень!

Зараз настав важливий момент – фінальна фаза призначення керівника ВАТ «Меридіан», за моїми даними до другого туру відбору пройшли чинний очільник підприємства – Проценко В.О. та ексдиректор ДП «Завод 410 ЦА» - Ганькевич В.В.

ВАТ «Меридіан» - дуже ласий шматок для чиновників, адже має понад 160 тис. кв. м приміщень та 22,3 га землі в Києві. До того ж за 2020 рік сума доходів від виготовлення та ремонту військової техніки становила 25,8 млн грн, а вартість активів – 609,8 млн грн, тож про яку ефективність використання основних виробничих фондів може йти мова? Саме тому в ході реформування Концерну підприємство віднесено до групи реструктуризації, тобто підпадає під процедуру продажу непрофільних активів, які незалучені у виробництві ОВТ.

Хто ж претендує на посаду директора державного оборонного підприємства?

В’ячеслав Проценко – чинний директор компанії, який скомпрометував себе через співпрацю з фіктивними компаніями й виведенням коштів щонайменше на 50 млн грн; махінаціями в орендних відносинах, які приносять понад 3 млн грн збитків щомісяця; катастрофічним відтоком професійних кадрів, яких фактично залишилось лише 100 осіб! Решта існують на папері, за що віддають половину нарахованих коштів особисто директорові; привласненням частини нерухомості компанії та переписом її на власну дружину. Результатом таких дій є відкриття низки кримінальних проваджень проти В. Проценка та виконавчих проваджень про стягнення коштів із самого підприємства.

Віктор Ганькевич – ексдиректор ДП «Завод 410 ЦА», котрий за часи своєї каденції неодноразово потрапляв в гучні медійні скандали та фігурував у кримінальних провадженнях. Найбільше запам’ятався суспільству через потужний відтік науково-технічного персоналу оборонного заводу, виведенню державних коштів через свої компанії, що ледве не призвело до зриву міжнародного контракту з Індією на ремонт літаків.

Однак, а ні комісія з відбору, а ні генеральний директор «Укроборонпром» не звертають на це уваги та визнали повну відповідність Проценка В.О. та Ганькевича В.В. критеріям відбору. Ба більше, навіть Голова комісії з відбору – Ігор Фоменко, знаючи про всі зловживання чинного директора ВАТ «Меридіан» не суперечив проходу Проценка В.О. до другого туру. Найгірше те, що до складу комісії входили представники посольств країн G7 (Франція, США) та незалежних антикорупційних громадських організацій НАКО і StateWatch, думка котрих жодним чином не впливає на остаточне рішення, бо остаточне рішення приймає Юрій Гусєв!

Нагадаю: ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова входить до переліку підприємств оборонно-промислового комплексу України, 50%+1 акція належить державі та знаходиться в управлінні ДК «Укроборонпром».