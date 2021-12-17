Государственные предприятия и прибыль – антонимы или упущенные возможности?

Ольга Батова, первый заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины



Десятки миллиардов гривен ущерба ежегодно терпит Украина в результате работы государственных предприятий. Потери же государства от коррупции на госпредприятиях составляют более 80 млрд. грн. – это 1,9% ВВП Украины. Такой ущерб наносят более 3000 субъектов хозяйствования, которыми управляют 96 органов управления. Как вы считаете, за какой счет покрываются эти убытки? Конечно – за наш с вами, граждан Украины, то есть за счет бюджета.

Государственные предприятия в большинстве случаев убыточны и всегда менее прибыльны, чем частные – и это факт. Согласно исследованию, которое несколько лет назад производила компания Ecstrat по заказу Copley Fund Research, акции государственных компаний приносят инвесторам более низкую доходность, чем акции других публичных компаний. Таковы результаты анализа 6600 компаний из 61 страны. В общей сложности за 11 лет акции госкомпаний принесли очень невысокий суммарный доход – менее 10%. Акции компаний, имеющих широкую структуру собственников, напротив, принесли инвесторам почти 50%.

Так почему же государственные предприятия настолько неэффективны?

Сразу же упоминается забавная миниатюра Аркадия Райкина "К пуговицам претензии есть?" Человек заказал пошив костюма в ателье, а костюм сшили весь кривой, один рукав длиннее другого, штанины тоже разной длины, весь костюм косит. Человек приходит в ателье, пытается найти виновного и получить хороший костюм, а ему в ответ: "Я за пуговицы отвечаю. К пуговицам претензии есть?"

Именно этот пример очень хорошо описывает работу государства. Зарегулированность государственного сектора и невозможность быстрого принятия необходимых решений, отсутствие эффективного контроля, эффективного взаимодействия на всех вертикальных и горизонтальных уровнях, попытки делать все и всеми – распыленность функций между многими органами управления – все это приводит к неэффективной работе предприятий. Из-за чего каждый год государство теряет миллиарды.

Более того, чиновник, управляющий госкомпанией, никогда не будет заниматься ею так же, как своей собственностью, то есть стараться изо всех сил. Ничто не мотивирует государственного служащего заботиться о компании, как частного акционера.

Так что делать, чтобы сделать государство более эффективным собственником?

Ключевое решение – приватизация. Проводя анализ мировых примеров, мы видим, что приватизация актива увеличивает его стоимость ориентировочно на 20-30%. Уверена, что в Украине этот процент значительно выше. Это происходит именно благодаря более эффективному управлению. Кроме того, на каждую гривну "стоимости" объекта приватизации инвестор вкладывает в среднем 7 гривен в его развитие.

В то же время, существуют предприятия, которые должны оставаться в собственности государства. Это те, которые частично реализуют социальную функцию, естественные монополии и предприятия, имеющие исключительное конкурентное преимущество, дополнительно может быть еще оборонная промышленность на основе АТО. Учитывая, что конкурируя с частным сектором в ведении бизнеса, государство всегда будет проигрывать, фактически главная его цель в реформе приватизации и корпоративного управления – продать все, кроме государственных предприятий, перечисленных выше. А по остальным – наладить эффективное управление. В процессе усовершенствования корпоративного управления Фонд государственного имущества уже имеет достаточно высокие результаты. В ведении Фонда – более 600 предприятий. Мы уменьшили общий чистый убыток предприятий на 3 млрд. грн. А дивиденды, уплаченные в государственный бюджет предприятиями в ведении Фонда увеличились в 2,9 раза: в 2020 году в бюджет были уплачены дивиденды на сумму 261 млн. грн, а в 2021 году – 797 млн. грн. Также удалось увеличить поступление налогов в государственный бюджет от деятельности предприятий.

Мы наладили реальное бизнес-планирование. Так, исторически ни на одном предприятии (в том числе и на крупнейших объектах) не было даже управленческой отчетности, у прежнего менеджмента не существовало ни графиков платежей или отчетов о движении денежных средств, ни планирования как такового. Теперь информация от предприятия поступает в Фонд (государство/акционер) регулярно, благодаря чему можно видеть проблему, которая может возникнуть заранее, а не пост мортум.

Ввели централизованное сопровождение судебных дел. Мы стали более активно защищать интересы государства в судах по предприятиям, что подтверждено отчетностью по судебным делам, активно приобщаемся к судебным процессам как третья сторона по крупнейшим делам в защите интересов предприятий и государства. Сейчас Фонд является стороной около 2000 судебных производств.

Вместе с тем важной составляющей успешной и эффективной приватизации является защита инвестиций и улучшение инвестиционного климата Украины. Речь идет о стабильности, о разумном налогообложении, эффективной работе судебной системы, правоохранительных органов и т.д.

Только системная работа всех рычагов и инструментов власти станет основой успешной и экономически устойчивой Украины, успешной приватизации и успешного корпоративного управления.