У 2021 році Укроборонпром виробив продукції на 24% більше, ніж у 2020 році

Юрій Гусєв, генеральний директор "Укроборонпрому"



За підсумками 2021 року підприємства Укроборонпрому наростили обсяги виробництва озброєння, військової техніки та іншої продукції на 24%: 39 млрд грн у порівнянні з 31,4 млрд грн у 2020 році. Таким чином, за 12 місяців минулого року підприємства Концерну виробили на 7,6 млрд грн більше, ніж у 2020 році.

У 2021 році найбільше виготовили (включно з модернізацією, ремонтом та наданими послугами) авіаційної техніки та обладнання.

Зросло виробництво й високоточної зброї та боєприпасів: якщо у 2020 році обсяг виробленої продукції дорівнював 6,4 млрд грн, то у 2021 році – 8,6 млрд грн. Це на 2,2 млрд грн або на 34% більше, ніж позаторік.

Обсяги виробництва військово-морської техніки у 2021 році зросли на 19%: 4,6 млрд грн порівняно з 3,9 млрд грн у 2020 році.

Збільшення обсягів виготовленої продукції та наданих послуг спостерігається і на підприємствах радіолокації, радіозв’язку і спеціального приладобудування – +7% порівняно з 2020 роком: 2,8 млрд грн супроти 2,6 млрд грн.

Виробництво бронетанкової техніки у 2021 році залишилося на рівні 2020 року – 5,7 млрд грн.

На інші напрямки виробництва, зокрема, продукції цивільного призначення припадає понад 1,5 млрд грн.

Загалом підприємства Концерну виготовили, модернізували, відновили та відремонтували торік понад 3300 одиниць озброєння та військової техніки.

При цьому у 2021 році у рамках реалізації державних цільових програм підприємства Концерну отримали 705 млн грн на розвиток їхніх виробничих потужностей, в тому числі на закупівлю нового обладнання.