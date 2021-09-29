Колонки

12:15 29.09.2021

Автор: ИГОРЬ КЛИМЕНКО

Накроет ли страну волна поддельной COVID-документации?

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Накроет ли страну волна поддельной COVID-документации?

Игорь Клименко, Глава Национальной полиции Украины

 

 

Украина на пороге очередного локдауна. Он обязательно случится, если население не выйдет из режима "релакс" и не начнет вакцинироваться и серьезнее относиться к ограничительным мерам. Руководство Министерства здравоохранения уже заявило, что определенные привилегии при возможном локдауну получат вакцинированные граждане. А там, где есть привилегии, появляются и злоупотребления. В этом конкретном случае мы говорим о подделке COVID-тестов и сертификатов вакцинации.

Какая ответственность ожидает тех, кто подделывает COVID-документацию

Да, начнем сразу с главного. Потому что это то, что всегда интересует больше всего. Веское слово в этом процессе говорит Уголовный кодекс. Именно он вмещает немалый перечень статей, под которые подпадают действия и человека, который производит и продает поддельные документы, так и того, кто их использует потом.

Всего с начала года полицией открыто 350 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов, справок о вакцинации от COVID-19, международных свидетельств о вакцинации и COVID сертификатов. При этом в 70% зарегистрированных преступлений лицам уже сообщено о подозрении.

Стоит также заметить, что 21% всех производств этой категории начато по материалам сотрудников Службы безопасности Украины, а 19% - по данным Пограничной службы Украины.

Чаще всего все же следователи квалифицируют такие преступления по ст. 358 УК, полное название которой "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов". Наказание за изготовление, сбыт - от штрафа, который может достигать 17 тысяч гривен, и к 5 годам лишения свободы. Если же лицо использует поддельные справки или сертификаты, то санкция предусматривает наказание от штрафа в размере до 850 гривен и до ограничения свободы на срок до 2 лет.   

И именно по этой статье зарегистрировано 320 из всех 350 имеющихся уголовных производств.

Так квалифицируют, когда схема простая - банальное рисования справок и сертификатов в программе фоторедактирования. Как правило, свои услуги "фотохудожники" рекламируют через Телеграмм-каналы и объявления в Интернете. Грешат этим и работники турагенств, которые предлагают клиентам полный пакет для выезда за границу.

На прошлой неделе в Запорожье полицейские разоблачили представительницу турагенства, которая изготовляла и сбывала поддельные ПЦР-тесты клиентам для пересечения государственной границы. Стоимость одной справки составляла 500 грн. Медицинская документация выдавалась на бланках с поддельными печатью одной из больниц Запорожья и подписью заведующего лабораторией.

Однако со временем схемы подделки COVID-документации приобрели более сложных форм. К безосновательной выдачи справок и сертификатов присоединились некоторые медработники. И, кажется, даже внесение данных в приложение "Дия" они восприняли как вызов, пытаясь доказать, что деньги могут победить всех. Но в таких случаях очень гармонично работает киберполиция вместе с Минцифрой.

Так, неделю назад в Днепре полицейские разоблачили двух человек во внесении в электронных баз Министерства здравоохранения ложные сведения о вакцинации. Медработница совместно со знакомым изготавливали международные сертификаты о вакцинации от COVID-19 без прохождения такой процедуры. Свои услуги предлагали в мессенджере. За 1500 гривен предлагали сертификат о вакцинации без внесения данных лица в базу электронного здравоохранения и за 6000 гривен - сертификат с внесением данных в базу Минздраве.

А встречаются случаи действительно виртуозного мастерства некоторых медработников. Как, например, на Черкасщине.

27 сентября киберполиция разоблачила семейного врача, который за 5000 гривен обещала внести сведения о якобы проведенной вакцинации в соответствующие электронные реестры. Однако женщина целенаправленно делала ошибки при внесении данных клиентов. Зачем? Потому что с ошибками невозможно было сгенерировать сертификат в приложении "Дия". И в дальнейшем медработница выдавала бумажные COVID-сертификаты, заверенные собственной печатью.

Приведенные выше схемы злоумышленников подпадают под статью 362 УК - "Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней". Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Таких фактов мы пока зарегистрировали около 20.

 

 Кто и как будет проверять COVID-сертификаты на подлинность

Если же полный локдаун случится снова, то вакцинированным лицам ограничений будет меньше. Именно поэтому многим так хочется иметь внутренний сертификат вакцинации. И вместо того, чтобы привиться, они ищут варианты, которые я описал выше.

Но каждый сертификат и справка должна содержать QR-код, который подтверждает достоверность медицинского документа. И компетентные органы имеют право проверять их действительность - это Держпродпотребслужба, органы местной власти и др. И Национальная полиция также есть в этом списке, хотя и не определена ответственной в этом процессе.

Совместно с Минцифрою мы разработали и начали интеграцию соответствующего программного обеспечения на планшеты полицейских, чтобы они могли быстро и бесперебойно проверить сертификат с "Действия" или сканировать бумажный его вариант. Подобно тому, как работает сейчас проверка водительских удостоверений. За несколько дней этот процесс полностью наладится.

 

Меня часто спрашивают, можно ли победить поддельную COVID-документацию. Конечно, можно. Если устранить единую схему: спрос-предложение. Пока будут те, кто заказывает и платит деньги, свой бизнес будут развивать те, кто подделывает документы и зарабатывает на этом.

Купленный сертификат вакцинации может помочь вам без ограничений поужинать в ресторане. Но он не спасет вас от болезни и ее возможных ужасных последствий. Подумайте об этом.

 

 

 

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