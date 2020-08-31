Замкнутый круг и организованная пирамида украинского наркобизнеса

Игорь Клименко, Глава Национальной полиции Украины

Такое геометрическое определение проблемы борьбы с наркопреступностью я выбрал не случайно. Ведь именно эти две фигуры точно характеризуют основные трудности работы в этом направлении: замкнутый круг спроса-предложения и организованная пирамида преступных группировок, которые построили разветвленную сеть торговли наркотиками и психотропами. Конечно, важно перекрывать транснациональные каналы сбыта или транспортировки запрещенных препаратов, но лично я считаю, что в первую очередь мы должны направить свои усилия на преодоление "уличной" наркоторговли, от которой страдают сотни тысяч, а то и миллионы наших сограждан.

С начала года сотрудники Департамента борьбы с наркопреступностью изъяли почти 1000 кг наркотических и психотропных веществ, ликвидировали 54 нарколаборатории и 68 организованных групп и преступных организаций, связанных с наркобизнесом. Но беда в том, что наркомафия постоянно возрождает свою деятельность. Ведь если есть спрос, то быстро найдется и предложение. Это именно тот замкнутый круг. Поэтому чтобы как можно быстрее и эффективнее выявлять факты сбыта наркотиков или психотропных, мы изменили подходы к раскрытию этой категории преступлений. Основа оперативной разработки - отслеживание всей вертикали попадания запрещенных препаратов до конечного потребителя. И мы идем по этой преступной пирамиде снизу и вверх. От рядового закладчика до главного организатора-поставщика.

Это ни в коем случае не означает, что мы прекратим реагировать или привлекать к ответственности "мелких" наркоторговцев. Нет, мы систематизируем эту работу и комплексно решаем проблему. В качестве примера могу привести резонансное задержание в апреле этого года двух преступных организаций наркодельцов в составе 40 организаторов и участников. Мы изъяли во время обысков крупнейшую в истории правоохранительных органов Украины партию метадона - более 60 кг, амфетамина - более 300 кг, а также более 2,5 тонн прекурсоров. Эти цифры хоть и значительны, однако для понимания реальной картины расшифрую: изъято около 240 тысяч доз метадона, более 1 миллиона 200 тысяч доз амфетамина, а из того количества прекурсоров можно было бы изготовить в среднем более 500 кг различных запрещенных веществ. И это только с одной реализации.

Признаю тот факт, что сейчас стало сложнее выявить преступные связи между членами группы, поскольку наркосбытчики минимизировали личные контакты с клиентами. Это все благодаря Интернету: заказ, продажа и сообщения о "доставке" поступает через анонимные каналы в мессенджерах. И в таких случаях специалисты киберполиции помогают не только отследить злоумышленников, но и оперативно заблокировать интернет-магазин. Меньше площадок для продажи - меньше возможностей приобрести наркотики или психотропы. Но проблема в том, что на месте заблокированного канала или сайта через некоторое время появляется другой. И так будет, пока мы не доберемся до верхушки той пирамиды, которая поставляет и управляет сбытом запрещенных препаратов. Ведь добровольно прекращать преступный бизнес, который приносит сверхприбыль, никто не будет. В среднем только за сутки доход от незаконной деятельности, связанной со сбытом наркотиков через Интернет, составляет почти 7 миллионов гривен. За месяц эта цифра составляет около 210 миллионов гривен.

Замечу, что процесс документирования наркогруппы (как правило, одиночек-наркосбытчиков очень мало, работают целыми группировками) - сложный, кропотливый и требует собрания наиболее полной доказательной базы. Поэтому иногда мы не сразу блокируем интернет-площадки по продаже наркотиков и психотропных. Нам нужно время для процессуальной фиксации незаконных действий.

Но мало знать о проблеме. Нужно найти пути ее комплексного решения. И здесь нам не обойтись без законодательных изменений. Например, сейчас на рассмотрении в профильных комитетах Верховной Рады находится законопроект о внесении изменений в статью 183 Уголовно-процессуального кодекса Украины - "Содержание под стражей". В нем предлагается предоставить право следственному судье, суду не определять размер залога по уголовным производствах, открытых за сбыт наркотических средств и психотропных веществ. Это означает, что фигуранты расследований наркопреступлений не смогут выйти на свободу, заплатив определенную сумму залога, и в дальнейшем не будут иметь никакого шанса скрыться от правосудия.

Кроме того, нам критически необходимо введение законодательного механизма запрета вещества "Насвай", которая приобрела особую популярность среди юных украинцев. Хотя она официально и не считается наркотическим средством, употребление "Насвая" негативно влияет на здоровье и вызывает привыкание. Средний возраст лиц, которые начинают употреблять запрещенные вещества, составляет 14 лет. И подростки начинают именно с таких "легких" наркотиков и психотропов, а в дальнейшем большинство переходит на "тяжелые" вещества, становясь наркозависимыми.

Давно нуждается в обновлении и перечень ядовитых и сильнодействующих веществ с определением механизма контроля за их оборотом. Из-за этого существующего пробела следователи до сих пор иногда не могут квалифицировать деяния преступников в соответствии со статьей 321 Уголовного кодекса Украины, которой предусмотрена ответственность за незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых, или сильнодействующих веществ, или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств. Актуально также внедрение электронного рецепта для контролируемого отпуска из аптек наркотических и психотропных лекарственных средств, чтобы исключить возможность подделки документа или его многократного использования.

Наркобизнес глубоко въелся в жизнь страны, поэтому борьба с наркопреступностью - процесс не одного дня и даже не года. Выйти из этого замкнутого круга можно, свалив организованные пирамиды наркомафии. Конечно, нужно быть реалистами: искоренить такое явление как наркомания невозможно. Но можно и нужно максимально минимизировать ее распространение. Над этим мы работаем. И, надеемся, наши законодательные инициативы найдут поддержку в стенах Верховной Рады, а полиция получит дополнительные инструменты для борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ и психотропных препаратов.