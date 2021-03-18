Оценка работы Нацполиции в 2020 году: результаты социологического исследования

Игорь Клименко, Глава Национальной полиции Украины, генерал полиции второго ранга, доктор психологических наук

Начну с главного: уровень доверия граждан к украинской полиции составляет 40,8%. Для сравнения - в странах Европы этот показатель колеблется от 39% в Венгрии до 94% в Финляндии. Конечно, у нас впереди еще много работы, но мы идем в правильном направлении - если вспомнить, что доверие к милиции в 2014 году не превышало статистической погрешности.

Теперь подробнее об этом исследовании и его результатах.

Почему, зачем и на каком основании Нацполиция проводит социологическое исследование?

Потому что уровень доверия граждан был определен как основной критерий оценки эффективности деятельности органов и подразделений полиции. Собственно, так и прописано в Законе Украины "О Национальной полиции".

Для исследования и определения уровня доверия был разработан механизм, утвержденный постановлением Кабмина от 7 февраля 2018 года № 58 "Об утверждении Порядка проведения оценки уровня доверия населения к Национальной полиции".

В соответствии с Законом Украины "О государственных закупках" Государственным учреждением "Центр обслуживания подразделений НПУ" инициирована процедура определения социологической службы и подготовлена тендерная документация на закупку услуг по опросу общественного мнения в оценке уровня доверия населения к Национальной полиции через открытые торги.

6 октября 2020 года на сайте www.dzo.com.ua Нацполиция объявила закупку услуг. В тендере победила компания ООО "Форсервис ЮА Сейлз", с которой 13 ноября 2020 года был составлен соответствующий договор.

Методология, сроки, репрезентативность социологического исследования

Метод исследования: структурированное интервью (face-to-face) по месту жительства респондента.

География исследования: опрос проводился в 24 регионах страны и городе Киеве (исключая временно оккупированных территории Украины).

Выборка исследования составляет 15 тысяч респондентов, рассчитанная с соблюдением принципа репрезентативности для населения Украины старше 18 лет (без учета временно оккупированных территорий Украины). Во время анализа использованы следующие возрастные интервалы: 18-29, 30-54 и старше 55 лет.

Дизайн выборки базируется на распределении населения в возрасте от 18 лет по областям, типам населенного пункта, полу и возрасту согласно данным Государственной службы статистики Украины по состоянию на 1 января 2020 года.

Основные выводы

1. Самые высокие оценки эффективности своей работы за прошлый год полиция получила в Закарпатской, Харьковской, Николаевской, Донецкой и Полтавской областях. А "неэффективной" работу полиции назвали респонденты в Житомирской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской областях и в Киеве.

2. Лидируют по уровню доверия территориальные подразделения Киевской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской и Ивано-Франковской полиции. Самый низкий уровень - в Луганской области, городе Киеве, а также в Запорожской, Житомирской и Днепропетровской областях.

3. 35% украинцев в целом оценивают уровень преступности как "низкий". 12,8% опрошенных воспринимают уровень преступности в стране как "высокий". По мнению примерно половины населения (52,5%), состояние преступности в стране находится на "среднем" уровне – как и в прошлом году.

4. Перечень главных страхов украинцев в 2020 году остался неизменным по сравнению с 2019 годом.

Больше всего мы опасаемся:

• стать жертвой дорожно-транспортного происшествия - 37,4%;

• стать жертвой любого преступления вообще - 22,5%;

• стать жертвой кражи из собственного дома - 21,7%.

5. За последний год выросло количество граждан, которые готовы помогать полиции: с 34% в 2019 году до 37,4% в 2020 году.

6. Уровень вежливости и доброжелательности полицейских при общении с людьми вырос по сравнению с 2019-м годом почти на 10%. 62,3% украинцев, которые в прошлом году контактировали с полицейскими, отметили вежливое обращение.

7. 1,5% опрошенных указали, что в 2020 году подверглись со стороны полиции умышленного нанесения побоев, неправомерному жестокому обращению или пыткам.

Надеюсь, что введение в отделениях полиции Custody Records - системы видеофиксации - позволит убрать эту проблему с повестки дня!

8. В целом же только 3,8% всех опрошенных респондентов подавали жалобы на действия полиции.

Динамика по сравнению с 2019 годом

В связи с тем, что в 2019 году социологическое исследование проводилось по другой методике, провести полное сравнение показателей невозможно. Поэтому публикуем данные по тем параметрам, которые можно сравнить корректно.

1. Сократился процент тех, кто воспринимает уровень преступности в государстве как "высокий": с 21,7% в 2019 году до 12,8% в 2020-ом.

2. 27% до 33,4% по сравнению с прошлым годом вырос уровень удовлетворенности граждан тем, как полиция отреагировала на их обращения или заявления.

3. Почти вдвое уменьшились случаи грубого обращения сотрудников полиции (с 20,2% до 9,6%).

Результаты проведенного социологического исследования в ближайшее время будут обнародованы на официальном сайте Национальной полиции Украины.