Чому в кризові часи ми інвестували у зелену енергетику й не помилилися

Геннадій Виходцев, співзасновник торгової мережі Фокстрот

Минулий 2021 рік підтвердив вірність вибору нового для нас напрямку інвестицій – в зелену енергетику. У 2019 ми з партнерами Валерієм Маковецьким та Геннадієм Молдавським здійснили прямі інвестиції у виробництво зеленої енергії – будівництво та експлуатацію сонячних електростанцій (управління активами здійснює компанія “Solar Generation”). Наші інвестиції були спрямовані на розвиток трьох сонячних електростанцій: дві з них - «Солінг 1» та «Солінг 2» працюють в Миколаївській області, «Солінг 3» у Чернівецькій області.

Проміжний результат на 2021 рік – безперебійна робота вказаних сонячних електростанцій, виробництво 150 Гігават-годин найбільшим з трійки підприємством «Солінг 3» , яке забезпечило електроенергією 150 тис. домогосподарств. А вже у грудні 2021 року сонячна станція «Солінг 3» була визнана “Лідером системної еко-трансформації” за версією всеукраїнського форуму «Лідерство і ЕКОтрансформація-2021», організованого Professional Association of Ecologists of Ukraine та журналом Екологія підприємства.

Чому ми інвестували у зелену енергетику?

Як бізнесмени, ми з партнерами диверсифікуємо джерела отримання прибутку – розглядаємо нові пропозиції про партнерство, оцінюємо нові технології , нові напрямки для інвестування фінансів. Під час подібного аналізу пріоритет надається виробництвам, які не тільки прибуткові, але й безпечні для довкілля та сприятимуть швидкому розвитку економіки регіону та країни взагалі.

У даному випадку – інвестування в будівництво мережі сонячних станцій співпало з моїм екологічним світоглядом. Адже використання нескінченної енергії сонця, вітру, енергії хвиль, припливів й відпливів, геотермальної енергії Землі наразі визнано найбезпечнішим способом отримання енергії. Продукування електроенергії за допомогою сонячної енергії, як у випадку з об'єктами “Solar Generation”, дозволяє мінімізувати використання паливних корисних копалин, зменшити руйнування озонового шару та пригальмувати глобальні зміни клімату.

Одночасно з цим інвестування в енергетику – це участь у створенні енергетичної незалежності нашої країни. ХХІ століття вже відзначалось стрімким ростом потреб у енергетичних ресурсах на фоні дефіциту паливно-енергетичних ресурсів та їх періодичним здорожченням. А термін експлуатації всіх атомних електростанцій України збігає у 2025-2030 роках. Тому і є потреба завчасно створити нові – безпечні та потужні – підприємства з виробництва енергії.

Отже, у 2019 році за рахунок коштів інвесторів розпочалося інтенсивне будівництво та експлуатація сонячних електростанцій “Solar Generation”. Гасло компанії – “Green Energy for the Future” або “Зелена енергія для майбутнього”.

«Солінг 3» - найбільша СЕС Західної України

Потужність цієї сонячної електростанції – 58 МВт. За відомостями пана Станіслава Ігнатьєва, доктора технічних наук та генерального директора компанії Solar Generation, за своєю потужністю «Солінг 3» є найбільшою сонячною електростанцією Західної України. Крім того, «Солінг 3» входить у десятку найбільших сонячних електростанцій Європи та займає 10-те місце за встановленою потужністю.

Наразі компанія “Solar Generation” здійснює експлуатацію 80 МВт генеруючих потужностей. Цей показник релевантний потужностям Київської ТЕЦ-5, яка забезпечувала опаленням та гарячим водопостачанням 850 тис. мешканців міста Києва та тепловою енергією 3 млн м² площ підприємств і організацій.

Декілька слів про «Солінг 3»

Саме сонячна станція «Солінг 3» визнана “Лідером системної еко-трансформації” за версією всеукраїнського форуму «Лідерство і ЕКОтрансформація-2021».

Локація. Електростанція «Солінг 3» розташована на землях Ванчиківській ОТГ (Чернівецька область, Новоселицький район), біля кордону з Молдовою і Румунією. Використання в Україні та експорт енергії. На місцевому рівні електростанція забезпечує електрикою 2/3 Чернівецької області, разом із містом Чернівці. Тобто кожні дві з трьох буковинській розеток у сонячний день містять електроенергію, яка згенерована ФЕС «Солінг 3». Вироблена електрична енергія використовується не лише місцевими громадами, а через об’єднану енергетичну систему України та Бурштинський енергоострів бере участь в експорті електрики до Республіки Польщі. Масштаби електростанції. Площа цієї сонячної електростанції 103 га. Це еквівалентно 124 полям для гри у футбол. Додатковий екологічний зміст. Станцію розміщено на старих меліоративних полях, які були створені ще за часів панування Австро-Угорської Імперії на цих землях. Технології. На станції «Солінг 3» використано сучасні технології та встановлено інноваційне енергетичне обладнання:надсучасні – на момент встановлення у 2019 році – полікристалічні сонячні батареї, потужністю 280 Вт, які дозволяють скоротити викиди вуглекислого газу в атмосферу на 150000-200000 тонн на добу та стрінгові інвертори Huawei SUN2000 (компанія позиціонується як eco-friendly), надпотужна сучасна лінія електропередач 110 кВ, довжиною 12,4 км, яка з’єднує електростанцію із мережами Обленерго та сервер станції, який здійснює управління внутрішніми електромережами, обробляє більше 10 операцій за секунду. Важливо. На станції використовуються сучасні засоби зв’язку та навігації. Оскільки станція знаходиться у порубіжжі у зоні дії румунського роумінгу, то має 2 відокремлених канали радіозв’язку: для команди енергетиків та загону охорони. Відбувається регулярна зйомка фотомодулей за допомогою дрону для моніторингу станції раз у сезон. Переміщення дрону у повітрі заздалегідь погоджується із українською та румунською прикордонними службами. Цікаві факти щодо інновацій у внутрішній логістиці станції: охорона переміщується по території на квадроциклах та електроскутерах.

Зиск від розбудови «Солінг 3» відчула місцева громада – Ванчиківська ОТГ в Чернівецькій області. Зусиллями інвесторів тут було відновлено дорогу с. Тарасівці, яка веде від міжнародної автомагістралі Чернівці-Кишинів до електростанції, здійснюється постійна матеріально-технічна допомога місцевій школі, збудовано дитячий майданчик, обладнано технікою місцевий Будинок культури, внесено значний авансовий платіж задля оренди землі для створення сучасного стадіону зі штучним покриттям, а також організовано навчання активістів громади навичкам залучення грантових коштів.

Екологічний дохід “Solar Generation”

Завдяки роботі сонячних електростанцій «Солінг 1», «Солінг 2», «Солінг 3» вуглецевий слід Землі зменшується на 150 000-200 000 тонн на добу. До прикладу, стільки ж викидів в атмосферу дають 16 600-22 200 легкових автомобілів за добу, які їздять у режимі середньостатистичного навантаження. Отож, виробнича діяльність всіх сонячних станцій зменшує “вуглецевий слід” та антропогенне навантаження на довкілля, дозволяє зберегти Землю для майбутніх поколінь.