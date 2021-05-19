600 слов о сотрудничестве полиции и общины в сфере безопасности

Игорь Клименко, Глава Национальной полиции Украины

Децентрализация - это не только расширение полномочий органов местного самоуправления. Это еще и уникальная возможность на локальном уровне сформировать единое безопасное пространство. И здесь важно наладить сотрудничество между полицией и объединенными территориальными общинами. Есть проекты, эффективность реализации которых зависит от взаимодействия этих двух сторон. И сегодня расскажу о тройке важнейших.

Системы видеонаблюдения - надежное наблюдение за правопорядком

В контексте стратегии единого безопасного пространства важным является формирование разветвленной системы видеонаблюдения. Сейчас полиция имеет доступ к почти 31 000 камер видеонаблюдения. Больше всего их на территории города Киева - 6750, а меньше всего на Луганщине - 327.

Почему это нужно?

Потому что благодаря системам видеонаблюдения нам уже удалось раскрыть более трети преступлений. И практически каждое правонарушение расследуется с использованием видео с камер наблюдения. А особенно ценными для полиции являются камеры с функцией видеоаналитики. Таких в Украине более 3 300. С их помощью можно оперативно найти разыскиваемый автомобиль или человека.

Поэтому при наличии разветвленной сети видеонаблюдения полицейские смогут оперативно раскрывать преступления и работать на профилактику. Поэтому важно, чтобы местные власти побеспокоились о безопасности жителей, поддерживая региональные программы, предусматривающие установление систем видеонаблюдения.

Каждой общине - своего полицейского

Одним из приоритетных направлений сотрудничества полиции и общества в сфере безопасности является реализация проекта «Полицейский офицер общины» (сокращенно - ПОО). Это полицейский, лозунг которого – словосочетание «Я здесь». Он не просто несет службу на вверенной территории. Он проживает в этой объединенной территориальной общине, является частью этой общины, знает жителей и ориентируется в их нуждах.

Сейчас в 19-ти регионах страны работают 450 полицейских офицеров общины. Обслуживают они 279 территориальных общин с населением более чем 4 миллиона граждан.

Уже к концу года планируем завершить обучение и направить в общины еще около 500 полицейских офицеров, покрыв полицейским присутствием до10 миллионов жителей ОТИ.

За прошедшие два года мы открыли более 530 полицейских станций, в которых размещаются ПОО и участковые. Для понимания динамики, три года назад в Украине было всего 4 полицейские станции.

Детям - качественную безопасную среду

В фокусе особого внимания полиции находятся вопросы, касающиеся детской безопасности. С начала года зарегистрировано более 1200 тысяч преступлений, совершенных в отношении детей и более 1400 уголовных правонарушений, совершенных детьмы. И за каждой цифрой – судьба ребенка. История, которая привела к этим ситуациям ...

Безусловно, полиция прилагает все усилия для защиты детей. И в работе Нацполиции мы внедрили две коммуникационные платформы:

- первая из них - это «Дети! Полиция! Община!».

Почему она важна?

Ибо на практике воплощение проекта «Полицейский офицер общины» видно, что общины готовы сотрудничать. И вместе возможно на локальном уровне построить эффективную безопасную среду для детей.

- вторая платформа - это «Безопасная школа».

Полицейские систематически проводят встречи со школьниками и педагогическими коллективами в учебных заведениях. Рассказывают им не только о правах, но и об обязанностях. Стараемся в первую очередь дать детям понимание, что в случае возникновения проблемы им всегда есть к кому обратиться за помощью.

Но нужно интенсивнее работать над защитой детей. Поэтому я инициировал переформатирования подразделения ювенальной превенции, так называемых детских полицейских. Сейчас отбирают новые кадры, которые пройдут дополнительные тренинги наших международных партнеров.

Мы учимся общаться с детьмы на одном языке, чтобы распознать беду до ее проявления.

Потому что у нас цель – не регистрация и раскрытие преступлений с участием детей. А понимание и решение проблем, которые в будущем могут перерасти в серьезные криминальные истории.

Я убежден, что, если полиция, ответственные органы государственной власти, местного самоуправления, образования объединят усилия, мы сможем преодолеть проблему детской преступности и обеспечить защиту прав детей.

Эти три топ-направления – далеко не все совместные проекты полиции и общины, которые мы надеемся воплотить в жизнь в ближайшее время. Каждый из них важен, так как они являются теми кирпичиками, из которых мы строим в государстве единственное безопасное пространство, где каждый будет чувствовать себя защищенным.