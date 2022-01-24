Стратегія ремоделінгу ТРЦ Arricano в 2022: як управляти простором галереї  при 100% наповненості

Анна Чуботіна, CEO Arricano



У ТРЦ – свій хапетит

Торгові центри як об’єкти соціально-громадського значення динамічно трансформуються під впливом ринкових трендів, поведінки покупців, їх запитів та інсайтів. У менеджменті ТРЦ важливо не лише прокласти шлях до серця споживачів, бути в top-of-mind, але і підтримувати їх інтерес новими брендами, форматами, пропозицією, в тому числі і в емоційному плані, збуджуючи хапетит (happy + appetite) до наступних візитів. На міжнародній ритейл-виставці MAPIC-2021 якраз цій емоційній складовій експерти приділяли багато уваги.

Ремоделінг, щоб надати нового імпульсу в життєвому ТРЦ

В 2022 ми зосереджуємося на стратегії ремоделінгу ТРЦ. Наші об’єкти ТРК City Mall та ТРК «Солнечная Галерея» – стійкі простори, із високим показником трафіку, лояльності, впізнаваності та напрацьованого соціального портфоліо. Наша задача – надати кожному торговому центру нового імпульсу в розвитку, щоб підтримати етап росту в життєвому циклі бренду ТРЦ за рахунок оновлення тенант-міксу та зміцнення взаємовідносин із відвідувачами.

Новий формат фуд-якоря

Враховуючи зміни у споживацьких симпатіях цільових аудиторій наших регіональних торгових центрів, запит до якості обслуговування та до комфорту торгових просторів, а також глобальний тренд зменшення площі фуд ритейлерів, ми прийняли ремоделювати наші регіональні ТРЦ в частині зменшення та оновлення формату продуктового якорю та відповідного розширення торгової галереї.

Робота торгової галереї у звичному форматі

Площа гіпермаркету буде зменшено до 4500 кв.м. в обидвох торгових центрах, що дозволить розширити до 30% пропозиції торгової галереї в інших товарних категоріях. Ми вже підписали договір оренди з українською торговою мережею «Сільпо», формат супермаркетів якої відповідає запиту аудиторії торгових центрів у Кривому Розі та Запоріжжі, посилить синергію та зростання орендарів торгової галереї. Ремонтні роботи на території діючих гіпермаркетів стартують у квітні цього року. Відкриття оновлених супермаркетів та частини торгової галереї в Запоріжжі та Кривому Розі заплановано на третій квартал 2022, якраз перед стартом осіннього сезону. В результаті ремоделінгу ми розширимо категорії «Фешн», «Спорт», «Електроніка», «Товари для дому». Із більшістю брендів договори вже підписані. При цьому торгові центри будуть продовжувати працювати та приймати відвідувачів у звичному режимі із посиленою маркетинговою програмою взаємодії з покупцями, враховуючи особливості весняного та літнього шопінгу.

Стійкість, гнучкість, конкурентоздатність, привабливість

Ми постійно тримаємо руку на пульсі, проводимо маркетингові дослідження та аналізуємо роботу об’єктів, переосмислюючи їх потенціал зростання. Щоб проєкти залишались стійкими та конкурентними, привабливим та гнучкими до нових швидкозмінних запитів покупців.