Не жалею ни об одном принятом мной решении за этот год в должности Председателя Нацполиции Украины

Игорь Клименко, Председатель Национальной полиции Украины, генерал полиции второго ранга, доктор психологических наук

Сегодня, 25 сентября, исполняется ровно год, как я был назначен главой Национальной полиции Украины. Когда меня спрашивают, как он прошел, я с улыбкой отвечаю: "По-разному". Потому что этот период был насыщенным, сложным и непредсказуемым. Но однозначно интересным.

В своем первом интервью в статусе председателя Нацполиции я назвал основные проблемные зоны, на которых планировал сосредоточиться. Среди них и улучшения реагирования на сообщения, и домашнее насилие, и борьба с уличной наркоторговлей, и в общем углубления взаимодействия между подразделениями.

Год прошел быстро, но продуктивно. Мы действительно реализовали многое из того, что было запланировано. Например, запустили обновленную систему реагирования на заявления и сообщения. Прием сообщений происходит не только по телефону, но и по электронной почте или с помощью мобильного приложения, которые автоматически регистрируются. Информация безотлагательно передается диспетчеру и дежурным для организации реагирования. Все наряды полиции отображаются на электронной карте, а с заявителем сохраняется обратная связь.

Эта обратная связь особенно важна при поступлении сообщений о семейном насилии. И на эти вызовы направляют уже не обычный наряд полиции, а одну из 45 мобильных групп по противодействию домашнему насилию, работающих в каждом регионе нашей страны. Это полицейские со специальными знаниями и навыками. Об эффективности работы полиции может говорить количество обращений с этой проблемой. С начала 2020 году таких сообщений зарегистрировано 139 тысяч, а за аналогичный период прошлого - чуть больше 91 тысяча. То есть граждане стали чаще обращаться в полицию за защитой от семейного насилия. С закрытой "домашней" темы она стала гласной. И, тем самым, эта проблема становится известной. А чем больше о ней говорят, тем больше людей поймут, что насилию дома места нет и что это ненормально.

О борьбе с наркоторговлей я отдельно писал в статье для блога. И действительно считаю ее одной из приоритетных в работе полиции, и подтверждают результаты проведенных спецопераций профильным подразделением. С начала этого года полицейские изъяли более 2,6 миллиона доз наркотиков на более 300 миллионов гривен. Это дозы, которые так и не попали к потребителю. Цель - системная ликвидация всех пирамид наркобизнеса.

"Воры в законе". Вероятно, это был один из самых громких законопроектов. Многие не верили, что за него проголосуют, мы чувствовали мощное сопротивление. Но благодаря поддержке большинства народных депутатов в конце концов удалось ввести понятие "вор в законе" и "преступное влияние" в Уголовный кодекс Украины, определив соответствующие наказания за такую ​​деятельность. Среди других проголосовавших наших инициатив - усиление ответственности за угон транспортного средства. Более злоумышленники не смогут обойтись штрафами. Только ограничение или лишение свободы.

В то же время этот год отметился и гуманизацией уголовного законодательства - много статей Уголовного кодекса перешли в категорию уголовных проступков. В структуре Нацполиции работают недавно созданные подразделения дознания. С 1 июля дознаватели получили около 200 тысяч уголовных производств, которые стали проступками, а это - более 50% от общего количества зарегистрированных уголовных производств. Благодаря этому удалось разгрузить следователей, которые сосредоточились на раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений.

К сожалению, не обошлось без позорных историй с участием полицейских. Самая громкая - насилие в Кагарлицком отделе полиции. Мою реакцию на этот неблаговидный и недопустим поступок видели все: мы сразу же передали все собранные нами материалы в Государственный бюро расследований и осудили действия бывших уже правоохранителей. Чтобы такого больше не повторилось, сейчас активно внедряем общую систему мониторинга, которая будет контролировать соблюдение прав человека сотрудниками полиции. Она будет объединять в единый комплекс видеофиксацию в изоляторах временного содержания, подразделениях полиции и видео с бодикамер.

В Национальной полиции уже начала работу информационная подсистема "Custody Records". Она позволяет формировать единое электронное досье лица, находящегося под контролем полиции, и учитывать все действия, которые происходят с задержанными. Оборудование помещений полиции средствами видеофиксации - однозначный позитив для обеих сторон. С одной стороны, это будет способствовать предупреждению ненадлежащего поведения полицейских в отношении задержанных или посетителей подразделений полиции. И в то же время защитит полицию от необоснованных обвинений и провокаций.

Но наиболее неожиданным испытанием в должности стали условия, в которых мы все живем и работаем вот уже более полугода. Пандемия коронавирусной болезни внесла свои коррективы не только в наши повседневные привычки, но и существенно прибавила работы полиции. Мы столкнулись с новыми вызовами и стали неотъемлемой частью команды, которая должна их преодолеть.

Планов еще много, нужно их реализовывать. Но, анализируя первый год на этом посту, я уже могу уверенно сказать: я не жалею ни об одном своём решении. Они все были взвешенными и необходимыми.

Впереди нас ждет большая перестройка. Мы работаем над созданием новой структуры Национальной полиции и в ближайшее время представим ее. Эти изменения необходимы в контексте проводимой реформы децентрализации в государстве и для повышения эффективности работы полиции на местах. Все изменения необходимы только для единственной цели: чтобы люди видели, что полицейский всегда рядом и каждый день чувствовали свою защищенность.