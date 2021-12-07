Колонки

11:26 07.12.2021

Автор: ИГОРЬ КЛИМЕНКО

Полиция и громада – партнерство ради безопасности

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Полиция и громада – партнерство ради безопасности

Игорь Клименко, Глава Национальной полиции Украины


"Безопасная громада" – концепция, которую Министерство внутренних дел Украины и Национальная полиция поэтапно воплощают в жизнь. Это выражается в постоянном увеличении количества полицейских офицеров громады, выступающих своеобразным центром безопасности на вверенной территории. Сегодня в День местного самоуправления поговорим о достижениях и перспективах проекта "Полицейский офицер громады" и направлениях сотрудничества с руководством территориальных громад.

Итак, чем отличается полицейский офицер громады (сокращенно – ПОГ) от обычного участкового? Прежде всего, тем, что он сам проживает на территории общины. То есть хорошо понимает и нуждается в гражданах. Кому нужна забота, кому поддержка, а кому – дополнительный, кое-где более строгий надзор.

Свой полицейский в громаде – это всегда оперативная реакция на проблему и уверенность в безопасности жителей. В настоящее время в Украине насчитывается 755 действующих ПОГов. Они обслуживают 440 территориальных общин, а это более 8 миллионов граждан.

Наша цель – выйти до конца 2022 года на количество 2000 полицейских офицеров общины. Мы готовы снабдить качественно подготовленными кадрами. ПОГи проходят специальное обучение, где овладевают необходимыми знаниями и навыками, которые понадобятся во время несения службы в территориальных общинах.

Конечно, территориальная община тоже должна финансово поучаствовать в проекте. Но все расходы по созданию условий для несения службы в общине в будущем компенсируются надлежащим уровнем безопасности и правопорядка. Это станет стимулом для полицейского работать лучше, потому что комфорт несения службы и даже его пребывание в должности напрямую будет зависеть от того, насколько довольны его работой местные жители.

Но каким образом можно измерить безопасность? Единственная цифра, которую можно вывести, – это уровень преступности в конкретной территориальной громаде. Точнее, когда он изменился с приходом ПОГа.

Возьмем, например, Корнинскую громаду из Ровенщины, которая объединяет 5 сел. С апреля 2020 г. с появлением на территории общины ПОГов на 27% уменьшилось количество заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях. Не зарегистрировано ни одного убийства, ограбления, фактов нанесения тяжких телесных повреждений и разбойных нападений. Вдвое уменьшилось количество совершенных краж и в четыре раза меньше совершено краж с проникновением в жилье граждан. 

Или же Богдановская территориальная громада Днепропетровщины, где ПОГи работают еще с 2019 года. За время их службы уровень преступности уменьшился более чем на 20% и более чем в десять раз увеличилось количество выявленных административных правонарушений.

В рамках проекта "Безопасная среда" создана система видеонаблюдения на территории общества и установлено 17 камер. В прошлом году наши международные партнеры по ИСИТАР провели опрос среди местного населения громады, показавший впечатляющие результаты – 82% доверия к полиции.

Эти данные на примере двух громад наиболее лучше демонстрируют эффективность наличия полицейских офицеров на их территории.

Однако не только один ПОГ может обеспечить безопасность в общине. Безусловно, полицейский является центром этого процесса. Однако должен быть единый комплекс мер, который позволит поддерживать правопорядок в обществе. Один из них – это установка систем видеонаблюдения.

Всего в Украине насчитывается более 39 тысяч камер видеонаблюдения, данные из которых могут использовать Нацполиция. При этом около 25 тысяч из них установлены именно органами местной власти и местного самоуправления именно по инициативе полиции.

Почему это важно? Да потому что в разы увеличивается количество раскрываемых преступлений. Это мы наблюдаем в тех регионах, где активно развивается система видеонаблюдения. Там 60-70% тяжких и особо тяжких преступлений раскрываются именно посредством видео, полученного с камер.

В качестве глубокого сотрудничества в этом направлении могу отметить Днепропетровскую область, в которой в течение этого года установлено более 800 видеокамер. Общее их количество в регионе составляет более 2800.

Также почти 800 камер в этом году доплюсовались в Одесской области, увеличив общее количество до более 2 тысяч четырехсот.

Разумеется, это затратное дело. Но можно ли определить цену безопасности и правопорядка? Конечно, нет. Ибо это – человеческие жизни и благополучие граждан.

Именно поэтому Национальная полиция заинтересована в том, чтобы многокомпонентная программа "Безопасная громада" продолжала эффективно работать. И полицейские офицеры общины, как правоохранители нового поколения, с новыми подходами к работе и философией службы, являются основными действующими лицами в этом процессе.

Они уже формируют крепкий базис на местах, чтобы в будущем построить систему коллективной безопасности, которая будет объединять все территориальные громады Украины. Это наша общая с руководителями громад цель для создания единого безопасного пространства в государстве, где каждый будет чувствовать себя защищенным.

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