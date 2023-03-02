Децентралізація управління врятувала регіональні активи - співзасновник групи "Фокстрот" Геннадій Виходцев

Ексклюзивне інтерв'ю співзасновника групи "Фокстрот" Геннадія Виходцева агентству "Інтерфакс-Україна" про стан активів, збитки, мільйонні інвестиції у відбудову і подальше бачення розвитку бізнес-проєктів

Текст: Оксана Грішина, Єгор Болтрик

Перш ніж ми почнемо розмову про бізнес, розкажіть, а яким був перший день війни для вас?

Ні того дня, ні протягом наступного року я не задумувався про виїзд з України, хоча по віку маю на те право. А мій партнер Валерій Маковецький 24 лютого взагалі прийняв рішення повертатися в Київ, і ми “з колес”, що називається, узгоджували з командою перші рішення по тому, як працювати "Фокстроту" у військовий час. Менеджери "Фокстрот" ще за місяць надали наглядовій раді план дій у випадку екстренної ситуації, але до кінця в те, що він буде потрібний, ніхто не вірив.

Які перші кроки бізнеса дали змогу мінімізувати збитки?

Ще до війни почалася евакуація матеріальних цінностей із прифронтових областей на захід України, було обмежено постачання товарів в магазини "Фокстрот" на сході та півдні країни, чим ми скоротили збитки, які згодом принесла війна. Проговорили диспозиції керівного складу і можливу релокацію центрального офіса. Прописали безпекову складову тих магазинів, які могли би працювати через віддаленість від бойових дій. Але війна – це форс-мажор, і ми не могли передбачити втрату центрального складу в Гостомелі у березні 2022 року. Це був перший удар, який бізнес пережив дуже боляче. Ще 1994 році, коли ми будували "Фокстрот", я займався логістичними задачами, організовував транспортні ланцюжки, вперше в ритейлі електроніки залучив залізнодорожні перевезення товарів по Україні для розбудови мережі в регіонах. Я знаю КПД складської логістики для компанії. Тому руйнування складу в Гостомелі і збитки в 650 млн грн стали дуже болючими для нас (вказана цифра - це недоотриманий прибуток, додайте сюди розбомблену нерухомість, моральний стан співробітників, які пережили російський ракетний удар та окупацію - сума буде в рази більшою).

Як діяли, залишившись без центрального складу?

Реакція на руйнацію складу була частиною антикризових дій компанії. Спочатку ми дали співробітникам можливість вивезти родини в безпечні місця. Перевезли майже півтори тисячі співробітників до Львова, де в одному з магазинів на другому поверсі запрацював центральний офіс. А потім запросили людей, що повернулися на робочі місця, евакуювати товарний залишок зі сходу та захід, щоби технікою з магазинів, які закрили, торгувати в магазинах, які могли працювати. Весь транспортний флот, який ми найняли для релокації товара, йшов в сторону безпечних регіонів і таким чином ми задовільняли товарний голод, який вже відчувався. Команда евакуювала зі сходу на захід 27 000 куб. м товару, виконавши для цього майже п’ятсот авторейсів. А вже навесні Фокстрот відкрив регіональний склад на Львівщині. Згодом ми інвестували 1 млн грн в новий центральний склад під Києвом, в Колонщині, площею 22 000 кв. м.

Менеджери "Фокстрота" запропонували відмовитися від резервних складських потужностей, щоби повністю перейти на централізовану операційну діяльність з одного складу.

Як оцінюєте збитки ритейлера за рік війни?

Ми оцінюємо збитки від наслідків війни в майже 1 млрд грн. Було розграбовано 10 магазинів у 7 регіонах, причому логіки дій окупанта ми не спостерігали. Так у Херсоні в центрі міста, де проходив активний опір окупантам, магазин працював до останнього, за гривні продаючи вже товар по бросових цінах. У нас була чітка позиція – ніякого співробітництва з окупантами. Натомість в Енергодарі, в Каховці до нас одразу прийшли представники окупантів, отримали відмову та тут же заблокували роботу. Загалом, математика в ті дні виглядала так: наші менеджери закрили 100 магазинів у перші дні війни, за пару тижнів по тому вже відкрили 60 "Фокстротів". Наразі в Україні працюють 115 магазинів Фокстрот та однойменний інтернет-майданчик.

Які рішення були правильними в реалізації місії "вижити" для вашого бізнеса? Бо деякі ЗМІ вже назвали "Фокстрот" в п’ятірці тих, хто відштовнувся від дна.

Думаю, запуск нового центрального складу якраз і можна назвати "відштовхнулися від дна". З цієї серії рішень – децентралізація керування, коли операційні рішення приймалися на рівні midle-менеджмента в регіонах. Адже тільки на місцях люди розуміють справжні обставини роботи, які не видно, якщо приймати рішення з Києва. Це послабило ризики війни та рятувало активи компанії.

Правильними рішеннями команди вважаю обладнання магазинів потужними зарядними станціями, генераторами, ліхтарями, лампами, системами супутникового інтернету восени минулого року. На сьогодні мережа майже досягла енергонезалежності, тобто 83 магазини продовжують повноцінну роботу в автономному режимі за умов екстрених відключень електроенергії. Ми інвестували в це рішення 4 млн. грн, щоб утримати головний актив бізнеса – лояльність покупців. До речі, за час війни їх кількість не тільки не зменшилася, а навіть збільшилася – з 12, 4 млн в березні 2022 року до 13,1 млн покупців техніки в Фокстрот у січні 2023 року.

Як змінилися споживацькі настрої покупців у "Фокстрот"?

Аналітика показала, що на початку війни топовою позицією були мобільні гаджети, що повязано із міграцією населення через бойові дії. Влітку і на початку осені на перші позиції вийшли ноутбуки та обігрівачі. А після масованих ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури у жовтні суттєво зріс попит на зарядні станції та генератори. Але якщо говорити в загальному про наш ринок, то поведінка споживача кардинально не змінилася. Збільшилася кількість покупців- військовослужбовців. Для них Фокстрот запровадив додаткові знижки на чинні акції та спеціальні пропозиції.

Скільки Ви інвестували у спротив окупації та зміцнення ЗСУ?

За рік війни бізнес передав захисникам техніки на суму майже 14 млн грн. Йдеться про обігрівачі, теплові пушки, бойлери, пральні й сушильні машини, ноутбуки, принтери, планшети. Колеги з корпоративного штабу «Допомога нашим» звітували, що це близько 8000 одиниць техніки з рік війни. З вересня 2022 року компанія допомагає 14 військовим частинам Повітряних сил України, які працюють в системі протиповітряної оборони України. ППО закривають небо над головам мирних українців, і статистика від командувача Повтіряних сил України вражає: за півроку знищено понад 650 крилатих ракет окупантів та більше 610 іранських ударних дронів". Ми дуже вдячні захисникам неба за цю роботу.

Отримуєте від військовх зворотній зв’язок?

У електронному корпоративному виданні Стрічка новин ГКФ та корпоративному телеграм-каналі викладаємо всі добрі слова, які корпоративний штаб фіксує під час передачі благодійної допомоги. Це десятки меседжей щомісяця, фото з місць дислокації теплових пушок, які обігрівають військові локації, відео, як працюють планшети на знищення складів ворога. Тут інформація від наших співробітників, які служать (ми називаємо їх #ротаФокстрота).

Є і офіційний зворотній зв'язок від захисників та військового керівництва. Наприкінці 2022 року вище військове командування України нагородило ряд співробітників "Фокстрота". Серед відзначених – наш директор магазина з позивним "Фокстрот", якому Президент України вручив орден "За мужність III ступеня" за звільнення Харківщини; виконавчий директор мережі "Фокстрот" Олексій Зозуля (знак "За сприяння війську" за підписом головнокомандуючого Збройних сил України Валерія Залужного). Наказом міністра оборони України Олексія Резнікова мене відзначено медаллю "За сприяння Збройним силам України" - "За значний особистий внесок у справу розвитку Збройних сил України, плідну та самовіддану співпрацю по захисту територіальної цілісності України". Нещодавно від командувача Повітряних сил ЗСУ передали відзнаку "За сприяння повітряним силам України» на ім’я Валерія Маковецького, голови наглядової ради "Фокстрот". І хоча ці нагороди – іменні, ми сприймаємо їх як подяку всьому колективу бізнесу, який вистояв, працює і допомагає нашому війську здобувати перемогу.

Який стан інших Ваших інвестицій під час війни?

У 2019 ми з партнерами здійснили прямі інвестиції у будівництво та експлуатацію сонячних електростанцій (управління активами здійснює компанія “Solar Generation”). Це три сонячних електростанції: "Солінг 1" та "Солінг 2" працюють в Миколаївській області, "Солінг 3" у Чернівецькій області.

У 2022 році саме на Миколаївщині сонячний парк компанії Solar Generation (22 МВт) зазнав обстрілу із артилерійської зброї, а через тиждень – з гелікоптера. На території знаходився снаряд, що здетонував після повторного обстрілу. Внаслідок цього, на зелених підприємствах зруйновано близько 0,428 МВт встановленої потужності.

Крім того, внаслідок кризи неплатежів за спожиту електричну енергію від домовласників та комерційних підприємств із початком повномасштабної війни ми отримуємо лише 16% від вартості відпущеної у мережу електричної енергії. Через обстріли енергосистеми ми зазнаємо втрат прибутку, оскільки енергогенеруючі підприємства постійно відключаються від мережі. Разом з тим, ми з партнерами продовжуємо вірити у зелене майбутнє України, зокрема, енергетики.

Крім того продовжується співпраця із громадою у Чернівецькій області. де сонячна електростанція "Солінг-3" є бюджетоутворюючим підприємством. Цього року наші фахівці надали допомогу у розробці стратегії громади для залучення нових інвестицій. Громада за нашої допомоги отримала грант на встановлення сонячних електростанцій на об’єктах соціальної сфери, залучено німецький фонд для надання меблів та предметів побуту для місцевого закладу дитячого оздоровлення, у якому вже майже рік живуть родини зі сходу України.

Як почувається вітчизняний підприємець та інвестор після року війни?

Не сказав би, що впевнено, бо війна триває і кожен день несе ризик втратити активи. Але і відчуття розпачу немає. Війна зняла якісь полутони, недосказаність, лишила тільки справжні цінності. Показала, що вкладатися варто в безпеку та розвиток, бо споживання мирних товарів зростає в такі критичні моменти.

Натомість, гострішими стало сприйняття несправедливості, нечесності, особливо, коли стикаєшся з їх проявами там, де панують європейські цінності та верховенство права. Маю власний кейс з цього приводу.

Ще до війни ми інвестували в будівництво заводу із виготовлення медичних препаратів в Литві у м. Тяльшай. Завод при планових потужностях виробництва до 10 млн одиниць продукції на рік мав би дати економіці країни 150 робочих місць та гарний стимул розвитку економіки країни. Наразі при майже 100% готовності заводу почати виробництво, темпи по його запуску суттєво уповільнилися.

Причина – шкідлива діяльність одного із акціонерів задля власних одноосібних інтересів. В умовах війни, коли ми маємо діяти згуртовано та ефективно, цей акціонер (до речі, громадянин України, який з початком бойових дій виїхав з Батьківщини) подає на власне підприємство в литовські суди, плете інтриги з постачальниками виробничих потужностей, використовує для своїх цілей добрі стосунки з естеблішментом Литви. У результаті - репутаційна криза для підприємства та його інвесторів, неоднозначні рішення литовських суддів на користь постачальників і гальмування початку роботи заводу. Але я вірю, що для Литви верховенство права та відновлення справедливості - справжні європейські цінності. Коли завод в Тяльшаї запрацює, це буде частиною загальної перемоги України, в яку ми всі віримо і кожен робить все, щоб її наблизити.

На завершення нашої розмови, не можемо не поцікавитись планами на майбутнє...

Для ритейлера "Фокстрот" - утримувати долю ринку, будучи дуже адаптивними до умов перманентної кризи, реагуючи правильно на зміни кон’юктури, чого вже навчила нас війна.

Будемо розвивати далі зелену енергетику в українських громадах, де вже запрацювали наші інвестиції. Важливо розвивати управління комерційною нерухомістю, аби й надалі працювали в регіонах України торгівельні центри DEPO't Center, які ми розвиваємо спільно із регіональними партнерами. Адже ці ТРЦ у військові часи не лише приймали відвідувачів у Чернівцях, Лубнах, Миколаєві, Кропивницькому, Черкасах та Одесі, враховуючи безпекову складову. Вони стали осередками громадської активності, спрямованої на захист незалежності України. Нещодавно бачив новину, що ТРЦ DEPO't у Кропивницькому відкрив фотовиставку про історії життя українців в окупованому Криму.