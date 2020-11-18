Не стрелять: электрический ток на службе полиции

Игорь Клименко, Глава Национальной полиции Украины, генерал полиции второго ранга, доктор психологических наук

По приблизительным подсчетам, благодаря использованию электрошокеров в мире спасено более 220 000 жизней. Полицейские в 107-ми странах имеют на вооружении такие спецсредства электропроводящей действия. Большинство из этих стран - это государства развитой демократии, где вопросы защиты прав человека в приоритете.

Как работает ТАЙЗЕР?

Преимущество этого спецсредства в том, что полицейский на безопасном расстоянии может обезвредить злоумышленника из наименее травмирующими для него последствиями. Дальность выстрела достигает 7,5 метров, а скорость - 55 метров в секунду.

Внутри устройства находятся два токопроводящие провода, которые выстреливают, когда полицейский нажимает на курок. Через специальные дартс-дротики передается электрический импульс, который мгновенно обездвиживает человека, временно парализуя мышечную систему.

Важно, что электрошокер - это самое безопасное полицейское средство принуждения. Он обездвиживает человека, блокирует его движения на короткий период. За это время полицейский сможет надеть на правонарушителя наручники и удастся избежать обострения конфликта. Таким образом использование тайзера уменьшит риск травмирования не только для правонарушителя, но и для полицейского и окружающих.

Использовать тайзер можно также как контактный электрошокер, то есть без отстрела электропроводящих проводов. В таком случае человек испытывает боль, без обездвиживания мышц. Этого эффекта достаточно, чтобы при непосредственном контакте утихомирить дебошира.

Вообще электрошокеры имеют определенную превентивную особенность. Ведь человек с детства опасается электричества. Это сформирована психологическая реакция на рассказы родителей об ужасных последствиях шалостей с розеткой или электроприборами. Сам звук тока вызывает негативные ассоциации, поэтому иногда только вид электрошокера и звук заряда может заставить правонарушителя остановиться и сдаться в руки полиции.

Законодательные препятствия для эффективного использования тайзеров в Нацполиции

Мы планируем в течении ближайших нескольких лет оснастить тайзерами каждый экипаж патрульной полиции, штурмовые подразделения КОРДа и полков полиции особого назначения, а также полицейских офицеров общин.

Сейчас мы закупили 200 таких электрошокеров со всеми комплектующими, а более десятка полицейских уже прошли курсы инструкторов компании-производителя. Это первый шаг на пути к полноценному использованию электрошокеров в повседневной работе.

Но существует нормативная преграда: в нынешнем законодательстве словия использования электрошокеров слишком ограничены. Статья 45 Закона Украины "О Национальной полиции" предусматривает, что работник полиции может применять такие специальные средства как электрошоковые устройства контактного и контактно-дистанционного действия для отражения нападения на полицейского, другое лицо и/или объект, находящийся под охраной, а также для отражения нападения животного, угрожающего жизни и здоровью лица или полицейского. Каждую смену правоохранители задерживают граждан за совершение правонарушений, те же часто проявляют неповиновение и сопротивление, а это иногда приводит к случаям применения огнестрельного оружия с травматическими и даже летальными исходами.

Вот несколько примеров:

- в 2016 году в Хмельницкой области во время задержания мужчины, который металлической заточкой посреди улицы ранил нескольких граждан, патрульным пришлось выстрелить в дебошира. К сожалению, от полученных травм тот скончался;

- в 2018 году на Львовщине во время оформления админматериалов по факту ДТП водитель бросился бежать и при задержании порезал ножом полицейскую. Ее напарник вынужден был применить табельное огнестрельное оружие, ранив беглеца. Только так удалось задержать правонарушителя.

Это ситуации, которых можно было бы избежать, если бы полицейские имели с собой и могли бы использовать электрошокер вместо летальной оружия.

Электрошокер как альтернатива огнестрельного оружия

Конечно, обсуждая любые нововведения, нельзя говорить только о преимуществах. Недостатки использования тайзеров существуют, и я уверен, что большинство из вас самостоятельно начнет искать эту информацию в Интернете. И найдет истории с трагическим концом. Но, к сожалению, ни одно спецсредство не может быть полностью безопасным. Преимущество электрошокеров именно в том, что они несут наименьший риск травматизма для задержанного по сравнению с другими средствами бесконтактной действия.

Взяв во внимание преобладающий положительный опыт использования тайзеров в мире и их главный "плюс" - минимизацию нанесения травм правонарушителю во время выполнения полицейских функций, нам нужны изменения в Закон "О Национальной полиции". А именно необходимо расширить перечень оснований, по которым будет разрешено использовать такой спецсредство как электрошокер.

В частности, в случаях задержания гражданина, который:

- совершил тяжкое или особо тяжкое правонарушение и пытается убежать или сопротивляется полицейскому;

- оказывает вооруженное сопротивление или пытается убежать из-под стражи;

- угрожает оружием или любым другим предметом, который угрожает жизни или здоровью людей.

При этом обязательно определятся категории лиц, к которым будет запрещено применять электрошокер, это - малолетние и несовершеннолетние, беременные женщины, лица с явными признаками ограниченных возможностей или старости.

Фактически основания и условия применения тайзеров будут аналогичны огнестрельном оружии. Имея такую ​​альтернативу, полицейский сможет использовать менее травматичен для лица способ задержания и сведет к минимуму вероятность получения ранения правонарушителем. И это безусловное преимущество!

Да, тайзеры нужны. Изменения в законодательство нужны. И мы очень рассчитываем на поддержку Верховной Рады, потому что эти нововведения - это еще один шаг вперед в гуманизации деятельности полиции в частности и соблюдении прав человека в целом.