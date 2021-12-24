Чим запам'ятався 2021 рік: зростання і деградація ринку електроенергії

Володимир Крупко, СЕО Групи постачальників енергоресурсів Tolk

1 січня 2022 року виповнюється 2,5 роки "новому" ринку електроенергії в Україні. Чого він досяг у своєму розвитку в 2021 році, а в чому - деградував?

Для тих, кому ліньки витрачати час на подальше прочитання – ринок продовжував розвиватися в рамках історичних тенденцій молодих ринків електроенергії країн східної Європи. Пацієнт швидше живий, ніж мертвий.

Для решти – короткий виклад головних віх цього року за хронологією.

Продаж основного обсягу виробництва "Енергоатому" на перше півріччя "в одні руки"

21 грудня 2020 року на Українській енергетичній біржі відбулися торги, внаслідок яких один із переможців (у торгах було лише 9 переможців, 8 з яких придбали дрібні лоти) отримав основний вільний обсяг виробництва НАЕК "Енергоатом" з 1 січня по 30 червня 2021 року (обсяг, який залишався у держкомпанії після виконання нею своїх зобов'язань у рамках механізму ПСО для комерційної реалізації).

На цих торгах було реалізовано 13 млрд кВт∙г електроенергії (3 000 МВт∙год базового навантаження), що становить 10% всього річного обсягу виробництва електроенергії в країні за основною ціною продажу 1,15 грн/кВт∙год.

Торги важко назвати демократичними, але вони визначили розклад сил на оптовому ринку електроенергії на все перше півріччя 2021 року.

Критичне падіння ціни електроенергії на ринку РДН у травні

Класична "торгівля повітрям", коли на ринку "на добу наперед" трейдер продає обсяг електроенергії, якого він не має, а потім докуповує його за нижчою ціною на внутрішньодобовому ринку, зіграла злий жарт з постачальниками та споживачами, які спробували почати працювати за європейськими правилами й зафіксували свої тарифи.

Найнижче цінове значення, яке показав ринок, було 23 травня 2021 року – на рівні 409,82 грн/МВт∙год.

Рішення Регулятора про підвищення Price caps в торгових зонах ОЕС та БуОс

Згідно з нашим класичним принципом "авось", у липні всі раптово згадали, що після літа неминуче приходить осінь, а там і холодна зима. Тим часом Китай скуповує всі світові запаси вугілля, ціна на вугілля у світі зростає, а залишки запасів на складах українських вугільних генерацій, навпаки, тануть…

І у липні, з метою порятунку вугільної генерації та пошуку джерела коштів на закупівлю дорогого вугілля, на сайті НКРЕКП з'являється проєкт рішення про підняття Price caps у торговій зоні Об'єднаної енергетичної системи України (ОЕС) у півтора раза.

Але аргументи групи ДТЕК, мабуть, виявилися вагомішими, і 30 липня Регулятор раптово приймає рішення про підвищення Price caps на 100% з 1 серпня 2021 року!

Уявіть, що Ви весь час заправляєте свій автомобіль по 30 грн за літр, а одного ранку, приїхавши на свою улюблену заправку, бачите там ціну 60 грн/літр?!?

Або Ви, простий ФОП у районному центрі України, щодня повертаючись додому, купуєте своїй родині продуктовий набір за 100 грн. І ось чергового вечора Ви заходите до свого улюбленого магазину зі 100 гривнями в кишені, а продавець Вам озвучує: "З Вас 200 грн"!

Я вважаю, що ці приклади більш ніж наочні, щоби зрозуміти, що пережили учасники ринку. У виграші залишилися лише генерації. Інші ж гравці сильно постраждали. Споживачі отримали вдвічі більші за сумою рахунки за електроенергію. Постачальники або отримали величезні збитки з постачання за фіксованою ціною, які були проведені в рамках тендерної процедури закупівлі ще на початку року (а це в основному соціальна інфраструктура: школи, садки, поліклініки, водоканали тощо), або почали відмовлятися від своїх клієнтів, розриваючи в односторонньому порядку договори та фактично "викидаючи" споживача на постачальника останньої надії, ціна на електроенергію якого ще вища за ринок.

В умовах ринку неприпустиме ухвалення Регулятором рішень, наслідком яких є одномоментне збільшення ціни на електроенергію вдвічі. Такі рішення повинні прийматися поетапно, зі збільшенням ціни не вище ніж на 25% на місяць, щоб надати можливість учасникам ринку адаптуватися до нових умов.

Торгова зона Бурштинського острова отримала свої Price caps, збільшені у півтора раза, 8 жовтня.

Запуск нового фінансового механізму ПСО з 1 жовтня 2021 року

Безумовно важливою для ринку подією року став запуск нової фінансової моделі ПСО, оскільки виконання спецзобов'язань стосується майже 30% усього ринку електроенергії України.

Уряд мав представити нову фінансову модель ще 1 квітня, але постійні кадрові перетасування у Міністерстві енергетики зрушили цю дату на 1 жовтня.

Висновок за результатами роботи цієї моделі за 3 місяці: модель неідеальна, постачальники універсальної послуги (ПУП) також зазнають касових розривів, які збільшилися разом із вартістю електроенергії на ринку.

Ці розриви можна скоротити, привівши у відповідність терміни розрахунків населення перед ПУП з термінами розрахунку постачальників універсальної послуги перед операторами систем розподілу (ОСР) за послуги розподілу (для довідки: населення платить за постоплатою, а ПУП зобов'язаний розрахуватися перед ОСРами за передоплатою).

Але загалом модель має право на життя як перехідний етап від державного регулювання ціни для населення до повністю лібералізованого роздрібного ринку електроенергії в Україні.

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Були ще скандальні "зелені торги" Гарантованого Покупця на Українській енергетичній біржі у липні; поновлення імпорту електроенергії з боку Білорусі у листопаді; продаж "Енергоатомом" доньці-трейдеру Української залізниці величезного обсягу в 5 млрд кВт∙год за суперпільговою ціною в 1,105 грн/кВт∙год (вдвічі нижчий за ринковий індикатив на момент торгів і втричі нижчий за ринковий індикатив на сьогодні), та інші.

Але всі вони не мали чи не мають глобального впливу на весь ринок електроенергії України, тому й не розглядалися тут докладно.

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Основна подія року, що вплинула на ринок – безумовно, збільшення вдвічі Регулятором Price сaps в торговій зоні ОЕС з 1 серпня та в півтора рази в торговій зоні БуОс з 8 жовтня поточного року.

Основний позитив року – ринок еволюційно стає прозорішим.

Якщо порівняти ситуацію станом на 1 січня 2021 та 2022 року, ми побачимо набагато прозоріші правила гри. Ринок стає більш відкритим, значно зменшився або нівелювався вплив певних груп на "Енергоатом" та "Центренерго".

Тепер, бачачи будь-які торги на Українській енергетичній біржі, трейдер усвідомлено йде до них, не хвилюючись, що результат торгів визначений наперед.

Основний негатив року – збільшився адміністративний вплив держави на ринок. З'явилася політика вседозволеності дій під приводом "захисту інтересів держави".

Основне негативне наслідки такої політики – одностороннє невиконання своїх договірних зобов'язань з боку державних "Енергоатому" та "Центренерго". Коли останні порахували, що трейдери отримують дуже велику маржу за укладеними з ними контрактами, і просто в односторонньому порядку урізали обсяги поставок за своїми ж договорами. Це дуже підірвало віру постачальників, отже, і споживачів, у якнайшвидший перехід на довгі контракти з фіксованими тарифами.

Довгі контракти (від 12 місяців) – це основа основ здорового ринку електроенергії, оскільки вони забезпечують стабільну роботу всього ланцюжка "споживач – постачальник – генерація – власник енергоресурсу".

Уряду необхідно припинити цю практику односторонніх дій і більше дослухатися думки учасників ринку.

Що принесе нам 2022 рік

2022-й у ціновому відношенні очікується більш стабільнішим. Всі учасники ринку винесли багато уроків з 2021 року, й у 2022 будуть поводитися консервативно, намагаючись швидше нівелювати збитки, ніж заробити уявний надприбуток. Стабілізація ціни на газ у Європі з травня 2022 року також відіграватиме позитивну роль у стабілізації ситуації з цінами на ринку електроенергії.

Нову модель фінансового ПСО, найімовірніше, буде продовжено з 1 травня до 31 грудня 2022 року.

Прогноз середньозваженої ціни на 2022 рік на базове навантаження на оптовому ринку електроенергії – 2 250 грн/МВт∙год.

Всіх з прийдешнім Новим роком!

Нехай у Ваших будинках завжди буде світло та тепло, а Ваш бізнес наповнений енергією!