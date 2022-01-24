Чому в кризові часи ми інвестували у зелену енергетику й не помилилися
Геннадій Виходцев, співзасновник торгової мережі Фокстрот
Минулий 2021 рік підтвердив вірність вибору нового для нас напрямку інвестицій – в зелену енергетику. У 2019 ми з партнерами Валерієм Маковецьким та Геннадієм Молдавським здійснили прямі інвестиції у виробництво зеленої енергії – будівництво та експлуатацію сонячних електростанцій (управління активами здійснює компанія “Solar Generation”). Наші інвестиції були спрямовані на розвиток трьох сонячних електростанцій: дві з них - «Солінг 1» та «Солінг 2» працюють в Миколаївській області, «Солінг 3» у Чернівецькій області.
Проміжний результат на 2021 рік – безперебійна робота вказаних сонячних електростанцій, виробництво 150 Гігават-годин найбільшим з трійки підприємством «Солінг 3» , яке забезпечило електроенергією 150 тис. домогосподарств. А вже у грудні 2021 року сонячна станція «Солінг 3» була визнана “Лідером системної еко-трансформації” за версією всеукраїнського форуму «Лідерство і ЕКОтрансформація-2021», організованого Professional Association of Ecologists of Ukraine та журналом Екологія підприємства.
Чому ми інвестували у зелену енергетику?
Як бізнесмени, ми з партнерами диверсифікуємо джерела отримання прибутку – розглядаємо нові пропозиції про партнерство, оцінюємо нові технології, нові напрямки для інвестування фінансів. Під час подібного аналізу пріоритет надається виробництвам, які не тільки прибуткові, але й безпечні для довкілля та сприятимуть швидкому розвитку економіки регіону та країни взагалі.
У даному випадку – інвестування в будівництво мережі сонячних станцій співпало з моїм екологічним світоглядом. Адже використання нескінченної енергії сонця, вітру, енергії хвиль, припливів й відпливів, геотермальної енергії Землі наразі визнано найбезпечнішим способом отримання енергії. Продукування електроенергії за допомогою сонячної енергії, як у випадку з об'єктами “Solar Generation”, дозволяє мінімізувати використання паливних корисних копалин, зменшити руйнування озонового шару та пригальмувати глобальні зміни клімату.
Одночасно з цим інвестування в енергетику – це участь у створенні енергетичної незалежності нашої країни. ХХІ століття вже відзначалось стрімким ростом потреб у енергетичних ресурсах на фоні дефіциту паливно-енергетичних ресурсів та їх періодичним здорожченням. А термін експлуатації всіх атомних електростанцій України збігає у 2025-2030 роках. Тому і є потреба завчасно створити нові – безпечні та потужні – підприємства з виробництва енергії.
Отже, у 2019 році за рахунок коштів інвесторів розпочалося інтенсивне будівництво та експлуатація сонячних електростанцій “Solar Generation”. Гасло компанії – “Green Energy for the Future” або “Зелена енергія для майбутнього”.
«Солінг 3» - найбільша СЕС Західної України
Потужність цієї сонячної електростанції – 58 МВт. За відомостями пана Станіслава Ігнатьєва, доктора технічних наук та генерального директора компанії Solar Generation, за своєю потужністю «Солінг 3» є найбільшою сонячною електростанцією Західної України. Крім того, «Солінг 3» входить у десятку найбільших сонячних електростанцій Європи та займає 10-те місце за встановленою потужністю.
Наразі компанія “Solar Generation” здійснює експлуатацію 80 МВт генеруючих потужностей. Цей показник релевантний потужностям Київської ТЕЦ-5, яка забезпечувала опаленням та гарячим водопостачанням 850 тис. мешканців міста Києва та тепловою енергією 3 млн м² площ підприємств і організацій.
Декілька слів про «Солінг 3»
Саме сонячна станція «Солінг 3» визнана “Лідером системної еко-трансформації” за версією всеукраїнського форуму «Лідерство і ЕКОтрансформація-2021».
- Локація. Електростанція «Солінг 3» розташована на землях Ванчиківській ОТГ (Чернівецька область, Новоселицький район), біля кордону з Молдовою і Румунією.
- Використання в Україні та експорт енергії. На місцевому рівні електростанція забезпечує електрикою 2/3 Чернівецької області, разом із містом Чернівці. Тобто кожні дві з трьох буковинській розеток у сонячний день містять електроенергію, яка згенерована ФЕС «Солінг 3». Вироблена електрична енергія використовується не лише місцевими громадами, а через об’єднану енергетичну систему України та Бурштинський енергоострів бере участь в експорті електрики до Республіки Польщі.
- Масштаби електростанції. Площа цієї сонячної електростанції 103 га. Це еквівалентно 124 полям для гри у футбол.
- Додатковий екологічний зміст. Станцію розміщено на старих меліоративних полях, які були створені ще за часів панування Австро-Угорської Імперії на цих землях.
- Технології. На станції «Солінг 3» використано сучасні технології та встановлено інноваційне енергетичне обладнання:надсучасні – на момент встановлення у 2019 році – полікристалічні сонячні батареї, потужністю 280 Вт, які дозволяють скоротити викиди вуглекислого газу в атмосферу на 150000-200000 тонн на добу та стрінгові інвертори Huawei SUN2000 (компанія позиціонується як eco-friendly), надпотужна сучасна лінія електропередач 110 кВ, довжиною 12,4 км, яка з’єднує електростанцію із мережами Обленерго та сервер станції, який здійснює управління внутрішніми електромережами, обробляє більше 10 операцій за секунду.
- Важливо. На станції використовуються сучасні засоби зв’язку та навігації. Оскільки станція знаходиться у порубіжжі у зоні дії румунського роумінгу, то має 2 відокремлених канали радіозв’язку: для команди енергетиків та загону охорони. Відбувається регулярна зйомка фотомодулей за допомогою дрону для моніторингу станції раз у сезон. Переміщення дрону у повітрі заздалегідь погоджується із українською та румунською прикордонними службами.
- Цікаві факти щодо інновацій у внутрішній логістиці станції: охорона переміщується по території на квадроциклах та електроскутерах.
Зиск від розбудови «Солінг 3» відчула місцева громада – Ванчиківська ОТГ в Чернівецькій області. Зусиллями інвесторів тут було відновлено дорогу с. Тарасівці, яка веде від міжнародної автомагістралі Чернівці-Кишинів до електростанції, здійснюється постійна матеріально-технічна допомога місцевій школі, збудовано дитячий майданчик, обладнано технікою місцевий Будинок культури, внесено значний авансовий платіж задля оренди землі для створення сучасного стадіону зі штучним покриттям, а також організовано навчання активістів громади навичкам залучення грантових коштів.
Екологічний дохід “Solar Generation”
Завдяки роботі сонячних електростанцій «Солінг 1», «Солінг 2», «Солінг 3» вуглецевий слід Землі зменшується на 150 000-200 000 тонн на добу. До прикладу, стільки ж викидів в атмосферу дають 16 600-22 200 легкових автомобілів за добу, які їздять у режимі середньостатистичного навантаження. Отож, виробнича діяльність всіх сонячних станцій зменшує “вуглецевий слід” та антропогенне навантаження на довкілля, дозволяє зберегти Землю для майбутніх поколінь.