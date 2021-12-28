Урядові законопроекти у Верховній Раді України

Тарас Мельничук, Постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді



У 2021 році у Верховній Раді було розглянуто 133 урядових законопроекти. З них прийнято в цілому 54.

37 проголосовано в першому-другому читанні.

Загалом, у 2021 році було зареєстровано 242 урядових законодавчих ініціатив і більшість з них було розглянуто в Комітетах Верховної Ради.

Серед основних законів, ініційованих Кабінетом Міністрів, слід відзначити в першу чергу прийняття Державного бюджету України на 2022 рік.

Головний кошторис країни був прийнятий вчасно та згідно з Регламентом Верховної Ради України.

Кабінет міністрів наголосив, що пріоритет Держбюджету наступного року – людина, її соціальне забезпечення, освіта та здоров'я, а також якісна інфраструктура, діджиталізація, розвиток економіки, підтримка підприємництва.

Велика увага була приділена також забезпеченню сильної армії.

Загалом, майже половина всіх видатків бюджету передбачена на охорону здоров'я, соціальний захист та освіту. У Бюджеті 2022 закладено більше 2-х млрд. грн на зростання заробітних плат лікарів до 20 тис. та середнього медичного персоналу до 13,5 тис. грн (на виконання указу Президента).

Заплановано 3 млрд грн на соціальну підтримку в умовах карантину.

Крім того, в наступному році заплановано підвищення мінімальної заробітної платні, зарплат вчителям, збільшення стипендій, індексація пенсій, підвищення виплат ветеранам і безпрецедентне збільшення бюджету на програму медичних гарантій.

Видатки на оборону зростуть до 6% ВВП.

Крім Бюджету, Верховою Радою були ухвалені й інші важливі закони, ініційовані Кабінетом Міністрів.

Був проголосований Закон про медіацію, який на законодавчому рівні закріплює можливість проведення процедури медіації – добровільного позасудового врегулювання конфлікту або спору шляхом переговорів між сторонами за допомогою медіаторів.

Ухвалення цього закону дозволяє розширити можливості для людей та бізнесу вирішувати спори, в тому числі і без застосування судових процедур. Слід зазначити, що на його голосування чекав і український бізнес. Крім іншого, закон сприятиме розвантаженню судів.

Завдяки злагодженій роботі КМУ та ВР був прийнятий закон про наукові парки, який забезпечує підвищення ефективності здійснення науковими парками інноваційної діяльності та робить комерційно вигідними результати наукових досліджень, науково-технічних та експериментальних розробок.

Тепер заклади вищої освіти (ЗВО) та наукові установи отримають автономію щодо створення наукового парку, тобто без погодження з МОН, а також право самостійно встановлювати напрям діяльності наукових парків. Цей закон співзвучний з реформою вищої освіти, яка передбачає автономізацію ЗВО. З його ухваленням заклади вищої освіти та бізнес отримають більше можливостей у співпраці та впровадженні інновацій.

В минулому році на законодавчому рівні були також створені умови для виконання Україною угод про врегулювання спору, укладених між іноземним суб’єктом та державою Україна.

Ухвалення цього закону створить юридичні умови для виконання Україною відповідних угод.

Був ухвалений закон, який створює умови для розвитку і вдосконалення мультимодальних перевезень.

Цей закон допоможе переорієнтувати економіку України на співпрацю з країнами ЄС у сфері мультимодальних перевезень. У результаті зростуть обсяги перевезень територією України за участю вітчизняних компаній. Тож транспортний потенціал України використовуватиметься більш повно.

Міністерство інфраструктури, зокрема, вже заявило, що в межах «Великого будівництва» розвиватиме залізничну інфраструктуру у сполученні з морськими портами, що також всіляко сприятиме розвитку цього напрямку.

Були прийняті також важливі урядові закони, які стосуються медичної сфери, зокрема закон, який забезпечив виконання зобов’язань, підписаних Україною в рамках механізму COVAX, та оперативну організацію профілактичних заходів для запобігання нових спалахів.

Крім того, проголосований закон, який дає можливість екстреного застосування ліків, вакцин та інших медпрепаратів під час надзвичайної ситуації або карантину.

У 2021 році з’явилася можливість, завдяки урядовому ресурсному закону 5600, зробити державний бюджет збалансованим. І це зроблено завдяки підвищенню ефективності використання економічних ресурсів країни, а також усунення прогалин чинного законодавства.

Додаткові надходження будуть спрямовані на соціальні потреби: підвищення зарплат медикам, збільшення витрат на оборону, реалізацію інших надважливих для країни програм.

Закон набуває чинності з 1 січня 2022 року і не має на меті підвищення загальнодержавних податків для людей чи бізнесу, а усуває законодавчі прогалини, які дозволяли великому бізнесу не платити податки в Україні.

Планується, що закон посилить також інвестиційну складову бюджету-2022.

У 2021 році завдяки Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції був визначений механізм надання державної підтримки с/г виробникам для страхування своєї продукції.

Закон передбачає запровадження додаткового інструменту підтримки аграріїв – страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою. Передбачається надати механізм підтримки, визначити учасників ринку страхування сільгосппродукції, тощо.

Державна підтримка страхування сільськогосподарської продукції забезпечить фінансову стабільність виробників при зміні погодних умов. Також вона сприятиме збільшенню площ застрахованих сільськогосподарських угідь і розширенню ринку страхування такої продукції.

І цей перелік законодавчої співпраці між Урядом та Парламентом далеко не повний, адже рік, що минає, приніс багато викликів, але і відкрив дійсно великі можливості консолідованої співпраці.